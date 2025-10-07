RALLYE

ARC, Herbstrallye: Vorschau Friedl
Foto: Marek Pleha

ARC, Herbstrallye: Vorschau Friedl | 07.10.2025

"Willkommen im Club der 100er"

Für Eugen Friedl vom MCL 68 - Motorclub Leobersdorf ist diese Rallye ein besonderes Jubiläum, nämlich der 100. Start als Pilot bei einer Rallye.

Die HERBST-Rallye als Saisonfinale der ARC-Challenge verspricht heuer ein besonders seltenes Highlight zu werden. Es haben sich sogar 2 WRC Teams, nämlich TOYOTA mit Sebastian Ogier und HYUNDAI mit Adrien Fourmaux, angesagt, um diese Rallye als Testlauf für die eine Woche später stattfindende WM CER Zentral -Europa-Rallye zu nutzen. Eine tolle Kulisse wird erwartet.
Weiters haben 106 internationale Teams aus 7 Nationen genannt.  

Wie der Zufall es will, fällt dieses Ereignis mit einer von Eugen Lieblingsrallyes zusammen. Er ist im Walviertel auch schon die legendäre SEMPERIT-Rallye in den 90er Jahren gefahren, wobei einige Sonderprüfungen von damals auch heuer wieder am Programm stehen.   
Eugens 1. Rallyestart war 1985 der Harrach-Schotter-Rallyesprint auf LADA.

In den letzten 40 Jahren hat er allerdings oftmals mehrjährige Pausen eingelegt, sodass sich die bisher 99 Rallyes auf 21 Jahre aufteilen.
Rückblickend betrachtet gab es viele tolle Erlebnisse im In- und Ausland. Highlights waren unter anderem 1995 der erfolgreiche WM- Lauf 1000 Seen Rallye in Finnland mit VW Golf, sowie schöne Erfolge wie 1994 den ÖM 2WD-Meistertitel auf VW Golf II Gr A, 2010 und 2011 die beiden Vizetitel in der ÖM-Gruppe H auf Mitsubishi Evo VI, oder 2023 den Vizetitel Alpe Adria Rally Cup AART mit Evo IX.
Die Fahrzeuge waren sowohl Autos mit Heckantrieb wie Lada oder Ford Escort MK II Historic, wie auch die Front-getriebenen Peugeot 205 GTI und VW Golf II GTI und zuletzt die Allrad Mitsubishi Evo VI und IX.   

Im MCL 68, dem ältesten Rallyeclub Österreichs, sind auch noch andere Piloten und Co-Piloten aktiv, die bereits mehr als 100 Rallyes gemeistert haben.

Ein weiteres kleines Jubiläum hat auch Co-Pilot Helmut Aigner zu feiern: es wird sein 20. Rallyestart sein. 
Als Ziel für diese Rallye gilt für beide - neben dem genießen der Atmosphäre - mit ihrem Mitsubishi Evo IX den 3. Podiumsplatz in der ARCP Wertung zu verteidigen. 

Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.

