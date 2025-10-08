ARC, Herbstrallye: Vorschau Reischer

Selbstredend steht die Easy Drivers Fahrlehrerpaarung Tobias Reischer / Tina Garherr beim großen ARC Finale am Start und möchte zeigen, dass man auch mit einem verhältnismäßigen günstigen Rallyevolvo viel Spaß haben kann.



Dass Reischer mit seiner spektakulären Fahrweise, also der artgerechten Haltung eines Rallyeelchs das Publikum entzücken kann, hat er ja im Herbst bereits im Rahmen der Austrian Rallye Legend oder schon davor beim finalen Rallyestaatsmeisterschaftslauf in Krumbach bewiesen, wo das Team sogar einen Klassensieg einfahren konnte.



Die Austrian Rallye Challenge als Partner von Verkehrssicherheitsprojekt



Seit heuer unterstützt man auch das Verkehrssicherheitsprojekt “No Road Running“ der Easy Drivers Fahrschulen und bietet auch hier die Möglichkeiten in den Hobbyrallyesport einzusteigen



Konkret geht es dabei darum jungen Autofahrer und innen welche eine Affinität zu Motorsport und generell schnellen Autos aufweisen eine Möglichkeit zu bieten in diese Materie aktiven Einblick zu erhalten ohne die Gefahr der Illegalität von „Parkplatzrennen“ oder Roadrunner Treffen und illegal durchgeführten „Rennen“.



Hier bietet gerade die Austrian Rallye Challenge einen einfachen und kostengünstigen Einstieg und bereitet mit ihrem weitverzweigten Netzwerk den Weg für Neueinsteiger in den Rallyesport.



So versteht sich also auch das Easy Drivers Rallye Team als Botschafter für das erwähnte Verkehrssicherheitsprojekt und bietet mit seinem Rallyeclub MCL 68, Theorie und Praxisseminare an um die große ARC Familie weiterhin zu verstärken.



Gerne steht das Team speziell auch im Mittagsservice oder im Rahmen der Fahrerpräsentation bereits am Freitag Abend Interessierten und Fans für Fragen zu Verfügung.



