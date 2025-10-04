RALLYE

ARC, Herbstrallye: Vorschau Schindelegger
Foto: Michael Breuer

ARC, Herbstrallye: Vorschau Schindelegger | 04.10.2025

Saisonfinale Zuhause!

Das Rallyeteam Schindelegger steht nächste Woche am Start der Herbstrallye. Für das Team ist die Heimrallye das Finale der Saison 2025. Es geht um den Sieg der Historic Rallye Challenge.

Kommenden Samstag, den 11.Oktober findet die Herbstrallye Dobersberg statt. Das Waldviertler Rallyeteam Schindelegger steht wieder mit ihrem bekannten Ford Escort RS2000 MK2 am Start ihrer Heimrallye und möchte zum Schluss der Saison 2025 noch ein Highlight für die Zuseher bieten.

Dass die Herbstrallye wie jedes Jahr für viele Teams ein Highlight darstellt, kann man allein an der Nennliste ganz einfach ablesen. Über 100 Starter, 2 davon aus der Weltmeisterschaft mit den Welt-schnellsten Rally1 Fahrzeugen finden sich darauf. Mitten darunter, mit Startnummer 42 und damit auch als erstes historisches Auto des Starterfeldes, das Rallyeteam Schindelegger.

Doch nicht nur das Starterfeld begeistert die Fans im Waldviertel. Vielmehr geht es bei der Herbstrallye um die berüchtigten Wetterverhältnisse, die im Oktober einfach alles bieten können, auf bekannten Strecken, die schon zu Zeiten der Semperit-Rallye alles von den Fahrern abverlangte und auch 2025 für ordentlich Action sorgen werden.

Für Lukas und Helmut Schindelegger geht es bei der Heimrallye noch um einen versöhnlichen Saisonabschluss des 2025er Jahres. In der 2WD Historic Wertung der Austrian Rallye Challenge liegen die beiden in Führung und wollen in Dobersberg den Erfolg aus 2022 (Clubmeister Historic ARC) wiederholen. Auch der zweitplatzierte Bernhard Hengl steht am Start und so wird der Sieg der Jahreswertung, wie es sich gehört, auf der Strecke ausgefochten werden. Der Punkteabstand ist denkbar knapp und so werden die Schindeleggers vor dem heimischen Publikum alles zeigen müssen.

Alle Fans können sich also auf volle Attacke des Rallyeteams Schindelegger freuen, wenn sich der schneeweiße Escort des Teams mit den bekannten Sponsoren Eschelmüller Holz, SanLucar und Hengstberger auf die Jagd nach Bestzeiten durch die heimischen Wälder begibt.

Das Rallyeteam Schindelegger wünscht allen Zusehern auf der Strecke und Fans vor dem Livetiming, das unter www.herbstrallye.at/2025/results.html verfügbar sein wird, viel Vergnügen und einen goldenen Rallye-Herbst.

Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.

