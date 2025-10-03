RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
ARC, Herbstrallye: Vorschau Wanko
Foto: Christa Feichtner

ARC, Herbstrallye: Vorschau Wanko | 03.10.2025

Herbstrallye: Drifting Party

Die Herbstrallye gilt in österreichischen Rallye-Kreisen in besonderem Maß als Fest für Groß und Klein. Für Jung und Alt. Auch, was die Wettbewerbswagen und deren Motorisierung betrifft. Mario Wanko und Eva Kollmann setzen bei ihren Rallye-Starts beständig treu auf schlichte Lada-Power. Und erfreuen sich dabei stets all dessen, was den Spaß und das Erlebnis bei einer Rallye ausmacht. Vor Allem die Starts bei der Herbstrallye waren dabei immer sehr erfüllend. Darauf bestehen auch in diesem Jahr sehr gute Aussichten.

Zwar sind die Rallye-Aktivitäten von Mario Wanko immer sehr nach dem Prinzip „Low Budget“ gelaufen, die Bemühung um gute Fahr-Leistung und bleibende Eindrücke war jedoch immer da. Zusammen mit Eva Kollmann hat er schon einige sportliche Kraftproben erfolgreich bestehen können, die einige Male auch ein starkes Durchhaltevermögen gefordert haben. Ebenso beeindruckend standhaft zeigte sich dabei der von Martin Grubers Team RTG geliehene Lada 2107.

In diesem Jahr war das Programm zusätzlich reduziert, was die Anzahl der Rallye-Starts betrifft. Um sich warm zu halten, konnte immerhin die Samstages-Etappe der ET König Rallye powered by Erdbau Peter Hopf genützt werden, die für eingeschriebene Teilnehmer der Austrian Rallye Challenge mit entsprechenden Punkten belohnt wurde. Überdies erforderte ein Getriebeschaden während einer Testfahrt einen etwas größeren technischen Eingriff. Für die letzte österreichische Saison-Rallye, die in Sachen des hochkarätigen Wettbewerbes wirklich alle Stücke spielt, wurden natürlich mit besonderer Sorgfalt alle nötigen Vorbereitungsarbeiten getroffen. Auch aus persönlicher Sicht ist die Herbstrallye schließlich für Mario Wanko ein Highlight der Extraklasse: Sein Wohnort wie auch der Start- und Zielort der Veranstaltung tragen den selben Namen.

Daß die Herbstrallye unter den einschlägigen Sport-Events in Mitteleuropa sowohl unter Sportlern wie auch bei den Zusehern ein besonders hohes Ansehen genießt, kommt noch als zusätzlicher Anreiz dazu. Auch für Vertreter der etwas „kleineren“, schwächer motorisierten Fahrzeug-Kategorien eine willkommene Gelegenheit, sich ins Rampenlicht zu stellen. Die gute gemeinsame Erfahrung – immerhin sind Mario Wanko und Eva Kollmann bisher schon sechs Rallyes miteinander gefahren – und die Streckenkenntnis könnten eine wertvolle Grundlage sein, um das eine oder andere stärker motorisierte Konkurrenz-Fahrzeug ein wenig zu fordern. Wobei die Chancen sicher auch vom Wetter abhängen werden. Im Sinne eines Besucher-freundlichen Freiland-Ereignisses wird dennoch auf einen Waldviertler Herbsttag mit spätsommerlicher Atmosphäre gehofft.

Ein wenig ist jede Rallye immer auch ein Test- und Trainingslauf für bevorstehende Aktivitäten, und es ist sicher damit zu rechnen, daß für Mario Wanko wieder Zeitperioden mit häufigeren Einsätzen kommen werden. Martin Gruber und sein Team haben in jedem Fall die bestmöglichen Vorkehrungen getroffen, damit die Herbstrallye auch dieses Mal wieder für alle Beteiligte mit gutem Erfolg abgeschlossen werden kann. Und der Weg dorthin auch keine „leeren Kilometer“ sind, was den Genuß und die innere Erfüllung betrifft.

Unterstützt wurde und wird Mario Wanko dabei auch von seiner Familie, der ebenso Dank gebührt wie seinen Sponsoren. Ebenso hervorzuheben ist natürlich die großartige Leistung des Veranstalterteams, die auch in diesem Jahr wieder dafür sorgen wird, daß die Herbstrallye als geschichtsträchtig in Erinnerung bleiben wird. Tradition im bestens Sinn des Wortes eben.

Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.

Ähnliche Themen:

ARC, Herbstrallye: Vorschau Blei

Herbstrallye: Alte Heimat – neues Glück?

Zu den ortsansässigen Stars der Herbstrallye gehören die Brüder Jürgen und Franz Blei, die es sich ebenfalls zur Tradition gemacht haben, den vielbeachteten Bewerb durch ihre Teilnahme zu bereichern.

Herbstrallye: Vorschau

Die Herbstrallye lädt zum Rallye-Festival der besonderen Art

Beeindruckende 106 Teams aus acht Ländern starten bei der Herbstrallye 2025 (10. & 11. Oktober) im Raum Dobersberg. Die beiden maßgeblichen Teams der Weltmeisterschaft, Toyota und Hyundai, starten mit dem achtfachen Weltmeister Sebastien Ogier und Werkspilot Adrien Fourmaux. Um den Sieg kämpfen Hermann Neubauer, Raimund Baumschlager, Martin Fischerlehner und einige mehr...

ARC, ET König Rallye: Bericht Wanko

Drift-Return

Die Waldviertler Rallyesportler Mario Wanko und Eva Kollmann, die größtenteils aus Leidenschaft aktiv im Wettbewerb dabei sind, sind zur Action zurückgekehrt.

ARC, ET König Rallye: Vorschau Wanko

Halbe Strecke – voller Spaß

Nach über einem halben Jahr ist es für Mario Wanko und Eva Kollmann wieder einmal soweit: Sie sind bereit für eine Wiederaufnahme der Rallye-Action, und der Lada vom Racing Team Gruber ist es ebenfalls.

News aus anderen Motorline-Channels:

Franzose mit 30-kWh-Batterie günstiger

Unter 19.000 Euro: Citroën ë-C3

Citroën liefert die versprochene kleinere Batterie für den Einstiegs-Stromer nach: Mit 30 kWh Kapazität sinkt der Preis drastisch – natürlich auch die Reichweite.

Mondial de l’Auto Paris – News vom Autosalon

Automesse: Neue Vielfalt in Paris

Europa versus China ist nur eines der Themen auf der über drei Hallen reichenden Automesse in der französischen Hauptstadt. Vor allem bei Renault heißt es: Kleine Elektroautos sind die Zukunft, während an anderen Ständen durchaus auch dem Wachstum gefröhnt wird.

Grobes Profil, grobe Ergebnisse

All-Terrain-Reifen im Test

Der ÖAMTC nahm acht Modelle genauer unter die Lupe – mit schockierenden Ergebnissen. So fallen die Bremswege auf Asphalt deutlich länger aus als mit Ganzjahresreifen.

Was ist besser?

Oldtimer mieten oder kaufen

Ob als stilvolle Begleitung für besondere Anlässe oder als Ausdruck von Individualität im Alltag – es gibt zahlreiche Autofahrer, die gern einen Oldtimer wählen.

Weitere Artikel:

Herbstrallye: Ogier & Fourmaux!

Zwei WRC-Teams bei der Herbstrallye! Toyota bringt Ogier!

Sensation bei der Herbstrallye 2025: Mit Toyota und Hyundai kommen die stärksten Teams der Rallye-Weltmeisterschaft. Toyota bringt WM-Leader Sebastien Ogier, für Hyundai startet dessen französischer Landsmann Adrien Fourmaux.

Herbstrallye: Vorschau

Die Herbstrallye lädt zum Rallye-Festival der besonderen Art

Beeindruckende 106 Teams aus acht Ländern starten bei der Herbstrallye 2025 (10. & 11. Oktober) im Raum Dobersberg. Die beiden maßgeblichen Teams der Weltmeisterschaft, Toyota und Hyundai, starten mit dem achtfachen Weltmeister Sebastien Ogier und Werkspilot Adrien Fourmaux. Um den Sieg kämpfen Hermann Neubauer, Raimund Baumschlager, Martin Fischerlehner und einige mehr...

CZ, Rally Pacejov: Bericht

Simon Wagner schreibt Geschichte

Simon Wagner beendet seine Saison in der Tschechischen Staatsmeisterschaft als Vizemeister hinter dem nunmehr elffachen Staatsmeister Jan Kopecky.

FIA plant radikale Neuausrichtung

Aus für die Rallycross-WM

Nach Jahren des Rückgangs zieht die FIA Konsequenzen: Die Rallycross-WM (WRX) wird eingestellt und durch eine EM und einen Weltcup ersetzt

Sebastien Ogier im Interview

„Fahre keine volle Saison mehr“

Sebastien Ogier begann die Saison als Teilzeitpilot - doch dann lief es dermaßen gut, dass er nun die WM anführt. Mit seinem Start bei der Herbstrallye möchte sich der Toyota-Pilot bestmöglich auf die Rallye Zentraleuropa vorbereiten. Die Mission ist der neunte WM-Titel - würde er bei Gelingen 2026 wieder Vollzeit fahren? Wir haben nachgefragt…