RALLYE

ARC, Herbstrallye: Vorschau Zellhofer
Foto: Daniel Fessl

ARC, Herbstrallye: Vorschau Zellhofer | 06.10.2025

Schwere Aufgabe für Christoph Zellhofer...

...hat den Stamm Co. Andre Kachel verborgt, fährt diesmal mit der Deutschen Anna Maria Seidl im SUZUKI SWIFT ZMX u. will trotz zweier WRC1 Autos (ohne Wertung), sowie weiterer 14 RC2 Autos unter die TopTen Gesamt kommen

Der 29-jährigen Juniorchef des Autohauses Zellhofer in St. Georgen im Ybbsfelde, Christoph Zellhofer ist derzeit im absoluten Vollstress. Diese Woche am Samstag findet im niederösterreichischen Dobersberg mit der Herbstrallye der heurige Rallye Saisonabschluss statt, andererseits wird auf dem Firmengelände des Autohauses Zellhofer eine Woche nach der Herbstrallye, ein größerer Firmenzubau mit vielen Gästen eröffnet. Trotzdem will Christoph Zellhofer an seine in letzter Zeit hervorragenden Ergebnisse in der ORM-Staatsmeisterschaft anschließen, steht doch die zur Austrian Rallyechallenge zählende Herbstrallye neuerlich im Mittelpunkt des Rallyegeschehens: "Die Rallye weist mit 106 Nennungen ein Spitzenergebnis auf, außerdem werden die Fans sicherlich durch den Start des mehrfachen Weltmeisters Sebastien Ogier auf dem Toyota GR Yaris Rally1 und des Hyundai Werkspiloten Adrien Formaux begeistert sein. Wir, das ZM-Racing Team sind mit insgesamt sechs Fahrzeugen im Waldviertel vertreten. Ergänzend zu sagen wäre noch, dass Adrien Formaux auch schon einmal für ZM-Racing gestartet ist und so im Jahre 2023 die Jännerrallye auf Ford gewinnen konnte.“

Was nun das Herborgen des Stammbeifahrers Andre Kachel an Teamkollegen Markus Wurz betrifft, so wollte man im Sinne eines guten Teamgeistes Wurz nach seinem Überschlag aus dem letzten Jahr die Gelegenheit geben, sich mit dem sehr erfahrenen und erfolgreichen Co-Piloten Andre Kachel an der Seite, den zweifelsohne schwierigen Aufgaben bei der Herbstrallye gemeinsam zu stellen. Die nunmehr mit Christoph Zellhofer unterwegs befindliche Anna Maria Seidl aus Deutschland ist trotz ihrer Jugend schon eine erfahrene Co.-Pilotin und war z. B. schon mit Simon Wagner, Roland Stengg und ZM RacingTeamchef Max Zellhofer bei einigen Rallyes unterwegs.

Trotz dieser erstklassigen Besetzung der heurigen Herbstrallye hat sich Christoph Zellhofer sein Ziel und seine Vorstellungen sehr hoch gesteckt:“ Vorrangig für mich ist es mit dem SUZUKI SWIFT ZMX wieder einen Top Ten Platz in der Gesamtwertung zu erreichen, dann natürlich wieder, so wie in Krumbach einen Gesamtsieg bei der Austrian Rallye Challenge (ARC) und damit auch den Klassensieg zu feiern.“

Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.

