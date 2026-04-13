ARC, Lavanttal: Bericht Neulinger

Am Tag nach der 48. LASERHERO Lavanttal Rallye powered by Dohr Wolfsberg / SG Toolbox 2026 feierte der Oberösterreicher seinen 21. Geburtstag. Das schönste Geburtstagsgeschenk machte sich der Youngster dabei selbst – mit dem dritten Saisonsieg in Folge baute der Lancia-Pilot die Führung in der TEC7 ORM3 Meisterschaft für 2WD-Fahrzeuge weiter aus.



Marcel und Jakob präsentierten sich auch in Kärnten erneut als das dominierende Duo der TEC7 ORM3. Bereits am ersten Tag setzten sie ein klares Ausrufezeichen und holten sämtliche Bestzeiten. Am Samstag legten sie mit der schnellsten Zeit auf sechs der acht Sonderprüfungen nach und sicherten sich damit souverän ihren dritten Saisonsieg – mit deutlichem Abstand zur Konkurrenz.



Dementsprechend zufrieden zeigte sich Marcel im Ziel: „Es ist alles aufgegangen. Am Freitag konnten wir alle Bestzeiten setzen. Ich habe am Samstag zwar weiter gepusht, bin aber trotzdem nicht mehr zu viel Risiko eingegangen. Ich wollte ja nach dem Unfall im Vorjahr unbedingt ins Ziel kommen! Wir haben auch wieder die neuen Hankook-Reifen getestet. Das hat gut funktioniert und man hat gesehen, dass sich die Kilometer im Auto einfach bezahlt machen. Die neuen Sonderprüfungen im Lavanttal waren sensationell: anspruchsvoll und extrem selektiv. Die unglaublichen Zusehermassen haben uns zusätzlich angespornt. Es war eine nahezu perfekte erste Saisonhälfte. Wir haben immer maximale Punkte geholt und können hoffentlich schon in Weiz den Sack zumachen. Danke an das Team von BRR – der Lancia war wieder optimal abgestimmt und vorbereitet."



Neben der TEC7 ORM zählte die Lavanttal Rallye am zweiten Veranstaltungstag auch als zweiter Lauf zur Austrian Rallye Challenge 2026. Auch hier konnten Marcel und Jakob die Klassenwertung ART2 vor Lukas Dirnberger und Bruder Nico Neulinger klar für sich entscheiden.



In der TEC7 ORM geht die vierte Runde der Meisterschaft am 12./13. Juni 2026 mit der ET König Rallye rund um Judenburg in der Steiermark über die Bühne. Bevor im Bezirk Murtal die Motoren dröhnen, wartet das erste internationale Highlight mit der Royal Rally of Scandinavia von 22. bis 25. Mai als der Saisonauftakt in der Junioren Rallye-Europameisterschaft auf den Oberösterreicher.



In den kommenden Wochen liegt Marcels Fokus voll und ganz auf der akribischen Vorbereitung für die Schotterrallye rund um Karlstad in Schweden – mit ausgiebigen Testfahrten auf losem Untergrund, um bestmöglich für den EM Auftakt und die dortige große und starke Konkurrenz gerüstet zu sein.



Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.