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ARC, Lavanttal Rallye: Vorschau Gschwandner
Foto: Bernhard Haager

ARC, Lavanttal Rallye: Vorschau Gschwandner | 06.04.2026

Easy Drivers No Roadrunning Projekt bei der Lavanttal Rallye

ARC-Obmann Georg Gschwandner startet erstmals seit 2019 wieder im Bewerb einer Rallye - den Auftritt im Volvo Kombi nützt er auch für die Bewerbung des Verkehrssicherheitsprojekts "No Roadrunning".

Georg Gschwandner fuhr seit 2019 keine Rallye mehr im Bewerb. Er sagt: „Comeback ist es eigentlich keines, da ich nie zurückgetreten bin, allerdings war es beruflich und familiär schlichtweg nicht vertretbar in den letzten sieben Jahren Rallyes zu fahren. Jetzt allerdings bilden sich mehrere Symbiosen, welche es wieder Sinn macht zu fahren."

"Die Kinder sind größer, Tobias vom Beruf Fahrschullehrer fährt ja schon selbst sehr erfolgreich und bewirbt erfolgreich unser Projekt und die nächste Tochter steht quasi in den Startlöchern. Wir tragen nicht zuletzt auch in unseren Easy Drives Fahrschulen in jedem Theoriekursdurchgang unser NO ROADRUNNING Projekt vor und erreichen so österreichweit eine große Bandbreite für unser Verkehrssicherheitsprojekt.“

Beifahrerin und ebenfalls Fahrschullehrerin Ulli Kornek ergänzt: "Es ist einfach überzeugender für unsere Kunden und Teilnehmer die sicherheitsrelevanten Belange und die Notwenigkeit von gesperrten Strecken für sein Hobby Motorsport von im Rallyesport Aktiven vermittelt zu bekommen, die Glaubwürdigkeit ist einfach nochmal größer wenn man selbst erlebt hat über was man dann vorträgt. Für mich wird die Lavanttal Rallye meine erste Rallye unter Wettbewerbsbedingungen.“

Georg Gschwandner ergänzt: "Ja es geht uns nur um den Spaß mit unserem Volvo 945 Kombi aufgebaut nach dem M1 Reglement und um eine tolle Show für die Fans, die Zeiten sind uns nicht wirklich wichtig mit unserem schwedischen Kampfschiff. An unserm Serviceplatz bekommen Fans auch alle Infos über das Easy Drivers NO ROADRUNNING Projekt und unsere Volvo-Rallyeschnuppertage.“

Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.

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