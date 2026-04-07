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ARC, Lavanttal Rallye: Vorschau Neulinger
Foto: Harald Illmer

ARC, Lavanttal Rallye: Vorschau Neulinger | 07.04.2026

Marcel Neulinger: Noch eine Rechnung offen!

Mit der Lavanttal Rallye hat Doppelstaatsmeister Marcel Neulinger noch eine Rechnung offen. 2025 schied der Youngster nach einem Unfall aus, heuer ist der dritte Sieg in Folge das klare Ziel!

Im Vorjahr endete der dritte Lauf zur TEC7 ORM für Marcel Neulinger alles andere als nach Wunsch: Nach einem Unfall auf der legendären Sonderprüfung über den Schulterkogel musste der Oberösterreicher ohne Punkte aus Wolfsberg abreisen.

Heuer ist Revanche angesagt: Nach den klaren Siegen beim Saisonauftakt im Rahmen der 39. Jännerrallye in Oberösterreich und der 13. Rebenland Rallye an der südsteirischen Weinstraße soll in Kärnten der Hattrick folgen und wieder volle Punkte in der Meisterschaftswertung gutgeschrieben werden.

Die Konkurrenz ist bei der 48. Laserhero Lavanttal Rallye powered by Dohr Wolfsberg / SG Toolbox besonders groß: Ganze 23 Teams treten in Kärnten in der TEC7 ORM3-Wertung für zweiradangetriebene Fahrzeuge an. Marcel Neulinger und Co-Pilot Jakob Ruhsam sind im BWT Lancia Ypsilon Rally4 HF als klare Favoriten die Gejagten.

Marcel blickt der Favoritenrolle gelassen entgegen: „Wir wollen die Scharte aus dem Vorjahr ausmerzen und natürlich auch in Kärnten den Sieg holen. Bei der Jännerrallye und im Rebenland haben wir das Tempo vorgelegt, daran wollen wir nahtlos anschließen. Die Sonderprüfungen im Lavanttal sind besonders selektiv. Heuer sind auch neue Strecken im Programm, diese sollen ebenso sehr anspruchsvoll sein. Das kommt uns sicher entgegen. Wir werden vor der Rallye noch einen Testtag in Kärnten absolvieren und das Setup des Lancia Ypsilon Rally4 HF mit dem Team von Baumschlager Rallye & Racing weiter optimieren. Ich freue mich auch auf die vielen Zuseher im Lavanttal, bereits beim Ceremonial Start in Wolfsberg ist hier immer sehr viel los!“

Neben der TEC7 ORM zählt die Lavanttal Rallye auch als zweiter Lauf zur Austrian Rallye Challenge. Nach dem Saisonauftakt bei der ARC Rallye Triestingtal Rallye und Rang 2 für Marcel in der Klasse ART2, visiert der Youngster diesmal den Klassensieg an.

Die 48. Laserhero Lavanttal Rallye powered by Dohr Wolfsberg / SG Toolbox geht von 09.-11. April 2026 über die Bühne. Am Donnerstag, 09. April steht ab 18 Uhr der Ceremonial-Start am Rathausplatz in Wolfsberg auf dem Programm. Am Freitag und Samstag folgen dann insgesamt 14 anspruchsvolle Sonderprüfungen auf Asphalt und Schotter über knapp 148 km. Der Servicepark befindet sich wieder am Marktgelände Kleinedling, wo auch der Zieleinlauf am Samstag ab 18h erfolgt.

Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.

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