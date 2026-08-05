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ARC, Mühlstein Rallye: 9 Action-Zonen
Fotos: Harald Illmer, SG Toolbox

ARC, Mühlstein Rallye: 9 Action-Zonen | 05.08.2026

Sommerliches Rallye-Fest im Mühlviertel

Schon am Freitag startet die SG Toolbox Mühlstein Rallye powered by Baumentor mit dem Shakedown und der Sprung-Challenge. Am Samstag werden neun Action-Zonen auf sieben Sonderprüfungen die Herzen der Rallyefans höher schlagen lassen. 77 Teams aus 7 Ländern, davon 41 in der Austrian Rallye Challenge - es ist angerichtet für ein sommerliches Rallye-Festival bei Sonnenschein und angenehmen 25 Grad Celsius.

Österreichs Rallyefans fiebern bereits voller Vorfreude der SG Toolbox Mühlstein Rallye powered by Baumentor entgegen, die am 7. und 8. August im Raum Schwertberg steigen wird. Es starten 77 Teams aus 7 Ländern - davon kämpfen 41 um Punkte für die Austrian Rallye Challenge. Der Rallyesport kehrt zurück ins Mühlviertel. Der Tscheche Adam Brezik bringt Europameisterschaftsflair nach Schwertberg. Neun Fahrzeuge der in Österreich stärksten Kategorie RC2/Rally2 sorgen für eine attraktive Spitze - das bunt gemischte Feld bietet sämtliche Kategorien von historisch bis top modern. Dazu zwei reine Damenteams. Und: Mit Beifahrerlegende Sigi Schwarz (an der Seite von Gerald Rigler) ist jener Charakterkopf mit dabei, der mit Simon Wagner die Rallye im Mühlviertel viermal gewinnen konnte…

Erstmals Shakedown & Sprung-Challenge

Schon am Freitag um 17 Uhr wird das große Rallye-Festival mit dem neuen Shakedown in Mitterkirchen eingeläutet. Hier können die Piloten und Pilotinnen auch mehrmals im 30 Sekunden Takt los starten - für die Fans bedeutet das drei Stunden Rallye Action pur. Highlight der 3,1 Kilometer langen Strecke wird die „Sprung-Challenge“ sein - hier wird der schönste Sprung prämiert. In den Vorjahren ging eine harte Landung von Luca Pröglhöf in den sozialen Medien viral. Für das leibliche Wohl, für Speis und Trank an der Strecke sorgt der Verein Union Mitterkirchen.

Am Samstag um 8.37 Uhr wird die SG Toolbox Mühlstein Rallye powered by Baumentor mit der Ausfahrt aus dem Servicepark eröffnet, um punkt 9 Uhr steigt die erste von insgesamt sieben Sonderprüfungen.

SG Toolbox-Boss moderiert Zieleinlauf

Der Servicepark wird wieder auf dem großen Mitarbeiterparkplatz der Firma Engel errichtet - direkt neben dem Schwertberger Bahnhof, sodass die Rallye auch mit den „Öffis“ erreicht werden kann. Das Parkhaus bietet Fans und Aktiven Abkühlung sowie Speis und Trank - für das leibliche Wohl sorgen bei der gesamten Rallye die örtlichen Feuerwehren.

Auf dem Platz der Firma Engel, beim Parkhaus erfolgt auch der Zieleinlauf der Rallye. Ein Novum ist dabei die Moderation - denn diese wird von SG Toolbox-Geschäftsführer Hannes Pichler höchst persönlich vorgenommen. Der Hauptsponsor der Mühlstein Rallye ist absolut motorsport-affin und Pichler konnte bereits in einem Vorausauto oder auch auf dem „heißen Sitz“ von Michael Lengauer den Sport von innen erleben…

Neun Action-Zonen & Hubschrauberflüge

Bei den Sonderprüfungen gibt es ein Comeback der Strecke von Arbing nach Münzbach - die unter dem Namen „Autohaus Reichhart Volvo BYT“ firmierende 9,23 Kilometer lange SP1/3 wurde zuletzt vor zehn Jahren gefahren. Rallye Club Mühlviertel-Obmann Georg Höfer freut sich: „Da hat sich die Feuerwehr Arbing richtig ins Zeug gelegt. Überhaupt tragen die örtlichen Feuerwehren sehr viel zum Gelingen der Rallye bei, da können wir uns nur herzlich bedanken.“

Insgesamt neun Action-Zonen wurden für die Zuschauer ausgewählt. Bereits Tradition hat die Action-Zone 9 auf dem Rundkurs beim Feuerwehrhaus Winden. Höfer erklärt: „Diesen Zuschauerpunkt gab es bisher bei jeder Ausgabe unserer Rallye - dort wird auch ein Sprecher für Infotainment sorgen.“ In Action-Zone 8, beim Rundkurs-Start werden zudem Hubschrauberflüge angeboten.

Eintritt & Bitte um Feuer-Achtsamkeit

Sämtliche Zuschauerzonen und der Servicepark der SG Toolbox Mühlstein Rallye powered by Baumentor werden zu einem Eintrittspreis von 10 Euro zugänglich sein - mit einem Ticket kann man also an beiden Tagen sämtliche Zuschauer-Zonen und den Servicepark betreten.

Eines ist Orga-Chef Peter Medinger ein wichtiges Anliegen: „Ich bitte alle Fans und Aktiven, vermehrt wegen Brandgefahr aufzupassen - bei dieser Trockenheit kann etwa eine achtlos weg geworfene Zigarette bereits erheblichen Schaden anrichten. Auch sonst bitten wir die Teams, dass sie vermehrt auf mögliche Brandgefahr achten.“

Wetter & Radio

Bleibt noch die Wetterprognose. Hier wird erlösende Abkühlung ab Donnerstag prognostiziert. Während es am Freitag vereinzelt regnen könnte, werden für den Rallyetag Sonnenschein mit angenehmen 25 Grad Celsius vorausgesagt. Bestes Rallyewetter!

Ob an den Sonderprüfungen, im Auto oder daheim - das Mühlstein Rallye Radio (Sendezeiten siehe unten) bringt die Stimmen der Pilotinnen und Piloten bei jedem Regrouping und vor dem Ziel.

Streckenplan & Zuschauer-Zonen
www.muehlsteinrallye.at/2026/streckenplan.html

Nennliste der SG Toolbox Mühlstein Rallye powered by Baumentor
www.muehlsteinrallye.at/2026/nennliste.html

Zeitplan der SG Toolbox Mühlstein Rallye powered by Baumentor
www.muehlsteinrallye.at/2026/zeitplan.html

Mühlstein Rallye Radio 2026

Noir Trawniczek ist auch bei der SG Toolbox Mühlstein Rallye powered by Baumentor wieder auf Stimmenfang unterwegs. Zu folgenden Zeiten können die Interviews LIVE über folgenden Link empfangen werden: mixlr.com/rallye-radio-noir

Samstag, 8. August 2026

10.00 Uhr: Stimmen der Pilotinnen & Piloten nach SP2
12.15 Uhr: Stimmen der Pilotinnen & Piloten nach SP4
15.25 Uhr: Stimmen der Pilotinnen & Piloten nach SP6
17.20 Uhr: Stimmen der Pilotinnen & Piloten vor dem Ziel

LIVE:
mixlr.com/rallye-radio-noir

Zum Nachhören:
Über folgenden Link können die Interviews unmittelbar nach dem Ende des Live-Streams abgehört werden:
mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel

Rallye Radio Noir auf Facebook:
www.facebook.com/rallyeradionoir/

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