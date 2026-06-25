ARC, Mühlstein Rallye: Startklar!

Die Mühlstein Rallye startet wieder durch - das Comeback dieser beliebten Rallye steigt am 7. und 8. August im unteren Mühlviertel mit Start und Ziel in Schwertberg. Möglich wurde das dank dem neuen Namens-Sponsor SG Toolbox - ein Unternehmen mit Sitz im oberösterreichischen Engerwitzdorf, mit Filialen in Kärnten und in der Steiermark. Die Werkzeugfirma ist bereits seit 2024 offizieller Werkzeugpartner der Jännerrallye, zudem unterstützte man auch Rallyepilot Michael Lengauer. Heuer kooperierte man zudem mit der Lavanttal Rallye.



SG Toolbox - ein Unternehmen mit gelebter Motorsport-Leidenschaft



SG Toolbox-Geschäftsführer Hannes Pichler erklärt: „Sehr viele unserer Kunden sind Unternehmen, die motorsport-affin sind - die Leute reagieren extrem gut auf unser Engagement im Rallyesport. Wir haben für unsere Kooperation mit der Lavanttal Rallye ein sehr gutes Feedback aus Kärnten erhalten. Die Mühlstein Rallye im Raum Schwertberg ist für uns so etwas wie eine Heimrallye und wir sind daher sehr froh darüber, dass wir diese Rallye unterstützen können.“

Hannes Pichler ist auch persönlich begeistert vom Motorsport: „Aufgrund unserer Zusammenarbeit mit der Jännerrallye konnte ich bereits in einem Vorausauto mitfahren und bei einem Test durfte ich auf dem ‚heißen Sitz‘ von Michael Lengauer Platz nehmen. Es ist schon sehr beeindruckend, um welche Details es in diesem Sport geht - und bei Lengi fand ich einfach cool, wie super er das Fahrzeug im Griff hat.“



Kompaktes Format – toller Shakedown schon am Freitagabend



Die Teams verbringen aufgrund des kompakten Zeitplans den Großteil ihrer Zeit auf den Sonderprüfungen - diese liegen nahe beieinander, sodass die Fans einfach von einem Zuschauerpunkt zum nächsten wechseln können.



Der Servicepark, in dem die vielen bunten Autos von ihren Teams versorgt werden, wird wieder am Mitarbeiterparkplatz der Firma Engel errichtet - dort werden die Regroupings abgehalten und es werden Aktive und Fans im Parkhaus vor Hitze und Regen geschützt mit Speis und Trank versorgt.



Fast 90 SP-Kilometer sind am Samstag zu absolvieren. Dabei war es dem Veranstalterteam wichtig, drei unterschiedliche Sonderprüfungen anzubieten, darunter ein Rundkurs mit gut 22 Kilometern Länge. Das bedeutet zwar mehr Aufwand für die Veranstalter, aber war der klare Wunsch des Organisationsteams.

Ein Novum innerhalb der ARC ist der Shakedown am Freitagabend, wo sich die Teilnehmer auf 3 Kilometern gesperrter Strecke auf ihre Fahrzeuge und den kommenden Rallyetag einstimmen können. Der attraktive Zuschauerpunkt mit spektakulärem Sprung neben dem Sportplatz in Mitterkirchen lässt die Rallyeherzen schon am Freitagabend höher schlagen.



„Bestmögliche Qualität“ für Fans & Aktive



Peter Medinger, der die Rallye gemeinsam mit einem starken Team vom Rallye Club Mühlviertel organisiert, ist überzeugt: „Der Shakedown bringt bereits am Freitag Leben in die Region. Wir sehen es als unseren Auftrag, nach dem einem Jahr Pause weiterhin für Fans und Aktive bestmögliche Qualität zu liefern. Ganz besonders freut es uns auch, dass heuer neben bekannten Strecken der letzten Jahre auch die Gemeinden Arbing und Münzbach wieder Teil der Route sind.“



Jetzt fiebern Medinger und sein Team den Nennungen entgegen: „Wir hoffen natürlich wieder auf ein tolles Starterfeld - unsere Rallye steigt eine Woche vor der tschechischen Barum Rallye, die zur Rallye-Europameisterschaft zählt - da könnte es durchaus sein, dass einige nationale und auch internationale Teams unsere Rallye als optimale Vorbereitung nützen wollen. Wir sind jedenfalls schon sehr gespannt auf das Starterfeld beim großen Comeback der SG Toolbox Mühlstein Rallye.“