ARC, Mühlstein Rallye: Vor Nennschluss

Die SG Toolbox Mühlstein Rallye powered by Baumentor hat, wie man dem aktuellen Namen der Rallye entnehmen kann, nach SG Toolbox einen weiteren Namens-Sponsor an Bord holen können: Baumentor. Nicht alle erkennen anhand des Namens, dass es sich bei der Perger Firma um ein Unternehmen für die Planung und Umsetzung von Bauprojekten handelt, also der Bau-Mentor. Baumentor-Geschäftsführer Markus Fixl lacht: „Ich werde tatsächlich manchmal gefragt, ob wir eine Baumschule oder eine Gärtnerei führen.“



Mühlstein Rallye-Orga Chef Peter Medinger freut sich sehr über den zweiten großen Sponsor: „Wir freuen uns, die Firma Baumentor an Bord zu haben. Wir hätten beinahe die Rallye abspecken müssen, denn jede Sonderprüfungs-Strecke und auch der Shakedown bedeuten natürlich weitere Kosten für Funktionäre, Einsatzkräfte und dergleichen. Uns ist es wichtig, unseren Teilnehmern einen ordentlichen ARC-Lauf mit möglichst viel Abwechslung zu bieten.“



Die Kooperation mit der Mühlstein Rallye ist das erste große Engagement der Firma Baumentor im Motorsport - emotionale Verbindungen gibt es durchaus. Markus Fixl erzählt: „Ich schaue mir gerne die Jännerrallye an, mein ältester Sohn ist dort in der Organisation involviert. Und ich selbst würde mich als Autofreak bezeichnen - ich mag Tuning und sportliche Fahrzeuge.“ Mitgefahren sei er bislang noch nicht in einem Rallyeauto - doch was nicht ist, kann ja noch werden…

„Sprung Challenge“ beim Shakedown am Freitagabend



Zum Beispiel beim neuen Shakedown in Mitterkirchen, der am Tag vor der Rallye zum ersten Mal abgehalten wird und den manche Teams sicher auch dafür nützen werden, ihren Sponsorvertretern den Sport aus der Cockpit-Perspektive näher zu bringen.



Highlight dieser abgesperrten Teststrecke ist ein Sprung, der schon bei früheren Ausgaben der SG Toolbox Mühlstein Rallye powered by Baumentor für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen konnte. Allen voran der Sprung von Luca Pröglhöf - die Videos vom „Schanzenrekord“ des Boliden im knalligen Orange gingen viral.



Die Veranstalter haben gemeinsam mit Hauptsponsor SG Toolbox und Luca Pröglhöf die „Sprung Challenge“ ins Leben gerufen. Dabei wird der schönste Sprung prämiert. Pröglhöf wird persönlich vor Ort sein - an die Teams gerichtet sagt er: „SG Toolbox hat sich da ein schönes Goodie für die Sieger einfallen lassen.“ Dieses Goodie kann sich sehen lassen: Ein Bosch GDS 18V-450 Akku-Schlagschrauber inkl. Kraftsteckschlüssel + 2 Akku & Ladegerät. Pröglhöf fügt hinzu: „Nicht vergessen: Es wird der schönste Sprung belohnt, nicht der weiteste. Also lasst euch etwas Gutes einfallen, denn die Landung muss sauber sein.“



Zwei Damenteams & „Vollgass Reini“



Bis zur SG Toolbox Mühlstein Rallye powered by Baumentor, den sechsten Lauf zur Austrian Rallye Challenge, am 7. und 8. August sind es noch rund zwei Wochen. Eine erfreuliche Seltenheit - zwei reine Damenteams werden am Start sein: Pia Steffe und Nadine Dolzer sind bereits bekannte Größen - kaum jemand weiß jedoch, dass Profi-Copilotin Claudia Maier, mit vielen erfolgreichen Piloten wie etwa Luca Waldherr unterwegs, von 2004 bis 2011 bei einigen Rallyes selbst am Steuer saß. Nun gibt sie mit Angelika Letz ein Comeback als Pilotin.



Interessant auch das Projekt „Vollgass Reini“ - Reinhold Gass wollte mit 50 Jahren als Copilot in den Sport quer einsteigen und hat sich dafür niemand geringeren als Patrick Breiteneder als „Chauffeur“ ausgesucht. Das Besondere daran: „Vollgass Reini“ lässt seine Fangmeinde auf Social Media ausführlich an seinem großen Abenteuer teilhaben.



Nennfrist endet am Sonntag um 16 Uhr



Viele weitere großartige Projekte und Teams haben sich bereits für die SG Toolbox Mühlstein Rallye powered by Baumentor angekündigt - laut der laufend aktualisierten Nennliste sind es bereits knapp 70 Teams. Bis zum Nennschluss am Sonntag, den 26. Juli um 16 Uhr können noch weitere Teams nennen.



Nicht selten kommen kurz vor Nennschluss noch so manche Überraschungs-Teams aus dem In- und Ausland. Manche, wie etwa der Brite Charles Tuthill im Ford Fiesta Rally3 könnten die Rallye auch als willkommenen Test für die eine Woche später steigende Barum-Rallye nützen. Orga-Chef Peter Medinger erklärt: „Wir sind gespannt und freuen uns über jedes weitere Team!“ Veröffentlicht wird die endgültige Nennliste am Dienstag, den 28. Juli um 18 Uhr.