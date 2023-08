ARC, Mühlsteinrallye: Vorschau Wurm

Nach der „geilsten Rallye“ seines Lebens, der Rally Vipavska Dolina Ende April, bei der Manuel Wurm in der Austrian Rallye Challenge den Sieg in der ART2 feiern und die Tabellenführung übernehmen konnte, kehrt der Fuchs Österreich-Pilot am Samstag, den 12. August zurück ins Rallye-Cockpit. Die Perger Mühlsteinrallye ist der dritte Lauf zur ARC - Manuel hofft, dass „wir nach der langen Pause an die guten Leistungen anknüpfen können“. Und: „Die Mühlsteinrallye ist für mich neben der Jännerrallye eigentlich wie eine zweite Heimrrallye - die Vorfreude ist bereits groß.“



Manuel Wurm und sein Copilot Stefan Hackl treten auch im Alpe Adria Rally Cup an, konnten bei der Vipavska Dolina das AARC-Podium erkämpfen - doch mittlerweile sind drei AARC-Rallyes gefahren worden. Die doch lange Rallyepause kann Wurm plausibel begründen: „Ich betreibe ja gemeinsam mit meinem Beifahrer und Freund Stefan Hackl eine Autofirma und das Geschäft lief zuletzt prächtig, es gab sehr viel zu tun - und ganz ehrlich - es ist ganz einfach so: Die Arbeit geht bevor.“



Ein ausgiebiger Test wird sich im Vorfeld der Perger Mühlsteinrallye nicht ausgehen: „Wir werden aber einen kurzen Rollout absolvieren - ich möchte, dass wir es trotz der langen Pause wieder auf das AARC-Podium schaffen und dass wir natürlich auch die Führung in der ART2 behalten können.“ Erneut wird ein Peugeot 208 Rally4 gezündet, der von Waldherr Motor Sport betreut wird.

Auch 2024 mit Fuchs Österreich



Zwar wurden in den letzten Wochen keine Rallyes gefahren - dennoch war Manuel Wurm auch was sein Rallye-Projekt anbelangt nicht untätig - bei der AutoZum in Salzburg wurde auf dem Stand seines Hauptsponsors Fuchs Österreich bekanntgegeben, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit auch 2024 fortgesetzt wird. Manuel: „Wir haben im Rahmen der Messe eine Besprechung abgehalten, die sehr erfreulich verlaufen ist - allein wie der Stand präsentiert wurde, zeigt, wie sehr sich Fuchs Österreich mit dem Rallyeprojekt identifizieren kann, was mich natürlich riesig freut. Das ist wirklich eine tolle Kooperation und ich bin sehr froh, dass wir diese auch im nächsten Jahr fortsetzen können.“



Nicht ohne Stolz fügt Manuel hinzu: „Ich freue mich auch sehr darüber, dass unser Geschäftspartner Autoteile Kralik unser privates Rallyeprojekt mit großer Freude unterstützt.“



Mit einer solchermaßen gesicherten Zukunft seines Rallyeprojekts blickt Manuel Wurm nun mit großer Vorfreude seiner zweiten Heimrallye entgegen...