ARC News 2025

„attraktives ARC Preisgeld in allen 5 Wertungsklassen“



Das Ziel der ARC leistbaren Motorsport zu ermöglichen wird 2025 gemeinsam mit den Partnerveranstaltungen und Gönnern der ARC noch direkter umgesetzt und ermöglicht als bisher. Erstmals werden 2025 in allen Wertungen der ARC und auch in allen Klassen ohne zusätzliche Einschreibgebühren Preisgelder in Form von Warengutscheinen zur Verfügung gestellt. Nur wenige kurze Telefonate von Helmut Schöpf dem Rallye Urgestein und Kassier der ARCA führten aufgrund des überzeugenden Klassen Konzeptes der ARC zu attraktiven Preisen für alle sieben Wertungen der ARC 2025.



So können sich die eingeschriebenen Teams der ARC in den Klassen C1 bis C5 sowie die Alternativ Teams und die Junioren aus allen Klassen über jeweils € 250, €150 und €100 für die Plätze eins bis drei freuen. Neben den Pokalen in den Wertungen stellt die ARC in Kooperation mit JANSEN-COMPETITION für 2025 Warengutscheine über € 3.500 zur Siegerehrung der ARC aus.



Hasko Jansen von JANSEN-COMPETITION meint dazu:



Lebendiger Rallyesport ist Breitensport. Dafür braucht es attraktive, kompakte, leistbare und unkomplizierte Veranstaltungen. Die ARC bietet genau dies seit Jahren ihren Teilnehmern. Uns freut es, dass mit dem neuen Konzept die ARC mit neuem Schwung durchstarten möchte und der Breitensport dabei weiter gestärkt werden soll. Das ist gut für den österreichischen Rallyesport und daher unterstützen wir dies im Rahmen unserer Möglichkeiten gerne.