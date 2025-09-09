RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
ARC, OBM Rallye: Bericht Friedl
Foto: BMP motorsportphotos Martin Butschell

ARC, OBM Rallye: Bericht Friedl | 09.09.2025

„Serviceteam – volle Kraft voraus!“

Eugen Friedl und Helmut Aigner vom MCL 68 konnten trotz Getriebeschaden an Ihrem Mitsubishi Evo IX am 1.Tag Dank dem nächtlichen Einsatz der Service-Crew das Ziel erreichen.

Grundsätzlich war es für beide der erste gemeinsame Start in der Buckligen Welt, Eugen war allerdings bereits in den 90er Jahren bei der seinerzeitigen MOBIL-Rallye in dieser Gegend mehrmals erfolgreich am Start. Beim Besichtigen gab es lediglich auf der bekannten Sonderprüfung St. Peter ein „Deja vü“ von Eugen aus der Vergangenheit. Diese SP sollte sich später als „Schicksals-Sonderprüfung“ für die beiden herausstellen.

Die Veranstaltung mit 134 Sonderprüfungskilometern über 2 Tage zählte wieder nicht nur zur österreichischen Rallye-Meisterschaft, sondern auch als vorletzter Lauf zur ARC Austrian Rallye Challenge.

Am ersten Rallyetag am Freitag waren beide mit viel Vorfreude in die 1. Sonderprüfung gestartet und es lief recht gut. Auf SP 2 kam es jedoch anders: auf halber Strecke dieser Prüfung, kurz bevor die schnellen selektiven Bergab-Passagen begannen, war plötzlich ohne Vorwarnung kein Vortrieb mehr vorhanden und ließ sich kein Gang mehr einlegen.

Die Abzweigung in Unternberg mit Ihren vielen Zuschauern konnte gerade noch mit dem restlichen Schwung passiert werden. Mit viel Gefühl konnte nur noch der 4. Gang „gefunden“ werden, aber nachdem es nur mehr bergab ging, wollten beide irgendwie die restliche Prüfung mit Ihren 2 Schikanen beenden. Manchmal war dieser 4. Gang als einzig übriggebliebener plötzlich wieder weg, dann aber wieder da – ein Geduldsspiel. Die SP-Zeit war natürlich zum Vergessen! Jetzt war nur mehr der Gedanke, wie geht’s weiter?

Nach dem Stopp am Ende der SP beim Zeitnehmer war ein Wegfahren mit dem 1.Gang gerade noch irgendwie möglich, aber spätestens in der Ortschaft Aspang war bei der ersten steilen Bergauf-Passage endgültig Schluss: es gab kein Vorankommen mehr und die beiden mussten (vorerst) die Segel streichen. Nachdem für Eugen „Aufgeben“ ein Fremdwort ist, wurde sofort an den nächsten Tag und an einen Restart gedacht. Von einem ortsansässigen Fan aus einer Unternehmerfamilie wurden die beiden mit einem Pickup dankenswerterweise in die Servicezone geschleppt und es begann die Ursachenforschung der Servicecrew.

Schlussendlich stellte sich heraus, dass eine Getriebehalterung komplett abgerissen war und in der Folge das DOGBOX-Getriebe beschädigte wurde. An einem Getriebetausch führte kein Weg vorbei! Bis in die Nachtstunden wurde - nachdem eine neue Getriebeaufhängung organisiert war - erfolgreich von der Servicemannschaft der Getriebetausch auf das Reserve-Seriengetriebe durchgeführt. So war der Start am 2. Tag gerettet.

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an das Mechaniker-Team von Rallye-ABST für den engagierten Einsatz!

Nachdem ausnahmsweise bei dieser Rallye für die ARC-Challenge sowieso nur der 2.Tag in die Wertung kam, begann die Rallye für die ARC-Teilnehmer so und so bei Null!

Eugen und Helmut waren wieder motiviert und fanden sofort in einen guten Rhythmus. Trotz der zu langen Getriebeübersetzung wurden akzeptable SP-Zeiten erreicht. Für beide gab es im AUTO wieder FUN.

Am Nachmittag wurde das Wetter wechselhaft und es zogen dunkle Regenwolken auf. Offensichtlich hat die Gegend um das Wechselgebiet wieder einmal ihrem Namen alle Ehre gemacht „Nomen est Omen“.

Vor den letzten 2 Sonderprüfungen war im Fahrerlager großes Rätselraten betreffend Reifenwahl angesagt: Die meisten Teams entschieden sich für Regenreifen, manche jedoch für „Slicks“.

Die sehr gute Gesamtzeit der vorletzten Sonderprüfung im starken Regen war für Eugen und Helmut sehr erfreulich und es wurde schließlich die Zielrampe erreicht.

Fazit: Mit dem 2. Rallyetag mit der getrennten ARC-Wertung als 17. in der Gesamtwertung unter 34 gestarteten ARC-Teilnehmern waren beide happy und auch die Servicecrew freute sich, dass sich der Getriebetausch bezahlt gemacht hat.

In der ARC-P Jahreswertung sind beide noch am 3. Gesamtplatz zu finden und das Saisonfinale bei der HERBST-Dobersberg Rallye wird spannend.

In der 2-Tages-Wertung der Österreichischen Meisterschaft war, bedingt durch die 10 Strafminuten wegen des Ausfalls am ersten Tag, nur ein Platz im „geschlagenen“ Feld möglich.

Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.

Ähnliche Themen:

ORM/ARC, OBM Rallye: Vor dem Start

Marcel Neulinger ist ORM3-Staatsmeister

Raphael Dirnberger musste absagen, wodurch der Titel in der ORM 3 kampflos an Marcel Neulinger geht / Offen sind noch Junioren und Historische. 53 Teams werden beim heute Abend beginnenden TEC7 ORM-Finale starten.

ORM/ARC, OBM Rallye: Rallye Radio

TEC7 ORM OBM Rallye Radio - Einstiegszeiten

Das TEC7 ORM OBM Rallye Radio bringt am zweiten Tag der OBM Land der 1.000 Hügel Rallye die Stimmen der Piloten aus der Regrouping Zone in Krumbach.

ARC, OBM Rallye: Vorschau Zellhofer

Zellhofer will Erfolge in TEC7 ORM2 und ARCP

Christoph Zellhofer u. Andre Kachel sind diesmal die einzigen Vertreter von ZM-Racing beim Rallye-Saisonabschluss in Krumbach. Zum Einsatz kommt der bewährte SUZUKI SWIFT ZMX mit klaren Vorstellungen

ARC, OBM Rallye: Vorschau Schindelegger

Neustart in der Welt der 1000 Hügel

Für das Rallyeteam Schindelegger soll die „Land der 1000 Hügel - Rallye“ die Saison 2025 neu starten. Mit großem Aufwand wurde der Ford Escort RS2000 des Teams vorbereitet, um bei der Austrian Rallye Challenge einen guten Abschluss des Jahres zu erkämpfen.

News aus anderen Motorline-Channels:

Vom BMW iX3 über den Mercedes GLC bis zum Rimac-Solid-State-Akku

IAA Mobility 2025: München setzt die Trends

Mit einer Vielfalt an Autoneuheiten und neuen Technologien lockt die Messe nach Bayern. Für die Open Spaces braucht man kein Ticket, beim Summit wiederum treffen sich die Fachbesucher.

Back to the Roots

Toyota Land Cruiser im Familienautostest

Im Grunde war der Toyota Land Cruiser immer da. Nun ist er aber wieder so wie früher: weniger luxuriös – dafür praktisch, robust und leistbar. Ideal für abenteuerlustige Familien.

Mondial de l’Auto Paris – News vom Autosalon

Automesse: Neue Vielfalt in Paris

Europa versus China ist nur eines der Themen auf der über drei Hallen reichenden Automesse in der französischen Hauptstadt. Vor allem bei Renault heißt es: Kleine Elektroautos sind die Zukunft, während an anderen Ständen durchaus auch dem Wachstum gefröhnt wird.

Test: Elektrorennrad Ducati Futa ASX

Ducati: Every Hill I Kill

Ducati traut sich an Elektrorennräder heran und präsentiert mit dem Futa AXS einen Carbon-Renner, der der Motorrad-Philosopie sehr nahe kommt. Wir steuern ihn präzise durch enge Bergabkehren und auch die Hausrunde geht sich drei Mal aus.

Weitere Artikel:

ORM/ARC, OBM Rallye: Vor dem Start

Marcel Neulinger ist ORM3-Staatsmeister

Raphael Dirnberger musste absagen, wodurch der Titel in der ORM 3 kampflos an Marcel Neulinger geht / Offen sind noch Junioren und Historische. 53 Teams werden beim heute Abend beginnenden TEC7 ORM-Finale starten.

ORM: Jännerrallye 2026

Auftakt zur Rallyesaison 2026 wieder in Freistadt

Der Startschuss ins neue Motorsportjahr fällt auch 2026 in Freistadt im oberösterreichischen Mühlviertel. Die LKW FRIENDS on the road JÄNNERRALLYE powered by WIMBERGER eröffnet traditionell die heimische Rallyesaison.

WRC Rallye Paraguay 2025: Bericht

Sebastien Ogier feiert Karrieresieg Nummer 65

Sebastien Ogier gewinnt die Premiere der Rallye Paraguay und mischt munter im WM-Kampf mit - Adrien Fourmaux verliert Podiumsplazt in letzter Prüfung

ORM, OBM Rallye: Nach SP4

Ein logischer Spitzenreiter nach Tag 1

Bei der OBM Land der 1000 Hügel Rallye führt vor dem morgigen Entscheidungstag Staatsmeister Simon Wagner das Feld an / Bei den Junioren ist Marcel Neulinger auf Kurs Richtung Titelverteidigung

ORM/ARC, OBM Rallye: Rallye Radio

TEC7 ORM OBM Rallye Radio - Einstiegszeiten

Das TEC7 ORM OBM Rallye Radio bringt am zweiten Tag der OBM Land der 1.000 Hügel Rallye die Stimmen der Piloten aus der Regrouping Zone in Krumbach.