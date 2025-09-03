RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
ARC, OBM Rallye: Bericht Reischer
Foto: Easy Drivers ARC Infopoint

ARC, OBM Rallye: Bericht Reischer | 02.09.2025

Tolle Premiere des reinen Easy Drivers Fahrlehrer Teams

Beim finalen österreichischen Rallyestaatsmeisterschaftslauf, der OBM Land der 1000 Hügel Rallye rund um Krumbach kam es zur vielbeachteten Premiere eines reinen „Easy Drivers" Fahrlehrerteams.

Das Easy Drivers No Roadrunning Projekt, bei welchen ambitionierten jugendlichen und junggebliebenen Motorsportinteressierten eine legale Möglichkeit geboten wird ihr Hobby auszuüben, sei es im Rahmen von Rallyeschnuppertagen oder auch bei Rallyes speziell mit günstigen Mietrallyevolvos, erfreut sich bei Fans und Aktiven immer größerer Beliebtheit.

„Das ist genau das was wir wollen“, erklärt dazu Projektgründer Georg Gschwandner von der Fahrschule Easy Drivers Berndorf / Bad Vöslau, welcher seines Zeichens auch Obmann des Rallyeclubs MCL 68 ist.

Beim finalen österreichischen Rallyestaatsmeisterschaftslauf, der OBM Land der 1000 Hügel Rallye rund um Krumbach kam es zur vielbeachteten Premiere eines reinen „Easy Drivers Fahrlehrerteam“.

Tobias Reischer, welcher bereits zuletzt bei der Murtal Rallye Szenenapplaus ob seiner spektakulären Fahrweise mit dem Volvo 940 bekommen hatte, bekam mit Tina Garherr eine Fahrlehrerkollegin als Beifahrerin in das schwedische Rallyegerät und startete auch in der Austrian Rallye Challenge Wertung.

Für Tina Garherr war es ihre erste Rallye überhaupt, bestens vorbereitet auf ihre Beifahreraufgaben von MCL 68 Beifahrerin Jenny Hofstädter gelang dem Team Reischer / Garherr auch sensationell der Klassensieg in der Klasse 7.2. der Rallyestaatsmeisterschaft.
Wichtiger als eine Platzierung ist es aber, mit dem spektakulären Einsatz im definitiv leistungsschwächsten Fahrzeug der Rallye für das Easy Drivers No Road Running Projekt zu werben und gleichzeitig auch zu zeigen, dass es auch mit vergleichsweise geringen finanziellen Aufwand noch möglich ist, sich dem Traum des Rallyefahrens zu verwirklichen und eine stetig steigende Lernkurve mit relativ geringen finanziellen Risiko zu entwickeln.

Von den zahlreichen begeisterten Fans an der Stecke war oftmals zu hören, „jetzt kommt gleich wieder das „Fahrschulrallyeauto die sind voll cool…“

Easy Drivers No Roadrunning Projektgründer Georg Gschwandner dazu: „Es freut mich persönlich sehr, dass die Begeisterung der Fans so groß ist und auch in unserem Rallyeclub brennen viele für das Projekt und opfern ihre Freizeit um die Autos für die Veranstaltungen fertig zu stellen. Auch erreichen uns teilweise schon E - Mails mit Schnuppertagfragen bevor wir überhaupt wieder zu Hause sind…
Ich persönlich bin von der Symbiose des Projekts, welches darauf abzielt die Straßen etwas sicherer zu machen und gleichzeitig die Starterfelder von Rallyes mit jungen Fahrern in leistbaren Autos zu füllen überzeugt, die Resonanz im Fahrerlager oder sozialen Medien gibt uns jedenfalls zu 100% Recht."

"Tobias und Tina haben eine perfekte Perfomance abgeliefert und so die beste Werbung für das Projekt und leistbaren Rallyesport gezeigt. Wir sind für die nächsten Einsätze motiviert und für Interessierte an unserem Projekt jederzeit bereit“!

Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.

Ähnliche Themen:

ORM/ARC: OBM Rallye: Wetter

OBM Rallye unter wechselhaften Bedingungen

Die OBM Land der 1000 Hügel Rallye 2025 an diesem Wochenende erfährt die Unterstützung von zahlreichen Gemeinden rund um Krumbach / Die Wettervorhersage für die Renntage verkündet von allem etwas

ARC, OBM Rallye: Vorschau Zellhofer

Zellhofer will Erfolge in TEC7 ORM2 und ARCP

Christoph Zellhofer u. Andre Kachel sind diesmal die einzigen Vertreter von ZM-Racing beim Rallye-Saisonabschluss in Krumbach. Zum Einsatz kommt der bewährte SUZUKI SWIFT ZMX mit klaren Vorstellungen

News aus anderen Motorline-Channels:

Model Y nach oben abgerundet

Tesla Model Y Performance ab 61.990 Euro

Das 460-PS-Topmodell der überarbeiteten Y-Baureihe bietet verbesserte Fahrwerks-Hardware und anpassbare Fahrmodi und zudem ein Batteriepack mit erhöhter Energiedichte.

Vorstellung: Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi-Flaggschiff kehrt zurück

Outlander, die vierte Generation: Ab Februar bzw. März 2025 steht er in den heimischen Schauräumen. Die neueste Plug-in-Hybrid-Technologie bietet eine 22,7-kWh-Batterie und 302 PS Systemleistung.

Elektrisch: Ori und Alpha

Gowow bringt Elektromotorräder nach Europa

Österreich, Deutschland und die Schweiz zählen zu den ersten Ländern, in die Gowow seine leichten Elektromotorräder mit austauschbaren Akkus importiert. Die ersten Kunden profitieren von einem Sonderpreis.

GP der Niederlande: Qualifying

Piastri auf Pole - Hadjar Vierter!

Nachdem Lando Norris die Trainings dominiert hat, schlägt Oscar Piastri einmal mehr genau dann zu, wann es drauf ankommt - Hadjar sensationell in Reihe 2

Weitere Artikel:

ORM/ARC, OBM Rallye: Rallye Radio

TEC7 ORM OBM Rallye Radio - Einstiegszeiten

Das TEC7 ORM OBM Rallye Radio bringt am zweiten Tag der OBM Land der 1.000 Hügel Rallye die Stimmen der Piloten aus der Regrouping Zone in Krumbach.

ORM, OBM Rallye: Nach SP4

Ein logischer Spitzenreiter nach Tag 1

Bei der OBM Land der 1000 Hügel Rallye führt vor dem morgigen Entscheidungstag Staatsmeister Simon Wagner das Feld an / Bei den Junioren ist Marcel Neulinger auf Kurs Richtung Titelverteidigung

FIA sucht neuen Promoter

WRC vor größtem Umbruch seit Jahren

Die Rallye-WM steht vor einem historischen Umbruch: Die FIA sucht einen neuen Promoter und Investoren sollen rund 500 Millionen Euro aufbringen

Alpe Adria Rally Cup: Rally Piancavallo

AARC & AART: Zwei deutsche Teams auf Titelkurs

Nach Rally Piancavallo: Niki Schelle beim „Alpe Adria Rally Cup“ (AARC-2WD) in Führung. Manuel Kössler führt in der „Alpe Adria Rally Thropy“ (AART-4WD)

WRC Rallye Paraguay: Nach SP15

Nächstes Reifendrama - Ogier führt!

Nach einer dominanten Vorstellung bringt ein Reifenschaden Kalle Rovanperä in Paraguay um den Sieg: Sebastien Ogier liegt vor dem Sonntag in Führung