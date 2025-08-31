RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
ARC, OBM Rallye: Bericht Zellhofer
Foto: Daniel Fessl

ARC, OBM Rallye: Bericht Zellhofer | 31.08.2025

Zellhofer feiert ORM2- und ARC-Sieg

Zum Erfolg beigetragen haben Beifahrer Andre Kachel u. der SUZUKI ZMX - Bilanz: Als 5.ter unter Top 10, ORM2 u. Klassensieger sowie ARC-Gesamtsieger

An diesem Wochenende wurde im niederösterreichischen Krumbach die heimische TEC 7 Rallye-Meisterschaft mit der OBM Land der 1000 Hügel Rallye, abgeschlossen. Mit am Start für das bekannte ZM-Racing Team waren Christoph Zellhofer und Andre Kachel mit ihrem SUZUKI SWIFT ZMX. Schon vor der Rallye hatte man sich im Lager der Niederösterreicher vorgenommen, diesmal vier Ziele zu erreichen. Die Konkurrenz war sehr stark, deswegen konnte man die Vorgaben nur mit viel Einsatz und Kampf erreichen. Die äußeren Bedingungen waren schwierig, es gab viel Sonnenschein aber auch stärkere Gewitter an den beiden Rallyetagen.

Trotzdem gelang es dem 29-jährigen Juniorchef des Autohauses Christoph Zellhofer mit einer beinahe makellosen Leistung ein würdiger Saisonabschluss in der TEC7-ORM Staatsmeisterschaft: „Obwohl wir in unserer Firma gerade vor der Fertigstellung eines größeren Zubaus stehen und wir dafür sehr viel Zeit aufwenden müssen, gelang es unserer Mannschaft einen perfekt laufenden Wagen zur Verfügung zu stellen. Daher war es uns möglich, schon vom Beginn der Rallye an, sich unter den Top Ten in der Gesamtwertung festzusetzen. Im Verlaufe der Rallye konnten wir die heuer in unserer Klasse sehr erfolgreichen Rally3-Autos in die Schranken weisen, zudem kehrte Martin Kalteis nach einer längeren Rallyepause wieder zurück und lieferte sich mit uns ein beinhartes Duell um jede Sekunde. Bis zur achten Sonderprüfung lag er knapp vor uns, erst gegen Ende der Rallye konnten wir aufholen und damit den fünften Gesamtrang belegen, die ORM2 Cupwertung gewinnen. Mit dabei war auch der volle Erfolg in der Klasse 8 der ORM und der Gesamtsieg in der Austrian Rallye Challenge. Kalteis hatte schlussendlich noch Pech und fiel auf der letzten Prüfung mit einem Differentialschaden aus.

Mit diesen sehr positiven Ergebnissen dürfen wir sehr zufrieden sein, ich möchte mich daher bei meinem Beifahrer Andre Kachel und bei SUZUKI Austria und unserer Technikcrew von ZM-Racing sehr herzlich bedanken, sie haben sehr wesentlich zu dieser guten Bilanz beigetragen,“ so ein entspannter Christoph Zellhofer.

PS: Noch ein Erfolg für ZM-Racing wurde heute bekannt. Raphael Sulzinger gewann auf einem Ford Fiesta Rally2 in Deutschland die Niederbayern-Rallye

Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.

Ähnliche Themen:

ORM/ARC, OBM Rallye: Nach SP8

Der Staatsmeister kontrolliert die Lage

Bei der OBM Land der 1000 Hügel Rallye führt vor den entscheidenden Nachmittagsprüfungen weiterhin Simon Wagner die Gesamtwertung an / In der ORM 2 und ORM Historic gibt es packende Duelle um den Sieg

ARC, OBM Rallye: Vorschau Zellhofer

Zellhofer will Erfolge in TEC7 ORM2 und ARCP

Christoph Zellhofer u. Andre Kachel sind diesmal die einzigen Vertreter von ZM-Racing beim Rallye-Saisonabschluss in Krumbach. Zum Einsatz kommt der bewährte SUZUKI SWIFT ZMX mit klaren Vorstellungen

ARC, Rallye Weiz: Bericht C. Zelhofer

Erfolgserlebnis für Christoph Zellhofer

Mit Andre Kachel und dem Suzuki Swift ZMX, gab es Grund zum feiern: Neunter Gesamt, Zweiter in der ORM2, Klassensieger und Sieger der ARC-Wertung für Produktionsfahrzeuge und Prototypen ARCP.

ARC Lavanttal: Bericht Zellhofer

Doppeltes Pech für Christoph Zellhofer

Am 1. Tag kostet Reifendefekt 35 Sekunden, am 2. Tag streikt der Turbolader - damit beendet Niederösterreicher seinen Kampf um möglichen TopTen Platz

News aus anderen Motorline-Channels:

Alle vier kommen aus China

Neue Marken: „Kommt sofort“ vs. „Bitte warten!“

Neue Marken werden oft nicht gleich nach Österreich importiert, von einigen weiß man bereits ganz schön lange. Im Herbst soll es so weit sein und Jaecoo, Nio, Xpeng und Omoda landen in der Alpenrepublik.

Vorstellung: Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi-Flaggschiff kehrt zurück

Outlander, die vierte Generation: Ab Februar bzw. März 2025 steht er in den heimischen Schauräumen. Die neueste Plug-in-Hybrid-Technologie bietet eine 22,7-kWh-Batterie und 302 PS Systemleistung.

Starter, Elektrik, Vergaser im Fokus

Auf zum Schrauberseminar!

Oldtimer-Spezialist Dieter Serglhuber lädt zum Oldtimer–Spezialseminar. An fünf Samstagen werden Klassik-Spezialthemen in Theorie und Praxis erklärt.

Weitere Artikel:

FIA sucht neuen Promoter

WRC vor größtem Umbruch seit Jahren

Die Rallye-WM steht vor einem historischen Umbruch: Die FIA sucht einen neuen Promoter und Investoren sollen rund 500 Millionen Euro aufbringen

ORM, OBM Rallye: Nach SP4

Ein logischer Spitzenreiter nach Tag 1

Bei der OBM Land der 1000 Hügel Rallye führt vor dem morgigen Entscheidungstag Staatsmeister Simon Wagner das Feld an / Bei den Junioren ist Marcel Neulinger auf Kurs Richtung Titelverteidigung

ARC, OBM Rallye: Vorschau Zellhofer

Zellhofer will Erfolge in TEC7 ORM2 und ARCP

Christoph Zellhofer u. Andre Kachel sind diesmal die einzigen Vertreter von ZM-Racing beim Rallye-Saisonabschluss in Krumbach. Zum Einsatz kommt der bewährte SUZUKI SWIFT ZMX mit klaren Vorstellungen

ERC/CZ, Barum-Rallye: Vorschau

Wagner: Erster ERC-Sieg möglich?

Vier österreichische Piloten sind bei der Barum-Rallye am Start. Allen vorn Simon Wagner, im Vorjahr Zweiter - schafft er heuer die große Sensation?

ERC/CZ, Barum-Rallye: Fotos Sonntag

Die besten Bilder aus Zlin - Sonntag

motorline.cc-Fotograf Daniel Fessl ist vor Ort in Zlin und präsentiert seine besten Bilder von der legendären Barum-Rallye.

ORM/ARC, OBM Rallye: Rallye Radio

TEC7 ORM OBM Rallye Radio - Einstiegszeiten

Das TEC7 ORM OBM Rallye Radio bringt am zweiten Tag der OBM Land der 1.000 Hügel Rallye die Stimmen der Piloten aus der Regrouping Zone in Krumbach.