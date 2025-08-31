ARC, OBM Rallye: Bericht Zellhofer

An diesem Wochenende wurde im niederösterreichischen Krumbach die heimische TEC 7 Rallye-Meisterschaft mit der OBM Land der 1000 Hügel Rallye, abgeschlossen. Mit am Start für das bekannte ZM-Racing Team waren Christoph Zellhofer und Andre Kachel mit ihrem SUZUKI SWIFT ZMX. Schon vor der Rallye hatte man sich im Lager der Niederösterreicher vorgenommen, diesmal vier Ziele zu erreichen. Die Konkurrenz war sehr stark, deswegen konnte man die Vorgaben nur mit viel Einsatz und Kampf erreichen. Die äußeren Bedingungen waren schwierig, es gab viel Sonnenschein aber auch stärkere Gewitter an den beiden Rallyetagen.



Trotzdem gelang es dem 29-jährigen Juniorchef des Autohauses Christoph Zellhofer mit einer beinahe makellosen Leistung ein würdiger Saisonabschluss in der TEC7-ORM Staatsmeisterschaft: „Obwohl wir in unserer Firma gerade vor der Fertigstellung eines größeren Zubaus stehen und wir dafür sehr viel Zeit aufwenden müssen, gelang es unserer Mannschaft einen perfekt laufenden Wagen zur Verfügung zu stellen. Daher war es uns möglich, schon vom Beginn der Rallye an, sich unter den Top Ten in der Gesamtwertung festzusetzen. Im Verlaufe der Rallye konnten wir die heuer in unserer Klasse sehr erfolgreichen Rally3-Autos in die Schranken weisen, zudem kehrte Martin Kalteis nach einer längeren Rallyepause wieder zurück und lieferte sich mit uns ein beinhartes Duell um jede Sekunde. Bis zur achten Sonderprüfung lag er knapp vor uns, erst gegen Ende der Rallye konnten wir aufholen und damit den fünften Gesamtrang belegen, die ORM2 Cupwertung gewinnen. Mit dabei war auch der volle Erfolg in der Klasse 8 der ORM und der Gesamtsieg in der Austrian Rallye Challenge. Kalteis hatte schlussendlich noch Pech und fiel auf der letzten Prüfung mit einem Differentialschaden aus.



Mit diesen sehr positiven Ergebnissen dürfen wir sehr zufrieden sein, ich möchte mich daher bei meinem Beifahrer Andre Kachel und bei SUZUKI Austria und unserer Technikcrew von ZM-Racing sehr herzlich bedanken, sie haben sehr wesentlich zu dieser guten Bilanz beigetragen,“ so ein entspannter Christoph Zellhofer.



PS: Noch ein Erfolg für ZM-Racing wurde heute bekannt. Raphael Sulzinger gewann auf einem Ford Fiesta Rally2 in Deutschland die Niederbayern-Rallye



Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.