RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
ARC, OBM Rallye: Vorschau Zellhofer
Foto: Daniel Fessl

ARC, OBM Rallye: Vorschau Zellhofer | 25.08.2025

Zellhofer will Erfolge in TEC7 ORM2 und ARCP

Christoph Zellhofer u. Andre Kachel sind diesmal die einzigen Vertreter von ZM-Racing beim Rallye-Saisonabschluss in Krumbach. Zum Einsatz kommt der bewährte SUZUKI SWIFT ZMX mit klaren Vorstellungen

Am nächsten Wochenende wird die heimische TEC7-Rallyemeisterschaft mit der OBM Land der 1000 Hügel Rallye abgeschlossen. Mit am Start, diesmal als einzige Vertreter von ZM-Racing, sind der 29-jährige Juniorchef des bekannten Auto-Hauses Christoph Zellhofer und sein 52-jähriger, langjährige Co-Pilot Andre Kachel.

Nachdem man in den Vorjahren die ORM2-Cup-Gesamtwertung bereits zweimal gewinnen konnte, musste man sich im heurigen Jahr mit Einzelerfolgen bei den diversen Rallyes begnügen. So durfte man mit den Einsätzen bei der Jännerrallye, im Rebenland und bei der Rallye Weiz durchaus zufrieden sein, während man im Lavanttal in aussichtsreicher Position mit einem Turboladerschaden vorzeitig ausschied. Bei der ET König Murtal Rallye fehlte man aus privaten Gründen. Diese Bilanz führt vor dem letzten Lauf zum derzeitigen dritten Platz in der ORM 2-Wertung.

Unabhängig von dieser Bilanz haben Christoph Zellhofer und Andre Kachel ganz klare Vorstellungen über das Abschneiden in Krumbach:“ Wir haben diesmal unter den 57 Starten nach den RC 2 Boliden mit klingenden Namen die Startnummer 8 erhalten. In der zahlenmässig mit 21 Startern stärksten Abordnung TEC7-ORM2 findet man Namen wie nach langer Zeit wieder Martin Kalteis, dann den vorjährigen Champion Peter Hopf, sowie Roland Stengg, der wieder einen RC3 Wagen Renault Clio steuern wird. Ebenfalls zu erwähnen ist Hermann Gassner senior, er liegt derzeit in der Tabelle an zweiter Stelle. Das dürften die gefährlichsten Mitbewerber für den Gesamtsieg in der ORM2 für uns werden. Trotzdem wollen wir hier gewinnen. Dazu wollen wir auch einen Platz unter den Top Ten in der Gesamtwertung, dann den Klassensieg in der Klasse 8, wo sieben Teilnehmer am Start sein werden und in der ARCP der Austrian Rallye Challenge ebenfalls einen vollen Erfolg“, erklärte Christoph Zellhofer sehr optimistisch.

Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.

Ähnliche Themen:

ARC, OBM Rallye: Vorschau Schindelegger

Neustart in der Welt der 1000 Hügel

Für das Rallyeteam Schindelegger soll die „Land der 1000 Hügel - Rallye“ die Saison 2025 neu starten. Mit großem Aufwand wurde der Ford Escort RS2000 des Teams vorbereitet, um bei der Austrian Rallye Challenge einen guten Abschluss des Jahres zu erkämpfen.

ARC, Rallye Weiz: Bericht C. Zelhofer

Erfolgserlebnis für Christoph Zellhofer

Mit Andre Kachel und dem Suzuki Swift ZMX, gab es Grund zum feiern: Neunter Gesamt, Zweiter in der ORM2, Klassensieger und Sieger der ARC-Wertung für Produktionsfahrzeuge und Prototypen ARCP.

ARC, Rallye Weiz: Vorschau C. Zellhofer

Zellhofer will Siege in ORM2 und ARCP

Christoph Zellhofer versucht in Weiz mit Andre Kachel und dem Suzuki Swift ZMX in der TEC7 ORM2 sowie in der ARCP en Gesamtsieg einzufahren - dazu möchte er in der Gesamtwertung in die Top 10.

News aus anderen Motorline-Channels:

Welche Arten es gibt, worauf es zu achten gilt

Zufahrtsbeschränkungen in Europa im Check

Gerade in der Urlaubszeit werden für Autoreisende Umweltzonen, City-Maut & Co. wichtig. Derlei Maßnahmen sind in Europa weit verbreitet, doch gibt es keine einheitliche Regelung. Der ÖAMTC klärt auf, wie man unnötigen Ärger und Strafen vermeidet.

Mondial de l’Auto Paris – News vom Autosalon

Automesse: Neue Vielfalt in Paris

Europa versus China ist nur eines der Themen auf der über drei Hallen reichenden Automesse in der französischen Hauptstadt. Vor allem bei Renault heißt es: Kleine Elektroautos sind die Zukunft, während an anderen Ständen durchaus auch dem Wachstum gefröhnt wird.

Für manche wird es deutlich teurer

NFZ-NoVA: Was wir bis jetzt wissen

Nach einigem Hin und Her konnte sich die Bundesregierung nun zu einem soliden Gesetzesentwurf durchringen. Personentransporter werden nicht befreit. Kastenwagen fast alle, noch Fragezeichen bei den Pick-ups.

F1 2026 langsamer

"Formel Langsam": Droht ein Tempo-Schock?

FIA-Technikchef Nikolas Tombazis erklärt, warum die Formel 1 ab 2026 zunächst langsamer wird - und weshalb das kein Problem für Fahrer und Fans ist

Weitere Artikel:

ORM/ARC, OBM Rallye: Vorschau

Heiße Kämpfe um die letzten Titel

Die OBM Land der 1000 Hügel Rallye nächste Woche in Krumbach bildet den Schlusspunkt der heurigen Rallye-Staatsmeisterschaft. In dieser sind noch drei Entscheidungen offen.

FIA bestätigt Verschiebung

WRC-Rückkehr in die USA frühestens 2027

Die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) wird frühestens 2027 in die USA zurückkehren: Die FIA nennt strukturelle und organisatorische Herausforderungen

WRC: Central European Rally 2025

CER-Rallyeroute 2025 steht fest

CER 2025 mit noch kompakterem Format und neuen Zuschauer-Schwerpunkten. Jeden Tag internationales Programm mit Dreiländer-Fahrt am Freitag. Passauer Servicepark im Fokus, weitere Highlights in Bad Griesbach, Röhrnbach, Freyung, Hauzenberg (alle GER), Klatovy (CZE) und Peilstein (AUT).