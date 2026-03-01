RALLYE

ARC Rallye Triestingtal: Bericht Mayer
Foto: Daniel Fessl

ARC Rallye Triestingtal: Bericht Mayer | 01.03.2026

Daniel Mayer holt mit P2 Top-Resultat!

Für Daniel Mayer endete am Samstag sein erster Auftritt in Österreich nach längerer Pause mit einem Erfolgserlebnis: Mit Co-Pilot Gerald Winter holte er mit seinem Citroen C3 Rally2 bei der Triestingtal-Rallye im Raum Berndorf/Enzesfeld Gesamtrang 2 und damit auch einen Platz auf dem Podium. Geschlagen wurde der Gießhübler beim Auftakt-Lauf zur Austrian Rallye Challenge (ARC) nur von Ex-Weltmeister Manfred Stohl, der mit Peter Müller ebenfalls einen Citroen C3 steuerte.

„Es war ein gesamt gesehen sehr schöner und erfolgreicher Tag“, freute sich Daniel Mayer auf der Zielrampe, „wenn du in neun Sonderprüfungen keinen gravierenden Fehler machst, kein wie immer geartetes Aha-Erlebnis hast, und am Ende des Tages dann als Zweiter auf dem Podium stehst und nur von einem Ex-Weltmeister besiegt wirst, kann man sehr zufrieden sein.“

Besonders angetan war Daniel von den Sonderprüfungen: „Das war eine absolute Vollgas-Partie. Wir waren immer am Limit. Den vielen Fans hat es scheinbar aber sehr gut gefallen. Und uns Protagonisten natürlich auch. Denn nach vielen Jahren Pause gab es diesen Event erstmals wieder. Für mich persönlich einfach nur toll, dass es in unserer Region wieder Rallyesport gibt.“

Und dann gab es für Mayer ja auch noch eine Premiere: Erstmals saß Gerald Winter bei ihm am „heißen Sitz“. Sein Fazit: „Alles hat auf Anhieb bestens geklappt. Gerald ist nicht umsonst oftmaliger Meistermacher. Er ist bestens motiviert, gibt dir einfach in allen Belangen ein gutes Gefühl. Was für mich als junger Pilot sehr wichtig und hilfreich ist.“

Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.

