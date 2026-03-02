ARC Rallye Triestingtal: Bericht Neulinger

Die Premiere der ARC Rallye Triestingtal rund um Berndorf / Enzesfeld-Lindabrunn in Niederösterreich zum Saisonauftakt der Austrian Rallye Challenge wurde bei Kaiserwetter zum vollen Erfolg. Die Fans pilgerten in Scharen an die neun Highspeed Asphalt-Sonderprüfungen über knapp 89 km und erlebten ein Rallyefest bei bester Stimmung.



Mit Rang zwei in der 2WD-Klasse war die Stimmung bei Marcel Neulinger & Jürgen Heigl im Ziel in Enzesfeld-Lindabrunn ebenfalls hervorragend.



Der Oberösterreicher zog zufrieden Bilanz: „Wir konnten bei der ARC Rallye Triestingtal unser Testprogramm wie geplant absolvieren und viel an den Fahrwerkseinstellungen und am Setup des BWT Lancia Ypsilon Rally4 HF optimieren. Ich konnte einiges dazulernen und muss meinen Fahrstil noch weiter anpassen. Die gewünschten trockenen Bedingungen kamen uns bei der Testarbeit zugute. Die Hankook-Reifen haben einwandfrei funktioniert, so sind wir für die kommenden Asphalt-Einsätze bestens vorbereitet. Der Einsatz mit Jürgen war sehr lehrreich, er hatte einige Tipps für mich. Das Resultat stand dieses Mal nicht im Vordergrund, der Kampf in der 2WD-Wertung war aber sehr spannend. Mit Rang zwei sind wir natürlich sehr zufrieden.“



Der nächste Lauf zur TEC7 Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft geht am 13./14. März 2026 traditionell mit der Rebenland Rallye an der Südsteirischen Weinstraße über die Bühne. Rund um Leutschach wird Marcel Neulinger wieder mit Jakob Ruhsam im Lancia Ypsilon Rally4 HF an den Start gehen. Sechzehn selektive Asphalt-Sonderprüfungen über knapp 166 km warten auf die Teams und Fans beim Klassiker in der Steiermark



Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.