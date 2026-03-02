RALLYE

ARC Rallye Triestingtal: Bericht Neulinger
Foto: Harald Illmer

ARC Rallye Triestingtal: Bericht Neulinger | 02.03.2026

Erfolgreiche Testrallye in Niederösterreich

Mit Rang zwei in der 2WD-Wertung konnte Doppelstaatsmeister Marcel Neulinger nach dem Test-Einsatz bei ARC Rallye Triestingtal in Niederösterreich zufrieden Bilanz ziehen.

Die Premiere der ARC Rallye Triestingtal rund um Berndorf / Enzesfeld-Lindabrunn in Niederösterreich zum Saisonauftakt der Austrian Rallye Challenge wurde bei Kaiserwetter zum vollen Erfolg. Die Fans pilgerten in Scharen an die neun Highspeed Asphalt-Sonderprüfungen über knapp 89 km und erlebten ein Rallyefest bei bester Stimmung.

Mit Rang zwei in der 2WD-Klasse war die Stimmung bei Marcel Neulinger & Jürgen Heigl im Ziel in Enzesfeld-Lindabrunn ebenfalls hervorragend.

Der Oberösterreicher zog zufrieden Bilanz: „Wir konnten bei der ARC Rallye Triestingtal unser Testprogramm wie geplant absolvieren und viel an den Fahrwerkseinstellungen und am Setup des BWT Lancia Ypsilon Rally4 HF optimieren. Ich konnte einiges dazulernen und muss meinen Fahrstil noch weiter anpassen. Die gewünschten trockenen Bedingungen kamen uns bei der Testarbeit zugute. Die Hankook-Reifen haben einwandfrei funktioniert, so sind wir für die kommenden Asphalt-Einsätze bestens vorbereitet. Der Einsatz mit Jürgen war sehr lehrreich, er hatte einige Tipps für mich. Das Resultat stand dieses Mal nicht im Vordergrund, der Kampf in der 2WD-Wertung war aber sehr spannend. Mit Rang zwei sind wir natürlich sehr zufrieden.“

Der nächste Lauf zur TEC7 Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft geht am 13./14. März 2026 traditionell mit der Rebenland Rallye an der Südsteirischen Weinstraße über die Bühne. Rund um Leutschach wird Marcel Neulinger wieder mit Jakob Ruhsam im Lancia Ypsilon Rally4 HF an den Start gehen. Sechzehn selektive Asphalt-Sonderprüfungen über knapp 166 km warten auf die Teams und Fans beim Klassiker in der Steiermark

Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.

ARC Rallye Triestingtal: Vorschau Neulinger

Marcel Neulinger: Testrallye im Triestingtal

Doppelstaatsmeister Marcel Neulinger nutzt die brandneue ARC Rallye Triestingtal im BWT Lancia Ypsilon Rally4 HF mit Co-Pilot Jürgen Heigl als Testrallye für die bevorstehenden Asphalt-Events.

Sensation im Triestingtal

Manfred Stohl gibt Österreich-Comeback!

Erstmals seit 2012 startet Österreichs WM-Vierter 2006, Manfred Stohl wieder bei einer Rallye in Österreich! Seinen Start bei der ARC Rallye Triestingtal bezeichnet Stohl als Hommage an seinen Freund und Beifahrer Peter Müller. Die beiden Gr.N-Weltmeister 2000 begrüßen und veredeln das Comeback des Rallyesports im Triestingtal.

ARC Rallye Triestingtal: Youngsters am Start

Österreichs schnellste Jungpiloten beim ARC-Auftakt im Triestingtal

Mit Marcel Neulinger und Maximilian Lichtenegger starten die zurzeit schnellsten Jungpiloten des Landes beim Saisonauftakt der Austrian Rallye Challenge. Das große Comeback des Rallyesports im Triestingtal wird auf Asphalt-Sonderprüfungen mit Flair und Geschichte abgehalten.

ARC Rallye Triestingtal: Rallye Radio

Triestingtal - Rallye Radio: Einstiegszeiten

Noir Trawniczek begibt sich bei der ARC Rallye Triestingtal wieder auf "Stimmenfang" - die Rallye Radio-Einstiegszeiten bei der ARC Rallye Triestingtal.

Georg Gschwandner im Interview

„Sind sehr glücklich mit dem Starterfeld“

ARC Rallye Triestingtal-Veranstalter Georg Gschwandner im Interview: Wie es zur Rückkehr des Rallyesports ins Triestingtal kam und warum er sich besonders geehrt fühlt…

ARC Rallye Triestingtal: Info total

Alle Infos zur großen Premiere der ARC Rallye Triestingtal

Die Austrian Rallye Challenge 2026 wird mit der Premiere der ARC Rallye Triestingtal eröffnet. Am kommenden Wochenende kehren die Rallye-Boliden nach 15 Jahren zurück in das Triestingtal. Alle Infos zum bevorstehenden Rallye-Happening.

Rallye: Kommentar

Der „grade Manfred“ & sein Comeback

Erstmals seit 2012 startet Manfred Stohl wieder bei einer heimischen Rallye - Noir Trawniczek blickt zurück auf seine erste Begegnung mit einem der großen Charakterköpfe dieses Sports.

ARC Rallye Triestingtal: Vorschau Zellhofer

Zellhofer startet Saisonbeginn zum zweiten Mal

Nach der Jännerrallye testet er bei Triestingtal Rallye für Rebenland Rallye - Co-Pilotin ist Anna Maria Seidl, Einsatzfahrzeug wieder der SUZUKI SWIFT ZMX

Riverside, Joanneum & Triestingtal

Viel Rallye auf drei Bühnen

Binnen einer Woche kommen Rallyefans bei gleich drei Events auf ihre Rechnung: Motorsportshow Riverside, Rallye-Event in Graz und Podiumsdiskussion am Vorabend der ARC Rallye Triestingtal.