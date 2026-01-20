ARC Rallye Triestingtal: Das Comeback

Georg Gschwandner und der MCL68 bringen den Rallyesport nach 15 Jahren Pause zurück ins Triestingtal - mit der ARC Rallye Triestingtal feiert die Austrian Rallye Challenge am 27. und 28. Februar 2026 ihren Saisonauftakt, bei dem es für die ARC-Teilnehmer doppelte Punkte geben wird. Zudem ist die ARC Triestingtal Rallye die erste von heuer vier eigenen ARC-Veranstaltungen in einem attraktiven, neun Rallyes umfassenden Kalender.



Die ARC Rallye Triestingtal ist eine kompakte Eintages-Rallye mit neun Asphalt-Sonderprüfungen - man darf gespannt sein, wer neben den ARC-Teams sonst noch diese brandneue Rallye nützen wird, um sich auf die Saison 2026 vorzubereiten.



Podiumsgespräche am Vorabend



Eingeläutet wird das große Comeback am Vorabend der Rallye mit einem großen Showprogramm im Gemeindeamt Enzesfeld-Lindabrunn, in dem auch das Rallyezentrum beheimatet sein wird.



Neben einer Multimedia-Show über die lange Geschichte der Verbundenheit des Triestingtals mit dem Rallyesport lädt der bekannte Moderator Peter Bauregger zu Podiumsgesprächen - eingeladen sind die Rallyelegenden aus dem Triestingtal…

Gabi Husar-Jubiläum & Triestingtaler Rallyelegenden



Allen voran Gabi Husar. Seit Jahren im Triestingtal ansäßig, feiert die Grande Dame des Rallyesports heuer ein ganz spezielles Jubiläum: Vor genau 40 Jahren konnte sie als bislang einzige Frau mit ihrem Porsche 911 SC einen Lauf zur Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft gewinnen, die Varta Rallye in Kärnten. Gabi Husar freut sich bereits auf die Rückkehr der Rallye-Boliden: „Ich bin schon gespannt auf die neue Rallye hier im Triestingtal und ich freue mich darauf, an dem Eröffnungsabend auf gute alte Bekannte zu treffen. Schön, dass der Rallyesport wieder hier her zurückkehrt. Und natürlich werde ich mir die Rallye ansehen.“



Georg Gschwandner erklärt zu den weiteren Gästen des Showprogramms: „Seit den 1960er-Jahren waren Fahrer und Beifahrer sowie Service Crews aus dem Triestingtal rund um den Globus unterwegs, teils sogar Generationen übergreifend.“



„Hans Zwickl begeisterte als Fahrer, Beifahrer und danach als Rallyefilmer Generationen von Rallyefans und berichtet auch heute noch im MCL 68 über seine Erlebnisse.“



„Johann Höllriegel war ebenso für die geschichtliche Entwicklung des Rallyesports im Triestingtal mitverantwortlich, wie Leo Schirnhofer aus Weissenbach, welcher Mitte der 1970er-Jahre internationale Erfolge - unter anderem Klassensiege bei der Akropolis Rallye - mit einem VW Käfer feierte.“



„Anfang der 2000er-Jahre war dann seine Tochter Pia Schirnhofer eine der erfolgreichsten Beifahrerinnen Österreichs und lange Zeit Stammbeifahrerin von Hannes Danzinger. Pia fuhr sogar auch mit einem gewissen Walter Röhrl.“



„Der noch immer aktive Gerhard Openauer pilotierte Mitte der 80er-Jahre vorzugsweise heckgetriebene Fahrzeuge auf spektakuläre Art und Weise. Das waren jene Autos, welche damals modern waren und heute als historische Fahrzeuge gesucht sind.“



„Der leider viel zu früh verstorbene Rudolf Brandstätter aus Pottenstein machte in unserem Club MCL 68 Auslandsstarts salonfähig und war jahrelang regelmäßig in Griechenland am Start.“



„Hannes Kriessl, Mitorganisator der Triestingtal Rallye 2004-2011 startete selbst unter anderem im legendären Seat Ibiza Cup.“



„Peter Müller begleitete als Beifahrer Manfred Stohl im Jahr 2000 zu dessen größtem internationalen Erfolg, dem Gruppe N Weltmeisterschaftstitel.“



„Getrost als ‚Servicelegende‘, welche mehr als einer Generation die Begeisterung für den Rallyesport im Triestingtal näherbrachte, kann man auch Anton Seewald bezeichnen. Der pensionierte Tankstellenpächter aus Furth a.d. Triesting fuhr internationale Serviceeinsätze für Leo Schirnhofer, Rudi Brandstätter, Rudi Stohl, Franz Wittmann sen., Gabi Husar und viele andere. In einer Zeit, in welcher man wirklich noch Service FUHR…“

Die lange Rallye-Geschichte im Triestingtal



Georg Gschwandner erzählt die lange Geschichte des Rallyesports im Triestingtal und gerät ob der vielen sentimentalen und emotionalen Verknüpfungen regelrecht ins Schwärmen: „Das Triestingtal ist seit jeher eng mit dem Rallyesport verbunden, Es gab schon in den 1970er- und 1980er-Jahren Sonderprüfungen von Rallyes im Triestingtal - sogar auch der Alpenfahrt, welche einst zur Weltmeisterschaft zählte oder beispielsweise der Wienerwald Rallye oder auch der Badener Frühlings Rallye.“



„Von 2004 bis 2009 sowie 2011 gab es mit der Triestingtal Rallye ein Schotter-Event, welches sich weit über die Landesgrenzen hinaus einer großen Popularität erfreute. Im Jahre 2005 trug sich sogar der nunmehrige Formel 1-Teamchef Toto Wolff in die Liste der Gesamtsieger ein.“



Nun gibt es also mit der ARC Rallye Triestingtal nach 15-jähriger Pause eine Neuauflage im Triestingtal. „Die Neuauflage der Rallye findet aber ausschließlich auf Asphalt statt“, sagt Gschwandner und erörtert weiters, „eine Schotterrallye ist im Grunde nicht finanzierbar und wenn es im Jahreskalender dann auch noch die einzige wäre, wäre es vielen Teams schlichtweg nicht zuzumuten, wegen nur einer Schotterrallye dementsprechend in Fahrwerke und Reifen zu investieren.“

20 Jahre Rallye-Volvo in Österreich



Ein ganz spezielles Kapitel seiner eigenen Karriere als Pilot und Organisator verbindet Georg Gschwandner mit der Triestingtal Rallye. Unter dem Titel „Ein Schiff wird kommen“ erinnert sich der frühere Veranstalter des Volvo Rallye Cups respektive auch des Volvo Stock Cups: „In diesem Fall war das Schiff ein Rallye-Volvo des Deutschen Jochen Walter. Es war die zweite Auflage der Triestingtal Rallye. Im Jahre 2005 half ich als Streckenposten - plötzlich sah ich in voller Breitseite meinen allersten Rallye-Volvo auf eine Rechtskurve zufliegen. Später sollte sich herausstellen, dass der deutsche Volvo Original Cup zu Gast war. Ich sah nun endlich eine Chance, mir meinen Jugendtraum des Rallyefahrens zu ermöglichen und erklärte jedem, der es hören oder auch nicht hören wollte: ‚Nächstes Jahr machen wir das auch!‘“



„Ich wurde milde belächelt und gefragt: ‚Was willst du mit so einem Schiff?‘… der Rest ist Geschichte.“ Eine durchaus erfolgreiche Geschichte. Nicht nur, dass sich Georg seinen Traum erfüllen konnte - er konnte in seinem Volvo Cup auch die Kosten für die jeweiligen Einsätze nach unten nivellieren und so für zahlreiche Neueinsteiger den Weg in den Rallyesport ebnen. Gschwandner blickt diesbezüglich auf eine stolze Bilanz zurück: „In den letzten zwanzig Jahren feierten rund 50 Personen als FahrerIn oder BeifahrerIn ihr Rallyedebüt in einem Rallye-Elch.“



Als Betreiber zweier Easy Drivers-Fahrschulen hat Georg Gschwandner zuletzt die Aktion „Easy Drivers No Roadrunning“ ins Leben gerufen. Damit sollen junge LenkerInnen quasi von der Straße auf abgesperrte Rund- und Rallye-Strecken geholt werden. Der junge Fahrschullehrer Tobias Reischer hat im Vorjahr im Rahmen dieser Aktion an einigen Rallyes teilgenommen - in einem Rallye-Volvo…



Weitere Protagonisten aus dem Triestingtal



Die Auflistung ist ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit zu verstehen.(F=Fahrer B= Beifahrer S = Servicemechaniker)



Peter Stark sen.

Peter Stark jun.

Hans Zwickl F B

Jonny Husar

Kravagna Gerhard F B

Adamec Elisabeth B

Seewald Anton S

Seewald Josef S

Seewald Herbert S

Karlhofer Gerhard F

Fendler Edi F

Markus Sommer F

Rudolf Brandstetter F B

Leo Schirnhofer F

Pia Schirnhofer B

Hans Peter Gallaus F

Michael Reischer F

Sonja Reischer

Stefan Reischer B

Martin Reinecker B

Willibald Gruber F

Gerhard Openauer F

Florian Grabenweger F

Pia Steiner B

Jiri Michal B

Jürgen Praschl F

Peter Praschl B

Markus Zemanek F B

Lukas Zemanek F B

Kris Labedzki F S

Helmut Huss F B

Wolfgang Solterer F B

Joe Kreuzer F S

Peter Müller B

Hannes Kriessl F B

Gabriele Husar F B

Tatjana Hejduk B

Christian Langer B S

Harald Uhl F S

Tobias Reischer F

Tina Garherr B

Ulli Kornek B

Georg Gschwandner F

Büchinger Thomas F

Stefan Lazlo

Willibald Gruber, F?

Kristina Wallner B

?Jutta Wallner B?

Daniela Rousek B



