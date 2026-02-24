RALLYE

ARC Rallye Triestingtal: Info total
Foto: Harald Illmer

ARC Rallye Triestingtal: Info total | 24.02.2026

Alle Infos zur großen Premiere der ARC Rallye Triestingtal

Die Austrian Rallye Challenge 2026 wird mit der Premiere der ARC Rallye Triestingtal eröffnet. Am kommenden Wochenende kehren die Rallye-Boliden nach 15 Jahren zurück in das Triestingtal. Alle Infos zum bevorstehenden Rallye-Happening.

Am kommenden Wochenende, am 27. und 28. Februar steigt die Premiere der ARC Rallye Triestingtal als große Saisoneröffnung der Austrian Rallye Challenge (ARC). Eine Saison, die mit insgesamt neun Rallyes im ARC-Kalender, darunter vier eigene ARC-Veranstaltungen vielversprechend ist.

Veranstalter Georg Gschwandner und der MCL68 holen am kommenden Wochenende den Rallyesport zurück ins Triestingtal - Österreichs Rallyeszene würdigt diesen Vorstoß mit einem tollen Nennergebnis von 54 Teams. Die Wetterprognosen für den Samstag sprechen von Sonne mit mäßiger Bewölkung sowie Höchsttemperaturen von 13 bis zu 15 Grad.

Attraktive Nennliste - mit Stohl/Müller als Nr.1

Als Hommage an seinen langjährigen Beifahrer Peter Müller, der als Triestingtaler die Vorgänger-Veranstaltung dieser Rallye organisiert hatte, versteht Österreichs WM-Vierter 2006, Manfred Stohl sein sensationelles Comeback. Erstmals seit 2012 wird Stohl wieder bei einer heimischen Rallye am Start stehen. Das Echo auf dieses Comeback war gewaltig. Aber auch der Rest des Starterfelds darf sich sehen lassen: Acht Fahrzeuge der höchsten Kategorie RC2, in der RC3 und RC4 werden Österreichs Jungtalente die Rallye als Saisonvorbereitung nützen, darunter mit Marcel Neulinger und Maximilian Lichtenegger Österreichs zurzeit größte Hoffnungen im internationalen Rallyesport. Dazu starke Proto- und Produktionsfahrzeuge und ein illustres Feld an Historischen. Die komplettre Nennliste findet man hier: www.triestingtalrallye.at/2026/nennliste.html

Geschichten aus dem Triestingtal - großes Rallye Opening

Während am Freitag tagsüber die Besichtigung der Sonderprüfungen stattfindet, steigt am Abend ab 20 Uhr im Rallye-Headquarter, im Gemeindeamt Enzesfeld-Lindabrunn das große Rallye Opening, wo der MCL68 für das leibliche Wohl der Gäste sorgt.

Unter dem Titel „Geschichten aus dem Triestingtal“ gibt es eine große Multimedia-Show und eine Podiumsdiskussion mit Stargästen wie Gabi Husar, die nunmehr im Triestingtal lebt und als Pilotin einst die Männer besiegen konnte. Außerdem werden auch Rudi und Manfred Stohl sowie Peter Müller und Hannes Kriessl an der Diskussion teilnehmen - allesamt bekannte Größen, die man niemandem mehr vorzustellen braucht. Dazu kommen weitere Triestingtaler Legenden wie etwa Rallyefilmer Hans Zwickl, der immer noch aktive Gerhard Openauer oder das Triestingtaler Original Anton Seewald. Von dem Georg Gschwandner sagt: „Er ist weit über Österreichs Grenzen bekannt und hat bereits für Größen wie Gabi Husar, Rudi Stohl und sogar einmal Shekhar Mehta geschraubt.“ Gschwandner fügt hinzu: „Es kommen auch Pia Schirnhofer und ihr Vater Leo, der bereits in den Siebzigerjahren mit einem VW Käfer die Akropolis Rallye gefahren ist.“

Wer es nicht in das Triestingtal schafft, kann den Event über Facebook Live auf der Facebook-Seite der ARC Rallye Triestingtal miterleben: www.facebook.com/triestingtalrallye

Neun Sonderprüfungen & leibliches Wohl in den Fanzonen

Die Fanzone 1 und 2 entlang der Sonderprüfungen 1/3 bzw. 5/7 werden von der Freiwilligen Feuerwehr Neuhaus betrieben. Für das leibliche Wohl der Rallyefans ist gesorgt. Es gibt kalte und warme Getränke sowie kleine Imbisse. Geöffnet haben die Stände jeweils ab 07.30 Uhr!

Die Fanzonen 1 und 2 sind ab Alland bzw. ab Weissenbach a.d. Triesting beschildert. Speziell für die Fanzone 2 „Neuhaus“ empfiehlt es sich bereits im Ortsgebiet zu parken, ab dort ist dann auch der Fußweg zur Fanzone 2 beschildert.

Die Fanzonen 3, 4, 5 und 6 werden von der FF Hernstein bzw. FF Aigen betrieben. Die Zufahrt ist ab der B18 in Berndorf beschildert. Hier hat sich der Veranstalter in Absprache mit der Gemeinde Hernstein und den beiden freiwilligen Feuerwehren etwas Besonderes einfallen lassen. Man wird am Ortsbeginn Hernstein auf die gratis zu Verfügung gestellten Parkflächen eingewiesen und hat ab dann die Möglichkeit, die beschilderten Fanzonen allesamt zu Fuß zu erreichen.

Nach Beendigung der Sonderprüfung 4 (Rundkurs Hernstein II) kann man zur Fanzone 5 auch mit dem Automobil zufahren, es wird seitens des Veranstalters aber eindringlich darauf hingewiesen, dass dort nur im Rahmen der STVO geparkt werden darf und die Parkplätze rar sind. Es empfiehlt sich also, das Auto am Ortsbeginn von Hernstein eingeparkt zu lassen und eine stressfreie „Rallyefan-Wanderung“ durch die schöne Landschaft rund um Hernstein und Aigen zu genießen und sich dementsprechend bei den Labestationen der Freiwilligen Feuerwehren zu stärken.

An den Fanzonen in Hernstein und Aigen bekommen die Rallyefans auch gratis Taschenaschenbecher zu Verfügung gestellt.

Veranstalter Georg Gschwandner sagt: „Es ist alles angerichtet für das Austrian Rallye Challenge Eröffnungswochenende 2026.“

Zeitplan & Rallye Radio

Der Start der ersten ARC Rallye Triestingtal erfolgt am Samstag, den 28. Februar um 7.20 Uhr. Insgesamt werden an diesem Tag neun Asphalt-Sonderprüfungen über 88,78 Kilometer gefahren.

Vor der letzten, entscheidenden Sonderprüfung 9 (Lindabrunn II/6,86 Kilometer) gibt es in Enzesfeld-Lindbrunn an der Hauptstraße ab 16 Uhr ein Novum: Die Interviews des Rallye Radio Noir können hier live via Lautsprecher mitgehört werden.

Um 17 Uhr erfolgt auf dem „Platz der Menschenrechte“ die Zieldurchfahrt - moderiert von Peter Bauregger. Den ausführlichen Zeitplan der ARC Rallye Triestingtal findet man hier: www.triestingtalrallye.at/2026/zeitplan.html

Pressechef Noir Trawniczek wird sich wieder in die Regrouping Zonen begeben, um die Stimmen der Rallyeteams einzufangen - diese sind über folgenden Link LIVE zu empfangen: mixlr.com/rallye-radio-noir

09.40 Uhr Stimmen der Piloten nach SP3
13.05 Uhr Stimmen der Piloten nach SP6
16.00 Uhr Stimmen der Piloten nach SP8 („Rallye Radio Interviews“)
ca. 17.00 Uhr Zieldurchfahrt mit Moderator Peter Bauregger

LIVE über folgenden Link: mixlr.com/rallye-radio-noir

Unmittelbar nach der LIVE Sendung können die Regrouping-Interviews über folgenden Link nachgehört werden: mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel

Auf der Facebook-Seite der ARC Rallye Triestingtal wird es neben dem erwähnten Live-Streaming des großen Rallye Openings am Freitagabend ab 19 Uhr auch spontane Live Videos an beiden Tagen geben.

ARC Rallye Triestingtal: Vorschau Neulinger

Marcel Neulinger: Testrallye im Triestingtal

Doppelstaatsmeister Marcel Neulinger nutzt die brandneue ARC Rallye Triestingtal im BWT Lancia Ypsilon Rally4 HF mit Co-Pilot Jürgen Heigl als Testrallye für die bevorstehenden Asphalt-Events.

ARC Rallye Triestingtal: Youngsters am Start

Österreichs schnellste Jungpiloten beim ARC-Auftakt im Triestingtal

Mit Marcel Neulinger und Maximilian Lichtenegger starten die zurzeit schnellsten Jungpiloten des Landes beim Saisonauftakt der Austrian Rallye Challenge. Das große Comeback des Rallyesports im Triestingtal wird auf Asphalt-Sonderprüfungen mit Flair und Geschichte abgehalten.

ARC Rallye Triestingtal: Kompakter Zeitplan

Kompakte Eintages-Rallye als ARC-Opener

Neun Sonderprüfungen in einem kompakten Zeitplan warten auf die Teams der ARC Rallye Triestingtal (27. & 28. Februar). Die Fans können sich auf sechs attraktive Zuschauerpunkte freuen…

800-Volt-System & 74,8-kWh-Batterie

Die Evolution des BYD Atto 3

BYD wertet das 4,56-Meter-Elektro-SUV umfassend auf. Mit dabei sind eine größere Batterie, tolle Ladeleistung und erstmals auch Allradantrieb.

Welche Arten es gibt, worauf es zu achten gilt

Zufahrtsbeschränkungen in Europa im Check

Gerade in der Urlaubszeit werden für Autoreisende Umweltzonen, City-Maut & Co. wichtig. Derlei Maßnahmen sind in Europa weit verbreitet, doch gibt es keine einheitliche Regelung. Der ÖAMTC klärt auf, wie man unnötigen Ärger und Strafen vermeidet.

Elektro-SUV für die Langstrecke

Erste Ausfahrt im BMW iX3

Der Bayer mit den 1960er-Nieren entpuppt sich als hocheffizienter und feinfühliger Stromer. Diverse Kritikpunkte finden wir aber schon auf den ersten Kilometern. (+ Kurzvideos)

Vorstellung Honda WN7

Honda zeigt erstes Elektromotorrad

Im November 2024 war auf der EICMA noch das EV Fun Concept zu sehen. Daraus schält sich nun die WN7, die bereits Anfang 2026 ausgeliefert werden soll.

Sensation im Triestingtal

Manfred Stohl gibt Österreich-Comeback!

Erstmals seit 2012 startet Österreichs WM-Vierter 2006, Manfred Stohl wieder bei einer Rallye in Österreich! Seinen Start bei der ARC Rallye Triestingtal bezeichnet Stohl als Hommage an seinen Freund und Beifahrer Peter Müller. Die beiden Gr.N-Weltmeister 2000 begrüßen und veredeln das Comeback des Rallyesports im Triestingtal.

ARC Rallye Triestingtal: Vorschau Neulinger

Marcel Neulinger: Testrallye im Triestingtal

Doppelstaatsmeister Marcel Neulinger nutzt die brandneue ARC Rallye Triestingtal im BWT Lancia Ypsilon Rally4 HF mit Co-Pilot Jürgen Heigl als Testrallye für die bevorstehenden Asphalt-Events.

Nach fast 40 Jahren

Rallye-WM steht vor historischer Rückkehr

Die FIA macht ernst: Mit einem Testlauf im Juni rückt die WRC-Rückkehr in die USA näher - Das Ziel für das erste offizielle Event ist nun das Jahr 2027

Zu wenig Grip, zu viel Ärger

Hankook plant neuen Winterreifen für die WRC

Sebastien Ogier fand deutliche Worte, Hankook zeigt Verständnis: Nach der Rallye Monte-Carlo arbeitet der Hersteller an einem neuen WRC-Winterreifen