ARC Rallye Triestingtal: Info total

Am kommenden Wochenende, am 27. und 28. Februar steigt die Premiere der ARC Rallye Triestingtal als große Saisoneröffnung der Austrian Rallye Challenge (ARC). Eine Saison, die mit insgesamt neun Rallyes im ARC-Kalender, darunter vier eigene ARC-Veranstaltungen vielversprechend ist.



Veranstalter Georg Gschwandner und der MCL68 holen am kommenden Wochenende den Rallyesport zurück ins Triestingtal - Österreichs Rallyeszene würdigt diesen Vorstoß mit einem tollen Nennergebnis von 54 Teams. Die Wetterprognosen für den Samstag sprechen von Sonne mit mäßiger Bewölkung sowie Höchsttemperaturen von 13 bis zu 15 Grad.



Attraktive Nennliste - mit Stohl/Müller als Nr.1



Als Hommage an seinen langjährigen Beifahrer Peter Müller, der als Triestingtaler die Vorgänger-Veranstaltung dieser Rallye organisiert hatte, versteht Österreichs WM-Vierter 2006, Manfred Stohl sein sensationelles Comeback. Erstmals seit 2012 wird Stohl wieder bei einer heimischen Rallye am Start stehen. Das Echo auf dieses Comeback war gewaltig. Aber auch der Rest des Starterfelds darf sich sehen lassen: Acht Fahrzeuge der höchsten Kategorie RC2, in der RC3 und RC4 werden Österreichs Jungtalente die Rallye als Saisonvorbereitung nützen, darunter mit Marcel Neulinger und Maximilian Lichtenegger Österreichs zurzeit größte Hoffnungen im internationalen Rallyesport. Dazu starke Proto- und Produktionsfahrzeuge und ein illustres Feld an Historischen. Die komplettre Nennliste findet man hier: www.triestingtalrallye.at/2026/nennliste.html



Geschichten aus dem Triestingtal - großes Rallye Opening



Während am Freitag tagsüber die Besichtigung der Sonderprüfungen stattfindet, steigt am Abend ab 20 Uhr im Rallye-Headquarter, im Gemeindeamt Enzesfeld-Lindabrunn das große Rallye Opening, wo der MCL68 für das leibliche Wohl der Gäste sorgt.



Unter dem Titel „Geschichten aus dem Triestingtal“ gibt es eine große Multimedia-Show und eine Podiumsdiskussion mit Stargästen wie Gabi Husar, die nunmehr im Triestingtal lebt und als Pilotin einst die Männer besiegen konnte. Außerdem werden auch Rudi und Manfred Stohl sowie Peter Müller und Hannes Kriessl an der Diskussion teilnehmen - allesamt bekannte Größen, die man niemandem mehr vorzustellen braucht. Dazu kommen weitere Triestingtaler Legenden wie etwa Rallyefilmer Hans Zwickl, der immer noch aktive Gerhard Openauer oder das Triestingtaler Original Anton Seewald. Von dem Georg Gschwandner sagt: „Er ist weit über Österreichs Grenzen bekannt und hat bereits für Größen wie Gabi Husar, Rudi Stohl und sogar einmal Shekhar Mehta geschraubt.“ Gschwandner fügt hinzu: „Es kommen auch Pia Schirnhofer und ihr Vater Leo, der bereits in den Siebzigerjahren mit einem VW Käfer die Akropolis Rallye gefahren ist.“



Wer es nicht in das Triestingtal schafft, kann den Event über Facebook Live auf der Facebook-Seite der ARC Rallye Triestingtal miterleben: www.facebook.com/triestingtalrallye



Neun Sonderprüfungen & leibliches Wohl in den Fanzonen



Die Fanzone 1 und 2 entlang der Sonderprüfungen 1/3 bzw. 5/7 werden von der Freiwilligen Feuerwehr Neuhaus betrieben. Für das leibliche Wohl der Rallyefans ist gesorgt. Es gibt kalte und warme Getränke sowie kleine Imbisse. Geöffnet haben die Stände jeweils ab 07.30 Uhr!



Die Fanzonen 1 und 2 sind ab Alland bzw. ab Weissenbach a.d. Triesting beschildert. Speziell für die Fanzone 2 „Neuhaus“ empfiehlt es sich bereits im Ortsgebiet zu parken, ab dort ist dann auch der Fußweg zur Fanzone 2 beschildert.



Die Fanzonen 3, 4, 5 und 6 werden von der FF Hernstein bzw. FF Aigen betrieben. Die Zufahrt ist ab der B18 in Berndorf beschildert. Hier hat sich der Veranstalter in Absprache mit der Gemeinde Hernstein und den beiden freiwilligen Feuerwehren etwas Besonderes einfallen lassen. Man wird am Ortsbeginn Hernstein auf die gratis zu Verfügung gestellten Parkflächen eingewiesen und hat ab dann die Möglichkeit, die beschilderten Fanzonen allesamt zu Fuß zu erreichen.



Nach Beendigung der Sonderprüfung 4 (Rundkurs Hernstein II) kann man zur Fanzone 5 auch mit dem Automobil zufahren, es wird seitens des Veranstalters aber eindringlich darauf hingewiesen, dass dort nur im Rahmen der STVO geparkt werden darf und die Parkplätze rar sind. Es empfiehlt sich also, das Auto am Ortsbeginn von Hernstein eingeparkt zu lassen und eine stressfreie „Rallyefan-Wanderung“ durch die schöne Landschaft rund um Hernstein und Aigen zu genießen und sich dementsprechend bei den Labestationen der Freiwilligen Feuerwehren zu stärken.



An den Fanzonen in Hernstein und Aigen bekommen die Rallyefans auch gratis Taschenaschenbecher zu Verfügung gestellt.



Veranstalter Georg Gschwandner sagt: „Es ist alles angerichtet für das Austrian Rallye Challenge Eröffnungswochenende 2026.“



Zeitplan & Rallye Radio



Der Start der ersten ARC Rallye Triestingtal erfolgt am Samstag, den 28. Februar um 7.20 Uhr. Insgesamt werden an diesem Tag neun Asphalt-Sonderprüfungen über 88,78 Kilometer gefahren.



Vor der letzten, entscheidenden Sonderprüfung 9 (Lindabrunn II/6,86 Kilometer) gibt es in Enzesfeld-Lindbrunn an der Hauptstraße ab 16 Uhr ein Novum: Die Interviews des Rallye Radio Noir können hier live via Lautsprecher mitgehört werden.



Um 17 Uhr erfolgt auf dem „Platz der Menschenrechte“ die Zieldurchfahrt - moderiert von Peter Bauregger. Den ausführlichen Zeitplan der ARC Rallye Triestingtal findet man hier: www.triestingtalrallye.at/2026/zeitplan.html



Pressechef Noir Trawniczek wird sich wieder in die Regrouping Zonen begeben, um die Stimmen der Rallyeteams einzufangen - diese sind über folgenden Link LIVE zu empfangen: mixlr.com/rallye-radio-noir



09.40 Uhr Stimmen der Piloten nach SP3

13.05 Uhr Stimmen der Piloten nach SP6

16.00 Uhr Stimmen der Piloten nach SP8 („Rallye Radio Interviews“)

ca. 17.00 Uhr Zieldurchfahrt mit Moderator Peter Bauregger



LIVE über folgenden Link: mixlr.com/rallye-radio-noir



Unmittelbar nach der LIVE Sendung können die Regrouping-Interviews über folgenden Link nachgehört werden: mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel



Auf der Facebook-Seite der ARC Rallye Triestingtal wird es neben dem erwähnten Live-Streaming des großen Rallye Openings am Freitagabend ab 19 Uhr auch spontane Live Videos an beiden Tagen geben.