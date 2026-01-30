ARC Rallye Triestingtal: Kompakter Zeitplan

Man spürt bei allen Beteiligten die Vorfreude auf das Eröffnungsevent der Austrian Rallye Challenge 2026. „In genau einem Monat ist es so weit“, weiß Veranstalter Georg Gschwandner zu berichten und möchte ausdrücklich betont wissen, dass die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und in die Veranstaltung involvierten Gemeinden mehr als konstruktiv verläuft. Auch die Nennliste wird jeden Tag länger…



Am 29.Jänner wurde die finale Verhandlung mit der zuständigen Bezirkshauptmannschaft und Vertretern der Gemeinden abgehalten - nun ist man voll darauf fokussiert, den Aktiven und Fans eine großartige kompakte Rallye zu bieten.



Abgesehen von dem Rahmenprogramm am Vorabend, bei welchem wie schon berichtet Rallyelegenden aus dem Triestingtal zu Wort kommen werden und welchem jeder Fan gegen eine freie Spende beiwohnen kann, sind nun auch die weiteren für die Fans wichtigen Punkte fertig definiert.



Zuschauerpunkte zu Fuß erreichbar



Es wird in Summe sechs Zuschauerpunkte entlang der Sonderprüfungen geben. Speziell die Zuschauerpunkte der Sonderprüfungen 2/4/6/8 und 9 in Hernstein undAigen sind so konzipiert, dass man bequem zu Fuß von einem Punkt zum nächsten gelangt. Hier sorgen die Freiwilligen Feuerwehren Hernstein und Aigen für das leibliche Wohl der Fans. Entlang der Sonderprüfungen 1/3/5 und 7 übernimmt diese Aufgabe die Freiwillige Feuerwehr Neuhaus a.d.Triesting.



Sämtliche Anfahrten zu den Zuschauerpunkten werden ab der Bundesstraße 18 in Berndorf bzw. Weissenbach a.d.Triesting ausgeschildert.



Das Fahrerlager befindet sich auf dem Parkplatz des Freibades in Berndorf. Fans welche ihre Idole dort während der Servicezeiten bewundern und eventuell auch Autogramme erhaschen wollen, finden dort ebenfalls eine vom Roten Kreuz Triestingtal errichtete Verköstigungsstelle vor.



Die Zieleinfahrt wird ab 17:00 Uhr vis a vis des Rallye-Headquarters im

Gemeindezentrum Enzesfeld-Lindabrunn stattfinden.



Alle weiteren Infos zur Rallye samt Plänen und Nennliste gibt es auch zeitnah vor der Veranstaltung im Form des Rallyejournals, welches in diversen Geschäften der Veranstaltungsregion gratis aufliegt wie auch als E-Paper auf der Veranstalterhomepage www.triestingtalrallye.at