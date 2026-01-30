RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
ARC Rallye Triestingtal: Kompakter Zeitplan
Foto: Veranstalter

ARC Rallye Triestingtal: Kompakter Zeitplan | 30.01.2026

Kompakte Eintages-Rallye als ARC-Opener

Neun Sonderprüfungen in einem kompakten Zeitplan warten auf die Teams der ARC Rallye Triestingtal (27. & 28. Februar). Die Fans können sich auf sechs attraktive Zuschauerpunkte freuen…

Man spürt bei allen Beteiligten die Vorfreude auf das Eröffnungsevent der Austrian Rallye Challenge 2026. „In genau einem Monat ist es so weit“, weiß Veranstalter Georg Gschwandner zu berichten und möchte ausdrücklich betont wissen, dass die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und in die Veranstaltung involvierten Gemeinden mehr als konstruktiv verläuft. Auch die Nennliste wird jeden Tag länger…

Am 29.Jänner wurde die finale Verhandlung mit der zuständigen Bezirkshauptmannschaft und Vertretern der Gemeinden abgehalten - nun ist man voll darauf fokussiert, den Aktiven und Fans eine großartige kompakte Rallye zu bieten.

Abgesehen von dem Rahmenprogramm am Vorabend, bei welchem wie schon berichtet Rallyelegenden aus dem Triestingtal zu Wort kommen werden und welchem jeder Fan gegen eine freie Spende beiwohnen kann, sind nun auch die weiteren für die Fans wichtigen Punkte fertig definiert.

Zuschauerpunkte zu Fuß erreichbar

Es wird in Summe sechs Zuschauerpunkte entlang der Sonderprüfungen geben. Speziell die Zuschauerpunkte der Sonderprüfungen 2/4/6/8 und 9 in Hernstein undAigen sind so konzipiert, dass man bequem zu Fuß von einem Punkt zum nächsten gelangt. Hier sorgen die Freiwilligen Feuerwehren Hernstein und Aigen für das leibliche Wohl der Fans. Entlang der Sonderprüfungen 1/3/5 und 7 übernimmt diese Aufgabe die Freiwillige Feuerwehr Neuhaus a.d.Triesting.

Sämtliche Anfahrten zu den Zuschauerpunkten werden ab der Bundesstraße 18 in Berndorf bzw. Weissenbach a.d.Triesting ausgeschildert.

Das Fahrerlager befindet sich auf dem Parkplatz des Freibades in Berndorf. Fans welche ihre Idole dort während der Servicezeiten bewundern und eventuell auch Autogramme erhaschen wollen, finden dort ebenfalls eine vom Roten Kreuz Triestingtal errichtete Verköstigungsstelle vor.

Die Zieleinfahrt wird ab 17:00 Uhr vis a vis des Rallye-Headquarters im
Gemeindezentrum Enzesfeld-Lindabrunn stattfinden.

Alle weiteren Infos zur Rallye samt Plänen und Nennliste gibt es auch zeitnah vor der Veranstaltung im Form des Rallyejournals, welches in diversen Geschäften der Veranstaltungsregion gratis aufliegt wie auch als E-Paper auf der Veranstalterhomepage www.triestingtalrallye.at

Ähnliche Themen:

Austrian Rallye Challenge 2026

ARC Saison 2026 voller Rallye-Action!

Der ARC-Kalender 2026 weist insgesamt neun Rallyes auf - davon vier reine ARC-Veranstaltungen! Saisonauftakt im Triestingtal mit der Neuauflage der ARC Rallye Triestingtal!
Bei den kombinierten Rallyes mit der österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft (TEC7 ORM) wird einheitlich der zweite Rallyetag für die ARC gewertet.

Good News vom MCL68

Neue ARC-Rallye Ende Februar geplant

Im Rahmen der Fahrerpräsentation der Herbstrallye kündigte ARC-Obmann Georg Gschwandner eine neue ARC-Rallye für Ende Februar an.

ARC, OBM Rallye: Bericht Reischer

Tolle Premiere des reinen Easy Drivers Fahrlehrer Teams

Beim finalen österreichischen Rallyestaatsmeisterschaftslauf, der OBM Land der 1000 Hügel Rallye rund um Krumbach kam es zur vielbeachteten Premiere eines reinen „Easy Drivers" Fahrlehrerteams.

News aus anderen Motorline-Channels:

(I Can Get a) Disinfection

Test: Hyundai Ioniq 9

Mit 5,06 Metern Länge ist das neue Hyundai-Flaggschiff sowas wie ein SUV-Kombi-Van und wartet mit viel Platz im Innenraum und Sitzplätzen für bis zu sieben Personen auf.

Ohh, it’s a Santa Fe

Hyundai Santa Fe im Test

Mächtig. Kantig. Geräumig. Und auf einigen Kilometern sogar emissions- und geräuschlos unterwegs: Der neue Hyundai Santa Fe zieht das Dreimäderl-Haus Andrea, Lea und Marie völlig in seinen Bann.

Der etwas andere Geburtstag

Zum 80er: Kia Pride mit E-Antrieb

Kia wird heuer 80 Jahre alt. Und man feiert dies mit einem zum Stromer umgebauten Kleinwagen. Der ursprünglich eigentlich kein Kia war.

Die Neuvermessung der Welt

Schon gefahren: Toyota Hilux BEV

Als erste Variante des neuen Hilux kommt im Frühjahr 2026 die vollelektrische Version auch zu uns. Ein Modell mit erstaunlichen Eigenschaften und einer ziemlich klar gegliederten Zielgruppe. Die FLOTTE durfte bereits jetzt eine erste Proberunde drehen.

Weitere Artikel:

WRC Monte-Carlo: Nach SP12

Solberg kontrolliert das Geschehen

Toyota bleibt nach elf Wertungsprüfungen beim Saisonauftakt der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Monte Carlo mit einer Dreifachführung auf Kurs. Auf Kurs liegen auch Keferböck/Minor mit der Führung im WRC Masters Cup.

ARC Rallye Triestingtal

Das große Rallye-Comeback im Triestingtal

Am 27. und 28. Februar kehrt der Rallyesport nach 15 Jahren zurück in das Triestingtal. Mit der ARC Rallye Triestingtal feiert die Austrian Rallye Challenge einen fulminanten Saisonauftakt....

Rallye Dakar 2026: Etappe 11

Lategans Traum vom Sieg platzt

Henk Lategan verliert in der elften Etappe mehr als eine Stunde - Mattias Ekström (Ford) holt Tagessieg - Nasser Al-Attiyah (Dacia) führt knapp vor Nani Roma (Ford)

WRC Monte-Carlo: Nach SP6

Solberg verteidigt Führung trotz Reifenschaden

Toyota-Pilot Oliver Solberg hat seine Führung bei der WRC Rallye Monte-Carlo 2026 verteidigt, obwohl er am Freitagvormittag einen schleichenden Plattfuß hatte. Keferböck/Minor führen weiter bei den Masters.

Desaster für Neuville

Warum Neuville bei der "Monte" baden ging

Thierry Neuville fängt sich mehr als zehn Minuten Rückstand auf den Rallyesieger bei der Rallye Monte-Carlo 2026 ein - woran es bei Hyundai hapert

WRC Monte-Carlo: Tag 2 (SP9)

Ogier verkürzt Rückstand

Im Duell um P2 hinter Spitzenreiter Oliver Solberg macht "Monte"-Rekordsieger Sebastien Ogier weiter Boden gut - Thierry Neuville hängt kurzzeitig fest. Keferböck/Minor führen weiterhin bei den Masters.