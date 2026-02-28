ARC Rallye Triestingtal: Rallye Radio

Der Start der ersten ARC Rallye Triestingtal erfolgt am Samstag, den 28. Februar um 7.20 Uhr. Insgesamt werden an diesem Tag neun Asphalt-Sonderprüfungen über 88,78 Kilometer gefahren.



Vor der letzten, entscheidenden Sonderprüfung 9 (Lindabrunn II/6,86 Kilometer) gibt es in Enzesfeld-Lindbrunn an der Hauptstraße ab 16 Uhr ein Novum: Die Interviews des Rallye Radio Noir können hier live via Lautsprecher mitgehört werden.



Um 17 Uhr erfolgt auf dem „Platz der Menschenrechte“ die Zieldurchfahrt - moderiert von Peter Bauregger. Den ausführlichen Zeitplan der ARC Rallye Triestingtal findet man hier: www.triestingtalrallye.at/2026/zeitplan.html



Pressechef Noir Trawniczek wird sich wieder in die Regrouping Zonen begeben, um die Stimmen der Rallyeteams einzufangen - diese sind über folgenden Link LIVE zu empfangen: mixlr.com/rallye-radio-noir



09.40 Uhr Stimmen der Piloten nach SP3

13.05 Uhr Stimmen der Piloten nach SP6

16.00 Uhr Stimmen der Piloten nach SP8 („Rallye Radio Interviews“)

ca. 17.00 Uhr Zieldurchfahrt mit Moderator Peter Bauregger



LIVE über folgenden Link: mixlr.com/rallye-radio-noir



Unmittelbar nach der LIVE Sendung können die Regrouping-Interviews über folgenden Link nachgehört werden: mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel



Auf der Facebook-Seite der ARC Rallye Triestingtal wird es neben dem erwähnten Live-Streaming des großen Rallye Openings am Freitagabend ab 20 Uhr auch spontane Live Videos an beiden Tagen geben.