ARC Rallye Triestingtal: Rallye Radio
Foto: Harald Illmer

ARC Rallye Triestingtal: Rallye Radio | 27.02.2026

Triestingtal - Rallye Radio: Einstiegszeiten

Noir Trawniczek begibt sich bei der ARC Rallye Triestingtal wieder auf "Stimmenfang" - die Rallye Radio-Einstiegszeiten bei der ARC Rallye Triestingtal.

Der Start der ersten ARC Rallye Triestingtal erfolgt am Samstag, den 28. Februar um 7.20 Uhr. Insgesamt werden an diesem Tag neun Asphalt-Sonderprüfungen über 88,78 Kilometer gefahren.

Vor der letzten, entscheidenden Sonderprüfung 9 (Lindabrunn II/6,86 Kilometer) gibt es in Enzesfeld-Lindbrunn an der Hauptstraße ab 16 Uhr ein Novum: Die Interviews des Rallye Radio Noir können hier live via Lautsprecher mitgehört werden.

Um 17 Uhr erfolgt auf dem „Platz der Menschenrechte“ die Zieldurchfahrt - moderiert von Peter Bauregger. Den ausführlichen Zeitplan der ARC Rallye Triestingtal findet man hier: www.triestingtalrallye.at/2026/zeitplan.html

Pressechef Noir Trawniczek wird sich wieder in die Regrouping Zonen begeben, um die Stimmen der Rallyeteams einzufangen - diese sind über folgenden Link LIVE zu empfangen: mixlr.com/rallye-radio-noir

09.40 Uhr Stimmen der Piloten nach SP3
13.05 Uhr Stimmen der Piloten nach SP6
16.00 Uhr Stimmen der Piloten nach SP8 („Rallye Radio Interviews“)
ca. 17.00 Uhr Zieldurchfahrt mit Moderator Peter Bauregger

LIVE über folgenden Link: mixlr.com/rallye-radio-noir

Unmittelbar nach der LIVE Sendung können die Regrouping-Interviews über folgenden Link nachgehört werden: mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel

Auf der Facebook-Seite der ARC Rallye Triestingtal wird es neben dem erwähnten Live-Streaming des großen Rallye Openings am Freitagabend ab 20 Uhr auch spontane Live Videos an beiden Tagen geben.

ARC Rallye Triestingtal: Nennliste

Großartiges Starterfeld beim Rallye-Comeback im Triestingtal

Das Österreich-Comeback von Manfred Stohl sorgte für die große Sensation. Doch auch sonst kann sich ARC Rallye Triestingtal-Veranstalter Georg Gschwandner über eine illustre, bunt gefächerte Nennliste freuen.

ARC Rallye Triestingtal: Youngsters am Start

Österreichs schnellste Jungpiloten beim ARC-Auftakt im Triestingtal

Mit Marcel Neulinger und Maximilian Lichtenegger starten die zurzeit schnellsten Jungpiloten des Landes beim Saisonauftakt der Austrian Rallye Challenge. Das große Comeback des Rallyesports im Triestingtal wird auf Asphalt-Sonderprüfungen mit Flair und Geschichte abgehalten.

ARC, Herbstrallye: Radio & Live Video

Rallye Radio & Live Videos aus Dobersberg

Noir Trawniczek geht auch in Dobersberg wieder auf "Stimmenfang" - die Einstiegszeiten des Rallye Radio am Samstag den 11. Oktober.

ORM/ARC, OBM Rallye: Rallye Radio

TEC7 ORM OBM Rallye Radio - Einstiegszeiten

Das TEC7 ORM OBM Rallye Radio bringt am zweiten Tag der OBM Land der 1.000 Hügel Rallye die Stimmen der Piloten aus der Regrouping Zone in Krumbach.

Super spannend, dieses Fordfolio

Im Test: Ford Tourneo Courier & Tourneo Custom

Ein E-Auto ist nicht familientauglich? Dann lernen Sie doch mal die jüngsten Mitglieder der elektrischen Ford Flotte kennen! Wir starten mit den Großraumlimousinen E-Tourneo Courier und E-Tourneo Custom.

Im Namen der Welt

Helden auf Rädern: Ford Model Y

Es war rein technisch der erste Wagen, den Ford speziell für die Märkte in Europa konzipierte. Dass der Y in Erinnerung blieb, lag aber auch an der Vielzahl seiner Namen, die das heterogene Europa schon seinerzeit benötigte. Vor allem aber an seinem Spitznamen.

Drohende Reduktion bleibt aus!

Mercedes-AMG präsentiert DTM-Aufgebot 2026

Mercedes-AMG präsentiert seine DTM-Aufstellung für die Saison 2026: Was aus der drohenden Fahrzeugreduktion wurde und welche Änderungen es bei den Teams gibt

TEC7 ORM: Rebenland Rallye

Südsteirische Vorfreude auf das Vollgas-Feuerwerk

In knapp einem Monat steigt in Leutschach an der Weinstraße die 13. Auflage der Rebenland Rallye / 16 fordernde Prüfungen durch die von Weingärten gesäumte und faszinierende Gegend warten wieder auf die besten Piloten des Landes

ARC Rallye Triestingtal: Vorschau Mayer

Viel Neues bei Daniel Mayer vor Start im Triestingtal!

Nach einem dreitätigen Promotions-Auftritt bei der Motorsport-Show im Liesinger EK „Riverside“ steht Daniel Mayer kommenden Samstag (28.2.) beim Comeback der Triestingtal-Rallye im Raum Berndorf am Start.

ARC Rallye Triestingtal: Vorschau ZM Racing

Starker Testeinsatz von ZM-Racing

Auf der Nennliste findet man insgesamt fünf Mannschaften die starten werden. Max und Christoph Zellhofer, Klemens Haingartner, Peter Hopf u. Markus Wurz

Sensation im Triestingtal

Manfred Stohl gibt Österreich-Comeback!

Erstmals seit 2012 startet Österreichs WM-Vierter 2006, Manfred Stohl wieder bei einer Rallye in Österreich! Seinen Start bei der ARC Rallye Triestingtal bezeichnet Stohl als Hommage an seinen Freund und Beifahrer Peter Müller. Die beiden Gr.N-Weltmeister 2000 begrüßen und veredeln das Comeback des Rallyesports im Triestingtal.

WRC Rallye Schweden: Tag 3 (SP15)

Evans vergrößert Vorsprung auf Katsuta

Toyota hält bei der Rallye Schweden am Samstag die ersten vier Plätze - Elfyn Evans führt 13,3 Sekunden vor Takamoto Katsuta - Hyundai weiterhin chancenlos