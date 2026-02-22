ARC Rallye Triestingtal: Vorschau Mayer

„Durch die lange Heimreise aus Finnland hatten wir nicht viel Zeit, dass alles zu organisieren. Mit einer Packung Überstunden und kräftiger Mithilfe des gesamten Teams ist es aber schlussendlich gelungen, alles auf die Reihe zu bekommen“, erklärt Daniel Mayer.



Was er damit meint? Zum einen gab es bis gestern einen Promotion-Auftritt, zum anderen steht nächsten Samstag die Triestingtal-Rallye auf dem Programm . . .



Bei der Motorsport-Show im Liesinger Einkaufszentrum Riverside zeigte Daniel den vielen Fans nicht nur seinen wunderschönen Citroen C3 Rally2, schilderte seine Eindrücke von der Arctic Rally in Finnland, sondern präsentierte mit der MAPO Schierstofftechnik GmbH auch einen neuen Partner, der ab sofort neben dem langjährigen Sponsor, der Car-Rep Rossmann-Gruppe, mit ihm auf allen Rallye-Pfaden unterwegs sein wird.



„Ich freue mich über das neue Engagement sehr“, sagt Vater und Mentor Walter Mayer, „beide Unternehmen sind in unserer nahen Umgebung angesiedelt. Und in der aktuellen Zeit ist es keine Selbstverständlichkeit, dass sich Unternehmen für unseren Sport interessieren.“



Besonders freut sich Daniel auf den Start bei der Triestingtal-Rallye am Samstag im Raum Berndorf: „Für mich eine Herzensangelegenheit. Zum einen, weil sie ja fast vor meiner Haustüre liegt, zum anderen, weil es diese Rallye schon viele Jahre nicht mehr gegeben hat, ich bis dato aber nur gute Geschichten darüber gehört habe. Für die Region sicher sehr wichtig.“



Die Rallye ist zugleich auch der Auftakt zur Austrian Rallye Challenge, der Start erfolgt am Samstag bereits um 7:20 Uhr in Berndorf. Insgesamt werden danach neun Sonderprüfungen absolviert, ehe dann für 17:15 Uhr der Zieleinlauf geplant ist.



Um überhaupt daran teilnehmen zu können, hatten zwei Dinge Priorität: „Zum einen mussten der Citroen komplett umbaut, ihm statt dem Schneefahrwerk ein Asphalt-Fahrwerk verpasst werden. Und dann gab es noch die Frage nach einem Co-Piloten: Nachdem Bernhard Ettel, mit dem Mayer in Finnland war, bereits längerfristig ein anderweitiges Engagement angenommen hatte, glühten die Telefone. Mit dem Erfolg, dass Gerald Winter erstmals am heißen Sitz Platz nehmen wird. Winter zählt – wie Ettel - zu den Besten seines Faches, holte unter anderem mit Simon Wagner einige Meistertitel.



„Taugt mir sehr, dass das alles so geklappt hat“, gibt Mayer zu, „ich bin sicher, dass das Zusammenspiel – auch wenn es das erste Mal ist, klappen wird!“



Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.