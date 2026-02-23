RALLYE

ARC Rallye Triestingtal: Vorschau Neulinger
Foto: Harald Illmer

ARC Rallye Triestingtal: Vorschau Neulinger | 23.02.2026

Marcel Neulinger: Testrallye im Triestingtal

Doppelstaatsmeister Marcel Neulinger nutzt die brandneue ARC Rallye Triestingtal im BWT Lancia Ypsilon Rally4 HF mit Co-Pilot Jürgen Heigl als Testrallye für die bevorstehenden Asphalt-Events.

Mit einer Premiere startet die Austrian Rallye Challenge in die Saison 2026: Mit der ARC Rallye Triestingtal feiert am 27./28. Februar eine kompakte Eintages-Asphalt-Rallye ihre Feuertaufe. Nach 15 Jahren Pause gastiert der Rallyetross somit wieder im niederösterreichischen Triestingtal.

Der nächste Lauf zur TEC7 Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft geht Mitte März traditionell mit der Rebenland Rallye an der Südsteirischen Weinstraße über die Bühne, die Junioren-Europameisterschaft startet erst Mitte Mai in Schweden. Somit bietet sich der ARC-Auftakt in Niederösterreich als optimaler Test-Event an.

Marcel blickt der Premiere gespannt entgegen: „Wir nutzen die ARC Rallye Triestingtal als Fahrwerkstest für die kommenden Asphaltrallyes - von daher würde ich mir nach den Wetterkapriolen der letzten Tage trockenes Wetter wünschen. Neben der Staatsmeisterschaft werde ich heuer ja auch Läufe zur Junioren-Europameisterschaft mit Jürgen Heigl als Co-Pilot bestreiten. Die Rallye im Triestingtal ist für uns somit optimal, um uns auf die bevorstehenden internationalen Einsätze vorbereiten zu können.“

Die 2WD-Klasse ist bei der ARC Rallye Triestingtal stark besetzt, doch der Oberösterreicher sieht sich diesmal nicht in der Favoritenrolle: „Wir nützen die Rallye als reinen Test für unsere ORM- / Junior-ERC-Saison. Wir werden bei der Fahrwerksabstimmung sehr viel ausprobieren - da können auch Abstimmungen dabei sein, die für die jeweilige Prüfung nachteilig sind. Deshalb sehe ich mich diesmal nicht unbedingt in der Favoritenrolle - Das Ergebnis ist zweitrangig.“

Co-Pilot Jürgen Heigl ergänzt: „Bei BRR haben wir im Triestingtal unsere beiden Youngsters am Start. Beide wollen wir mit unserem Know-how bestmöglich auf ihre internationalen Einsätze vorbereiten. Bei Marcel werde ich zusätzlich in der EM auch noch als Co-Pilot im Auto sitzen, weshalb es sinnvoll ist, sich auch dafür gut aufeinander abzustimmen. Auch wenn das Ergebnis nicht im Vordergrund steht und wir einiges ausprobieren werden, gehe ich davon aus, dass wir wie immer sehr schnell unterwegs sein werden.“

Die ARC Rallye Triestingtal startet am Samstag, 28. Februar 2026 um 7:20h am Erlebnisbad Centrelax in Berndorf, wo sich auch ganztägig die Servicezone befindet. Nach neun Asphalt-Sonderprüfungen über insgesamt 88,78km ist der Zieleinlauf ab 17:00h in Enzesfeld-Lindabrunn am Platz der Menschenrechte geplant.

Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.

