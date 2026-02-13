RALLYE

ARC Rallye Triestingtal: Vorschau Pröglhöf
Foto: Full Send Motorsports Media Agency

ARC Rallye Triestingtal: Vorschau Pröglhöf | 13.02.2026

Pröglhöf zurück im Cockpit – Heimspielstimmung!

Nach der Winterpause meldet sich der Sittendorfer Rallyepilot Luca Pröglhöf mit einem spontanen Einsatz zurück: Bei der Triestingtal-Rallye...

Nach der Winterpause meldet sich der Sittendorfer Rallyepilot Luca Pröglhöf mit einem spontanen Einsatz zurück: Bei der Triestingtal-Rallye am 27. und 28. Februar kehrt der Rallyesport nach 15 Jahren Pause in die Region zurück – nur wenige Kilometer von seiner Heimat entfernt und damit quasi vor der Haustür.

Geplant war der Start ursprünglich nicht. Doch ein Treffen mit Waldherr Motorsport (WMS) brachte Bewegung in die Saisonvorbereitung. Ein freies Fahrzeug bot die Chance auf einen kostengünstigen Testeinsatz – ideal, um sich auf die kommende Europameisterschaft einzuschießen. Spontan springt Jakob Ruhsam am Beifahrersitz ein, da Stammbeifahrerin Christina Ettel bereits verplant war.
Ganz ohne Bedingungen kam das Angebot allerdings nicht zustande. Teamchef Waldherr formulierte die Sache laut Pröglhöf „recht unkompliziert“: Von uns bekommst du ein perfektes Auto – das Gewinnen übernimmst du.

Ein Deal, den man im Motorsport offenbar nicht ausschlägt.

Pröglhöf, der auch 2026 für die Marke Opel fährt, sieht den Start als optimale Vorbereitung und möchte zeigen, was er kann.
„Ich sehe es als wertvolle Vorbereitung auf die EM und bin Luca Waldherr, der selbst weiß, wie schwer es ist Budgets aufzustellen, mehr als dankbar. Mein erster Einsatz im Rally4 war bei WMS und ich habe es bis ins Werksteam geschafft – da sieht man, dass die Jungs schauen, dass man vorankommt. Ich werde alles geben, um wie zugesagt den Pokal nach dem Rennen an WMS übergeben zu können“, so der 26-jährige Sittendorfer.

Für Pröglhöf ist der Einsatz mehr als nur ein weiterer Lauf: Einerseits die seltene Gelegenheit, ohne großes Budgetthema viele Wettbewerbskilometer zu sammeln, andererseits ein wichtiger Schritt Richtung internationaler Saisonstart im Mai in Schweden. Gleichzeitig zeigt der Einsatz auch die Realität des Rallyesports – Sponsoren, Nachwuchsprogramme und unterstützende Teams sind oft entscheidend, um überhaupt fahren zu können.

Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.

Ähnliche Themen:

Sensation im Triestingtal

Manfred Stohl gibt Österreich-Comeback!

Erstmals seit 2012 startet Österreichs WM-Vierter 2006, Manfred Stohl wieder bei einer Rallye in Österreich! Seinen Start bei der ARC Rallye Triestingtal bezeichnet Stohl als Hommage an seinen Freund und Beifahrer Peter Müller. Die beiden Gr.N-Weltmeister 2000 begrüßen und veredeln das Comeback des Rallyesports im Triestingtal.

ARC Rallye Triestingtal: Youngsters am Start

Österreichs schnellste Jungpiloten beim ARC-Auftakt im Triestingtal

Mit Marcel Neulinger und Maximilian Lichtenegger starten die zurzeit schnellsten Jungpiloten des Landes beim Saisonauftakt der Austrian Rallye Challenge. Das große Comeback des Rallyesports im Triestingtal wird auf Asphalt-Sonderprüfungen mit Flair und Geschichte abgehalten.

ARC Rallye Triestingtal: Kompakter Zeitplan

Kompakte Eintages-Rallye als ARC-Opener

Neun Sonderprüfungen in einem kompakten Zeitplan warten auf die Teams der ARC Rallye Triestingtal (27. & 28. Februar). Die Fans können sich auf sechs attraktive Zuschauerpunkte freuen…

Good News vom MCL68

Neue ARC-Rallye Ende Februar geplant

Im Rahmen der Fahrerpräsentation der Herbstrallye kündigte ARC-Obmann Georg Gschwandner eine neue ARC-Rallye für Ende Februar an.

News aus anderen Motorline-Channels:

800-Volt-System & 74,8-kWh-Batterie

Die Evolution des BYD Atto 3

BYD wertet das 4,56-Meter-Elektro-SUV umfassend auf. Mit dabei sind eine größere Batterie, tolle Ladeleistung und erstmals auch Allradantrieb.

Super spannend, dieses Fordfolio

Im Test: Ford Tourneo Courier & Tourneo Custom

Ein E-Auto ist nicht familientauglich? Dann lernen Sie doch mal die jüngsten Mitglieder der elektrischen Ford Flotte kennen! Wir starten mit den Großraumlimousinen E-Tourneo Courier und E-Tourneo Custom.

Vorstellung: Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi-Flaggschiff kehrt zurück

Outlander, die vierte Generation: Ab Februar bzw. März 2025 steht er in den heimischen Schauräumen. Die neueste Plug-in-Hybrid-Technologie bietet eine 22,7-kWh-Batterie und 302 PS Systemleistung.

Weitere Artikel:

Toyota goes ARA

Ex-Rovanperä -Co übernimmt Managementrolle

Jonne Halttunen, als Beifahrer von Kalle Rovanperä zweimal Rallye-Weltmeister, arbeitet nach dessen Wechsel in den Formelsport nun in völlig anderer Funktion

Nach fast 40 Jahren

Rallye-WM steht vor historischer Rückkehr

Die FIA macht ernst: Mit einem Testlauf im Juni rückt die WRC-Rückkehr in die USA näher - Das Ziel für das erste offizielle Event ist nun das Jahr 2027

Regel-Revolution wirkt

WRC meldet Ansturm neuer Tuner

Die WRC steht 2027 vor einer Revolution - Die FIA bestätigt massives Interesse von Tunern am neuen Reglement und nennt eine überraschende Zahl

WRC Monte-Carlo: Nach SP6

Solberg verteidigt Führung trotz Reifenschaden

Toyota-Pilot Oliver Solberg hat seine Führung bei der WRC Rallye Monte-Carlo 2026 verteidigt, obwohl er am Freitagvormittag einen schleichenden Plattfuß hatte. Keferböck/Minor führen weiter bei den Masters.