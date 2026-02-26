ARC Rallye Triestingtal: Vorschau Reischer

Unter der Woche ist man beruflich darauf fokussiert, die Fahrschüler-innen im Triestingtal und rund um Bad Vöslau auf dem Weg zum Führerschein dementsprechend auszubilden.



Freilich bietet sich dabei auch immer wieder die Gelegenheit, sowohl die jungen Kunden als auch den Eltern das Verkehrssicherheitsprojet EASY DRIVERS NO ROADRUNNING näher zu bringen und von dessen Wichtigkeit zu überzeugen.



Jetzt veranstaltet man also gemeinsam mit dem MCL 68 nach 15 Jahren wieder eine Rallye im Triestingtal.



Für die beiden Fahrschullehrer ist es quasi Rallyefahrern im Büro, dort wo man unter der Woche mit den Auto- und Motorradfahrschüler-innen, Blicktechnik und Fahrlinie trainiert, fährt man jetzt auf Zeit.



Beiden ist es wichtig betont zu wissen, dass die ARC Triestingtal. Rallye eine ideale Gelegenheit bietet, den zahlreichen als Fans am Streckenrand stehenden jungen Kunden vor Augen zu führen, was der Unterschied ist auf einer für den Verkehr gesperrten Strecke zu fahren, auf welcher man ansonsten sehr wohl täglich die Straßenverkehrsordnung zu beachten hat!



Sportlich hofft man mit dem Volvo 940 in der historischen Klasse 2wd im vorderen Drittel zu landen, die Konkurrenz ist aber groß und so meinen Tobias und Tina, „wir wollen Spaß haben und unseren hoffentlich zahlreich an den Zuschauerzonen stehenden Fans eine tolle Show bieten und wenn sich in der ARC Junioren-Wertung (bis Jahrgang 2002) noch eine gute Platzierung ausgeht, sind wir megga happy“.



Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.