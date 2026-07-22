ARC, Rallye Weiz: Bericht Lindner

Nach der fünften von neun Rallyes zur Austrian Rallye Challenge (ARC) führen Hans Georg Lindner und seine Copilotin Hermelinde Schütter in ihrem Ford Escort RS1600 mit 139,5 Punkten die Clubmeisterschaft an. Dahinter liegen Gerolf Schuller & Kathrin Redlingshofer-Milev mit 110,5 sowie Alexander Strobl und Cathy Schmidt mit 99 Zählern auf dem Konto.



Lindner könnte heuer als Pilot eines historischen Fahrzeugs die Clubmeisterschaft gewinnen - dieses Kunststück ist ihm schon einmal gelungen: 2012 mit einem Ford Escort RS2000 MkII.



Seit 1996 jedes Jahr im Rallyeauto



Getrieben wird der 56-jährige Salzburger von einer geradezu unbändigen Liebe zum Rallyesport - und zwar seit exakt 30 Jahren. Von 1996 an gab es bis auf das Corona-Jahr 2020 keine Saison, in der Hans Georg Lindner nicht mindestens eine, zumeist aber mehr Rallyes gefahren ist.



Lindner erinnert sich: „Meine erste Rallye war 1996 die Badener Frühlingsrallye - die haben wir gleich einmal mit dem Gesamtsieg beendet.“ Als weitere Highlights kommen der erwähnte ARC Clubmeister 2012 und der ARC Vize-Clubmeister 2019 hinzu. Heuer könnte also ein weiteres Highlight hinzukommen…



Seriensiege in Klasse C3 und ARCH 2WD



Dabei hat die Saison 2026 für den Salzburger suboptimal begonnen: Beim großen Saisonauftakt der Austrian Rallye Challenge, der ARC Rallye Triestingtal, gab es wegen eines Defekts keine Zielankunft. Hans Georg erzählt: „Da war im neuen Getriebe nur eine Beilagscheibe zu wenig.“ Doch dann lief es prächtig. Bei den folgenden vier Rallyes konnte Lindner stets seine ARC-Klasse C3 und die Auszugswertung ARCH 2WD für historische Fahrzeuge mit Zweiradantrieb gewinnen. Während er sich bei der Lavanttal Rallye in der Gruppe ARC mit Platz zwei zufrieden geben musste, holte er sich bei der einzigen Auslandsrallye der Challenge auch den ARC-Gesamtsieg.



Die Rally Vipavska Dolina hat es Hans Georg ohnehin angetan: „Die Vipavska Dolina war wieder einmal eine extrem schöne Rallye mit gewaltig vielen Zuschauern und super anspruchsvollen Sonderprüfungen.“ Bei der ET König Judenburg Rallye und bei der Rallye Weiz belegte Lindner in der Gruppe ARC jeweils den dritten Platz. Die Tabellenführung konnte er so weiter ausbauen.



Spannender Dreikampf in Weiz



In Weiz gab es einen spannenden Dreikampf um den ARC-Sieg - involviert waren Hans Georg Lindner, Gerolf Schuller und Alex Strobl. Lindner eröffnete mit einer Bestzeit auf der legendären Koglhof-Prüfung, doch danach konnten sich die Allrad-Fahrzeuge von Schuller und Strobl durchsetzen. Einmal noch, am Gollersattel, brannte Lindner eine weitere Bestzeit in den Asphalt, am Ende wurde es Platz drei der ARC und wie erwähnt ein weiterer Sieg in der Klasse C3.



Gegen die Wetterkapriolen, einmal Regen, einmal trocken, hatte Hans Georg nichts einzuwenden: „Wir hatten ja trotzdem eine problemlose Rallye. Und dass man bei diesen Wetterkapriolen schon mal die falschen Reifen am Auto hat, dass man schon mal mit Slicks im Regen oder mit Regenreifen im Trockenen fährt - das ist bei dieser Rallye ja sehr vielen Teams passiert. Spaß hat es uns aber immer gemacht - mit den Regenreifen im Trockenen war es richtig lustig.“ Was Hans Georg wichtig ist: „Ich möchte mich bedanken bei Kollegen wie Bernhard Haider, die auf den Rundkursen immer fair Platz gemacht haben. Da sind alle sehr fair gefahren.“



Dank an Sponsoren & Partner



Zur Saisonhalbzeit möchte sich Hans Georg Lindner bei seinen Sponsoren und Partnern bedanken: „Ohne sie könnten Hermelinde und ich nicht in diesem Ausmaß unser Hobby betreiben. Mein Dank gilt Ford Kogler aus Wartburg an der Krems, Hera-Beschichtungstechnik, HPS Hydraulik - Pneumatik - Systems, LP Trading, Copyprint Werbetechnik und der Seilerei Wüstner.“



Nächste Station der Austrian Rallye Challenge ist die SG Toolbox Mühlstein Rallye powered by Baumentor am 7. und 8. August im Raum Schwertberg. Dort fuhren Hans Georg Lindner und Hermelinde Schütter bereits 2019 und 2023. Hans Georg ist bereits voller Vorfreude: „Die Mühlstein Rallye ist eine relativ schnelle und anspruchsvolle Rallye und hat mir sehr gut gefallen. Wir sind auf jeden Fall top motiviert.“



Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.