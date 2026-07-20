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ARC, Rallye Weiz: Bericht Neulinger
Foto: Manfred Hackl

ARC, Rallye Weiz: Bericht Neulinger | 20.07.2026

Fünfter Sieg in Folge – Titelverteidigung fixiert!

Marcel Neulinger / Jakob Ruhsam triumphierten auch bei der Rallye Weiz und sicherten sich mit dem fünften Saisonsieg in Folge vorzeitig den Titel in der TEC7 ORM3 und der RP-TOOLS Junioren Rallye Staatsmeisterschaft 2026!

Was für eine beeindruckende Serie: Marcel Neulinger ließ mit Copilot Jakob Ruhsam im BWT Lancia Ypsilon Rally4 HF auch bei der fünften Runde zur TEC7 ORM in der Oststeiermark nichts anbrennen und holte den nächsten Erfolg. Mit dem fünften Saisonsieg in Serie waren sämtliche Rechenspiele hinfällig – die vorzeitige Titelverteidigung in der TEC7 ORM3 sowie in der RP-TOOLS Junioren Rallye-Staatsmeisterschaft 2026 war damit fixiert.

Der 21-Jährige ist damit nun fünffacher Staatsmeister – zweimal gewann er den Titel in der TEC7 ORM3 und bereits dreimal jenen bei den Junioren.

Dabei war die Aufgabe alles andere als einfach. Brütende Hitze, gefolgt von heftigen Gewittern, sorgten für extrem schwierige Bedingungen auf den elf Sonderprüfungen. Im Ziel zeigte sich der Mühlviertler dementsprechend überglücklich:„Unglaublich – wir haben es tatsächlich geschafft und unsere Siegesserie auch in Weiz fortgesetzt. Die vorzeitige Titelverteidigung in der TEC7 ORM3 und der RP-TOOLS Junioren Rallye Staatsmeisterschaft 2026 ist unter Dach und Fach! Ich bin mega happy, dass wir es bereits in Weiz erledigen konnten und nicht erst beim letzten Lauf wie im Vorjahr – auf diesen Nervenkitzel kann ich gerne verzichten. Danke an Jakob und das gesamte BRR-Team rund um Teamchef Raimund Baumschlager und Ingenieur Walter Illmer! Aber es war ein hartes Stück Arbeit: Das war wohl meine bisher schwierigste Rallye. Die Gewitter sorgten für extrem rutschige Straßen, und mit Trockenreifen auf nassem Belag wurde es stellenweise – vor allem im Wald – richtig gefährlich.“

Am zweiten Tag der Rallye Weiz wurde auch wieder ein Lauf zur Austrian Rallye Challenge ausgetragen. Auch hier holte der Oberösterreicher vor seinem Bruder Nico den Sieg in der Klasse.

Viel Zeit zum Feiern bleibt dem Youngster jedoch nicht, bereits in wenigen Tagen steht mit der 82. Rajd Polski 2026 der nächste Lauf zur Junior-Rallye-Europameisterschaft auf dem Programm.

Mit Co-Pilot Jürgen Heigl warten auf den Mühlviertler im BWT Lancia Ypsilon Rally4 HF rund um Katowice insgesamt fünfzehn anspruchsvolle Asphalt-Sonderprüfungen über knapp 188 Kilometer. Wie zuletzt in Rom präsentiert sich auch in Schlesien ein extrem stark besetztes Feld: 82 Teams nehmen den Kampf um den Sieg auf, darunter 19 in der ERC4 und 17 in der Junioren-Wertung.
Die Junior-Rallye-Europameisterschaft ist für Fahrer unter 27 Jahren ausgeschrieben und wird ausschließlich in Rally4- und Rally5-Fahrzeugen ausgetragen. In der Saison 2026 umfasst die Serie insgesamt sechs Läufe: Auf den Saisonauftakt Mitte Mai in Schweden folgte mit der Rally di Roma Capitale der erste Asphaltklassiker des Jahres. Anschließend macht die JERC in Polen, Tschechien und Wales Station, bevor im Oktober das große Saisonfinale in Portugal über die Bühne geht.

Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.

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