ARC, Rallye Weiz: Vorschau

„Es kam auch für uns überraschend“, erklärte ARC-Koordinator Helmut Schöpf in einem Interview mit motorline.cc. Die Rede war von der plötzlichen Absage der Mühlsteinrallye, die für 9. August als eine von zwei reinen ARC-Rallyes in diesem Jahr vorgesehen war. Womit die Austrian Rallye Challenge heuer nur noch drei Rallyes im Kalender stehen hat: Die bevorstehende Rallye Weiz am 18. und 19. Juli sowie die OBM Land der 1000 Hügel Rallye am 30. August (beide in Kooperation mit der TEC7 ORM, der österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft) und schließlich das Grande Finale bei der Herbstrallye Dobersberg am 11. Oktober. Von den insgesamt nunmehr sechs ARC-Rallyes werden wie geplant die vier besten Resultate gezählt.



Für die kommende Saison sind jedoch Lichtblicke deutlich erkennbar. Zum einen hat die Mühlsteinrallye ein Comeback für 2026 angekündigt. Zum anderen kann ARC-Koordinator Helmut Schöpf vorsichtig Hoffnung auf weitere ARC-Rallyes vermelden: „Es wird an Lösungen gearbeitet - konkret geht es um zwei mögliche neue Veranstaltungen.“ Details wollte Schöpf noch nicht nennen: „Da wollen wir zunächst einmal schauen, wie sich diese Projekte entwickeln.“ Sobald es hier konkrete Neuigkeiten gibt, werde man sich an die Öffentlichkeit wenden…



Jetzt aber steht die Rallye Weiz auf dem Programm. 26 Teams der Austrian Rallye Challenge haben ihr Kommen angesagt. Die Rallye Weiz ist die einzige ARC-Rallye, die an beiden Tagen des ORM-Formats abgehalten wird. Am ersten Tag, am Freitagabend, ist lediglich eine Sonderprüfung zu absolvieren - allerdings ist der Rundkurs Anger satte 26 Kilometer lang.



ARCP: Zellhofer vs Gassner senior



Die meisten Challenge-Teams finden sich in der ARCP für Proto- und Produktionsfahrzeuge, in dieser Gruppe (ARC Klasse C2) werden zwölf Teams in Weiz an den Start gehen. In Führung liegt in der ARCP-Tabelle das deutsche Rallye-Urgestein Hermann Gassner senior mit 93 Punkten. In Weiz wird er gemeinsam mit der Österreicherin Natascha Vrga einen Toyota GR Yaris pilotieren, ein serienbasiertes Cup-Fahrzeug. Sein nächster Verfolger kommt ebenfalls aus Deutschland: Florian Auer und Elke Irlacher zünden wieder ihren Mitsubishi Lancer Evo VIII Proto.



Christoph Zellhofer pilotiert wieder den Suzuki Swift ZMX Proto, mit dem er sich in den letzten Jahren den Spitznamen „Proto-Dominator“ er-fahren hat. Klarerweise zählt Zellhofer zu den Favoriten in der ARCP - doch in der Tabelle weist er lediglich 10,5 Punkte auf, da er heuer nur im Lavanttal in der Proto-Klasse der ARC am Start war.



Zu seinem Suzuki Swift ZMX Proto sagt Christoph Zellhofer: „Wir haben uns mit dem ZMX ein gutes Auto erarbeitet. Es ist vielleicht nicht das leistungsstärkste, aber oft das schnellste Auto. Wir haben sehr viel an der Fahrwerksabstimmung gearbeitet.“ Jenes Modell, welches Christoph in Weiz pilotiert, ist bereits die zweite Ausgabe des Eigenbaus von ZM Racing - in wie fern unterscheidet es sich von der Erstausgabe? „Die beiden Autos sind von Grund auf gleich - Unterschiede gibt es in den Details, wo wir von Haus aus gewisse Modifikationen vorgenommen haben, die aber meist nichts mit der Wettbewerbsfähigkeit zu tun haben. Etwa ein Motorsteuerkabelstrang, der uns die Arbeit an dem Auto erleichtert.“



Als stärksten Konkurrenten schätzt Christoph Zellhofer den ARCP-Tabellenleader Hermann Gassner senior ein: „Er ist ein schneller und engagierter Pilot und weist sehr viel Erfahrung auf. Es gibt noch ein paar andere schnelle Teams in der ARCP, die ich nur schwer einschätzen kann.“ Ehrgeiziges Ziel: Ein Top 10-Platz im Gesamtklassement.



ARC4: Maier will den Sieg



Für den Clubmeistertitel der Austrian Rallye Challenge zählen bekanntlich nur die ARC-Klassen C3, C4 und C5. In der ARC-Klasse C4 sind fünf Teams am Start, darunter auch der Tabellenleader Max Maier, der wieder mit seinem Bruder Ben den serienmäßigen Ford Fiesta ST zünden wird. Maier führt mit 104 Punkten. Sein stärkster Verfolger kommt aus der ARC-Klasse C3, in der acht Teams am Start sind: Lukas Dirnberger, der mit Lukas Martinelli wieder den Peugeot 208 Rally4 pilotieren wird und 76 Punkte auf dem Konto stehen hat. Maier hat eine Rallye mehr als Dirnberger absolviert - zieht man sein schwächstes Ergebnis ab, hält er immer noch bei 78 Punkten und führt daher immer noch die Tabelle an - allerdings sind es dann nur noch zwei Zähler Unterschied. Das „Satellitenduell“ zwischen Maier und Dirnberger um den ARC Clubmeister 2025 bleibt also spannend.



Max Maier fuhr im Vorjahr seine erste Rallye Weiz und belegte damals in der ARC den zweiten Platz. In seiner Klasse ARC C4 hat Maier „schon vor, zu gewinnen“. Als stärksten Gegner schätzt er Nico Neulinger ein, der ebenfalls einen serienmäßigen Ford Fiesta ST pilotiert: „Wenn er keine technischen Probleme hat, wie das zuletzt ein paar Mal der Fall war, ist er ein starker Gegner.“



Bei der bevorstehenden Rallye Weiz freut sich Maier vor allem auf den 26 Kilometer langen Rundkurs Anger: „Das hat es schon länger nicht mehr gegeben. Allerdings ist gerade auf so einem Rundkurs, wo es auch Schotterpassagen gibt, die Startreihenfolge nicht unerheblich. Mir wurde die Startnummer 88 zugeteilt - natürlich beginnt es hier aufgrund der EHRC erst mit Nummer 41. Dennoch starte ich da relativ weit hinten, wenn man bedenkt, dass meine schlechteste Gesamtplatzierung Platz 26 war und ich im Vorjahr in Weiz Gesamtrang 14 erringen konnte. Ich werde daher eine Vorreihung beantragen.“



ARC3: Lukas Dirnberger kommt als Tabellenleader



Auch Lukas Dirnberger, derzeit der stärkste direkte Gegner im „Satellitenduell“ um die ARC Clubmeisterschaft, freut sich auf die 26 km-SP: „Das wird ziemlich spannend - da kannst du viel gewinnen, aber auch viel verlieren.“ Dirnberger, der mit Lukas Martinelli wieder einen Peugeot 208 Rally4 pilotiert, sollte in seiner ARC Klasse C3 ebenfalls die maximale Punkteanzahl anstreben. Er sagt: „Das wird sicher schwierig, denn die Konkurrenz ist stark.“ Tatsächlich: Neben Bruder Raphael Dirnberger starten auch Marcel Neulinger, Thomas Traussnig oder auch Thomas Regner jeweils mit einem Rally4-Boliden in der ARC3.



Auch in der JuniorARC führt Lukas Dirnberger mit 40 Punkten die Tabelle an, direkte Verfolger sind Thomas Traussnig mit 32 Punkten sowie Marcel Neulinger mit 17,5 Zählern.



ARCH: Nur Schindelegger beim Historic Highlight am Start



Ein wenig seltsam ist es wohl, dass ausgerechnet bei jener Rallye, die als Lauf zur Historischen Europameisterschaft (EHRC) eigentlich Anreiz hätte sein können, dass sich auch die historischen Teams der ARCH präsentieren, ist mit Lukas und Helmut Schindelegger nur ein historisches ARC-Team am Start. Womit das Sohn/Vater-Duo im schneeweißen Ford Escort RS2000 Mk2 die Chance hat, in der Auszugswertung Historic 2WD an Tabellenleader Bernhard Hengl vorbeizuziehen.



In seiner Presseaussendung schreibt das Rallyeteam Schindelegger: „Lukas und Helmut Schindelegger sind wie immer mittendrin, statt nur dabei, haben sich aber entschieden, nicht im Europäischen Feld zu starten, sondern ein paar Startnummern weiter hinten im nationalen Feld. Da aber in Weiz die historischen Starter vor den modernen Fahrzeugen starten dürfen, wird das Rallyeteam Schindelegger mit der Startnummer 31 nur wenige Fahrzeuge vor den Spitzenpiloten Österreichs auf die Strecke gehen. Ein massiver Vorteil, vor allem was die Verschmutzung der Strecken angeht, die die Allrad-Fahrzeuge immer verursachen.“



