ARC, Rallye Weiz: Vorschau C. Zellhofer

Beim letzten Lauf der ET KÖNIG Rallye 2025 haben Christoph Zellhofer und Co-Pilot Andre Kachel aus privaten Gründen noch gefehlt, aber diesmal will es der 29jährige Niederösterreicher bei der Rallye Weiz (17/19. Juli 2025) ganz genau wissen, wo man mit einem Prototyp wie dem SUZUKI SWIFT ZMX in der Meisterschaft genau steht, bzw. welche Resultate man mit so einem Auto bei besten Bedingungen und vollem Einsatz einfahren kann.



Im bisherigen Verlauf der Meisterschaft konnte man am Beginn durchaus achtbare Ergebnisse erzielen. So wurden Christoph Zellhofer und Andre Kachel mit ihrem SUZUKI SWIFT bei der Jännerrallye 2025 Gesamt Neunte, Dritte in der ORM2 und Klassensieger. Noch besser lief es im Rebenland, wo dieses Duo einen 7. Platz in der Gesamtwertung herausfuhr, Zweiter in der ORM 2 wurde und damit wieder einen Klassensieg erreichte.



Im Lavanttal schied man in aussichtsreicher Position durch einen Turboladerschaden aus und bei der Rallye ET König im Murtal fehlte man wegen privater Gründe.



So gesehen muss man folgendes Resumee ziehen. Man ist durchaus fahrerisch und motorisch in der Lage Top Ten Plätze in der Gesamtwertung zu erreichen. Nicht geklappt hat es bisher in der ORM2 mit einem vollen Erfolg. Der Grund liegt in der Tatsache, dass man im Reglement des heurigen Jahres, die Rally3 Fahrzeuge in der ORM2 mitwertet und hier durch den Einsatz eines Renault Clio Rally3, gefahren vom Deutschen Hermann Gassner junior, in den beiden ersten Rallyes der Saison keine Chance hatte, einen Sieg einzufahren. Gassner junior gewann alle vier Rallyes in der TEC7 ORM2 und wurde so schon nach vier Rallyes vorzeitig überlegener Cupsieger in dieser Kategorie.



Nun diesmal fehlt Gassner junior, dafür fahren Roland Stengg, Andreas Höfler, Günther Knobloch je einen Clio Rally3, sowie auch Chris-Andre Mayer auf einem Ford Fiesta Rally3. Damit entsteht für Christoph von den Fahrzeugen her gesehen, starke Konkurrenz um die erwähnten Ziele zu erreichen. Dieser Umstand trifft auf die ORM2 zu. Was die Top Ten, also die stärkere RC2-Klasse betrifft konnte man aus der Nennliste nicht weniger als 14 Teilnehmer mit teilweise klingenden Namen ersehen. Also auch hier im Kampf um die Top Ten schwere Konkurrenz für Christoph Zellhofer.



Trotzdem halten Christoph Zellhofer und Andre Kachel an ihrem vorgegebenen Ziel fest:“ Wir hoffen diesmal alle unsere Vorstellungen im Endresultat zu erreichen, dies trotz sehr starker Mitbewerber, die uns das Leben nicht leicht machen werden. Andre und ich sind aber optimistisch, wir bauen auf unser ZM-Racing Team, das uns betreut und natürlich auf unsere Fähigkeiten, die wir sicher schon öfter gezeigt haben,“ erklärte Christoph Zellhofer vor dem Start



Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.