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ARC, Rallye Weiz: Vorschau Neulinger
Foto: Daniel Fessl

ARC, Rallye Weiz: Vorschau Neulinger | 13.07.2026

Vorzeitige Titelverteidigung in Weiz im Visier!

Marcel Neulinger peilt bei der Rallye Weiz den nächsten Sieg und die vorzeitige Titelverteidigung an.

Mit Co-Pilot Jakob Ruhsam im BWT Lancia Ypsilon Rally4 HF will der Mühlviertler nach seiner beeindruckenden Siegesserie in der Saison 2026 – vier Erfolge in Folge – in Weiz den Sack zumachen und die vorzeitige Titelverteidigung in der TEC7 ORM3 und der RP-TOOLS Junioren Rallye Staatsmeisterschaft 2026 fixieren.

Von seinem zweiten Einsatz in der Junioren-Rallye Europameisterschaft bei der ERC Rally di Roma Capitale, den er mit einem starken sechsten Platz abschloss, reist der Oberösterreicher mit wertvollen Trainingskilometern und viel Selbstvertrauen nach Weiz:
„Wir freuen uns schon auf die Rallye Weiz und die anspruchsvollen Sonderprüfungen in der Oststeiermark. Das klare Ziel ist erneut der Klassensieg – damit wäre die erfolgreiche Titelverteidigung bereits vorzeitig abgesichert und sämtliche Rechenspiele würden sich erübrigen!

Durch unsere internationalen Einsätze konnte ich in den letzten Wochen viel Zeit im Cockpit verbringen, dass macht sich natürlich bezahlt und wir starten bestens vorbereitet und mit weiteren Verbesserungen am Setup des Lancia Ypsilon Rally4 HF in die Rallye Weiz.
Der Ceremonial Start in der Europa-Allee mitten in Weiz findet heuer wieder am Donnerstagabend statt. Das wird wieder ein stimmungsvoller Auftakt mit großer Zuseherkulisse – darauf freue ich mich besonders.“

Insgesamt 88 Teams aus gleich vierzehn Nationen gehen beim fünften Lauf zur TEC7 Österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft an den Start, darunter 20 Mannschaften in der ORM3-Wertung für zweiradangetriebene Fahrzeuge. Neben der TEC7 ORM wird in Weiz am zweiten Tag erneut ein Lauf zur Austrian Rallye Challenge ausgetragen – auch dort peilt der Youngster wieder ein Top-Ergebnis an.

Die Rallye Weiz 2026 beginnt am Donnerstag, 16. Juli, um 20:15 Uhr mit dem stimmungsvollen Ceremonial Start in der Europa-Allee. Am Freitag, 17. Juli, stehen nach dem Shakedown am Vormittag ab 15:30 Uhr die ersten drei Sonderprüfungen auf dem Programm. Der Samstag, 18. Juli, bringt die Entscheidung auf acht weiteren anspruchsvollen SPs rund um Weiz. Der Zieleinlauf erfolgt ab 18:00 Uhr beim GH Strobl, wo nach insgesamt 11 Sonderprüfungen über knapp 140 Kilometer die Sieger der 2026er-Ausgabe gefeiert werden.

Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.

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