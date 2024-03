ARC: Rallyeseminar

Auf Initiative der ARC und der Partnerclubs MCL68 & MSC Gamma Racing veranstaltete die Austrian Rallye Challenge am 1. März ein Rallyetheorieseminar zum Start der Saison. Nach Absage des gewohnten ARC-Saisonstarts bei der Blaufränkischland Rallye machte man aus der Not eine Tugend und nutzte den freigewordenen Termin für eine Nachwuchsschulung und zur Präsentation der wieder aktivierten Austrian Rallye Challenge Association.

Das traditionelle Bemühen der ARC und vor allem des MCL 68 für den Nachwuchs und Einsteiger in diesen Sport logistische und administrative Hilfestellung zu leisten wurde von rund 25 Teilnehmer- und innen an diesem Abend dankbar angenommen.



MCL 68 Obmann Georg Gschwandner referierte zu Beginn über den Geist und die Philosophie der ARC und der Partnervereine und der dringenden Notwendigkeit des Zusammenhalts und Miteinander in diesem Sport!



Die Beifahrer Manfred und Karin Cerny präsentierten darauf den theoretischen Teil einer Rallye, von Nennbeginn bis zur Zielrampe!

Die Beifahrerinnen Jenny Hofstädter und Nina-Irina Wassnig weihten die Teilnehmer mit praktischen Beispielen in das Zeitkartenrechnen und das richtige Verhalten an Zeitkontrollen ein.



Austrian Rallye Challenge Organisator und Rallyeleiter Helmut Schöpf referierte auszugsweise über das Rallyereglement der AMF bzw. FIA und der als Begleiter von zwei zukünftigen Rallyefahrern ebenfalls anwesende und zu den besten 2wd Fahrern Österreichs zählende Michael Kogler sprach dann noch über die insbesondere zum Start der Rallyekarriere unbedingte Notwendigkeit des Netzwerkens!

Am Ende der Veranstaltung, herrschte gute Laune und große Zufriedenheit sowohl bei den Teilnehmer- und innen über das viele neue Wissen bezüglich des Rallyesports und bei dem Veranstalter über das Bewusstsein den selbst auferlegten Bildungsauftrag der Austrian Rallye Challenge und deren Partnerclubs wieder einmal gerecht geworden zu sein!



Alle Partner und Veranstaltervereine der Austrian Rallye Challenge stehen natürlich immer gerne mit Rat & Tat dem Nachwuchs zur Verfügung, wünschen den Newcomern viel Erfolg und bedanken sich für das Vertrauen und die Teilnahme!