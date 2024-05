ARC: Vipavska Dolina

„Alles Mai/yer“ - so könnte man den Saisonauftakt der Austrian Rallye Challenge mit zwei Worten zusammenfassen. Denn bei der slowenischen Rally Vipavska Dolina heißen die Challenge-Sieger unter anderen Max Maier (ARC) und Daniel Mayer (ART/Austrian Rallye Trophy). Im Grunde war bei dieser Rallye jedes Team, das es ins Ziel geschafft hat, ein Siegerteam - denn die Bedingungen erwiesen sich selbst bei Trockenwetter als äußerst selektiv. So gab es bei insgesamt 105 startenden Teams satte 33 Ausfälle zu verzeichnen, darunter auch zahlreiche ARC-Teams…



Daniel Mayer gewinnt als Gesamt-Zweiter die ART



Daniel Mayer, der im Vorjahr die Rally Vipavska Dolina auf dem dritten Gesamtrang beenden konnte, wollte heuer den Gesamtsieg erobern - doch der slowenische Serienstaatsmeister Rok Turk in seinem semiwerksmäßig betreuten Hyundai i20 Rally2 erwies sich dann doch als zu stark: „Ich habe nach den ersten drei Prüfungen kapiert, dass ich ihn in seiner Heimat noch nicht schlagen kann - somit habe ich darauf geachtet, dass ich keine Fehler mache und ins Ziel komme.“ Das ist Mayer gemeinsam mit Copilotin Alessandra Baumann mit dem Citroen C3 Rally dann auch gelungen, als Gesamtzweiter und als Sieger der Austrian Rallye Trophy sowie der Junior ARC. Die hohe Ausfallrate fiel auch Mayer auf: „Der Servicepark wurde nach jedem Regroup immer leerer - es war eine extrem schwierige Rallye. Da ist kein Platz für Fehler, denn am Streckenrand lauern Steine, Böschungen und auch Abgründe.“ Wenn man derart schnell und fehlerlos fahren kann in einem Rally2 - überlegt man dann nicht, sein Glück in der ORM zu versuchen? Daniel winkt ab: „So lange so starke Leute mit so großen Budgets dort um den Sieg kämpfen, macht das für mich wenig Sinn, da ich nicht über ein Riesen-Budget verfüge. Ich bleibe daher der Austrian Rallye Challenge treu und ich fahre auch im Alpe Adria Cup, da es dort coole Rallyes im Ausland gibt, wo man mehr dazulernen kann.“



Jungpilot Max Maier feiert ARC-Sieg



Schnell und viel dazugelernt hat auch der 24-jährige Max Maier, der erst im Vorjahr seine Rallyekarriere begonnen hatte. Nach dem Einstieg mit einem Zweier-Golf hat er im vergangenen Herbst den Ford Fiesta ST von Ex-Ford Racing Rookie Simon Seiberl erworben - bei seiner erst dritten Rallye in diesem Auto konnte Max zusammen mit seinem Bruder Ben nun gleich den Sieg in der ARC erringen - als einziges Team der ARC-Gruppe, das es ins Ziel geschafft hat. Dabei sei auch seine Rallye „durchwachsen“ gewesen, erzählt Max. „Wir hatten technische Probleme - und fahrerisch war es extrem schwer. Wir haben am Samstagabend unseren ARC-Sieg gefeiert und ich bin auch mit meinem 39. Gesamtrang sehr zufrieden. Wir werden heuer die komplette Austrian Rallye Challenge fahren.“



Regner gewinnt die ART T2



„Es war extrem rutschig - allein vom Asphalt her“, attestiert auch Thomas Regner (Copilot Gottfried Witzmann), der mit seinem neu erworbenen Peugeot 208 Rally4 hinter Daniel Mayer im Allrad-Citroen den zweiten Platz der Austrian Rallye Trophy und in dieser die Gruppe T2 klar gegen Martin Attwenger im Opel Corsa Rally4 gewinnen konnte.



Frühwald siegt in der ARCP



In der Austrian Rallye Challenge für Produktionsfahrzeuge (ARCP) konnten Reinhard Frühwald und Roman Steinbauer trotz einer Drei-Minuten-Strafe das deutsche Duo Franz Auer/Petra Chemnitz klar besiegen.



Hengl Top in der ARCH und in der Historic CEZ Wertung



Bei den Historischen (ARCH) waren Bernhard Hengl und Mika Wendl von Beginn an die einzigen in der Challenge eingetragenen Starter und schafften es in ihrem Ford Escort MkI RS 2000 auch ins Ziel. Zusätzlich konnten sich Hengl/Wendl bei ihrer ersten Rallye im neu aufgebauten Ford Escort (nach dem heftigen Abflug bei der OBM Wechselland Rallye voriges Jahr beim Neustart in die Saison in der Historic CEZ Wertung den zweiten Platz holen.



Die Austrian Rallye Challenge kehrt am 14./15. Juni zurück in die Heimat - im Rahmen der neuen ET König Murtal Rallye in der Steiermark.