RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
ARC, Vipavska Dolina: Vorschau Nothdurfter
Foto: Peter Tomschi

ARC, Vipavska Dolina: Vorschau Nothdurfter | 01.05.2026

Neues Erlebnis im Mai

Mit dem bevorstehenden nächsten Lauf zur Austrian Rallye Challenge steht auch für Alfons Nothdurfter und Christian Roschker eine Fortsetzung ihrer Aktivitäten bevor. Sie führt zur Rally Vipavska Dolina in Slowenien. Ein faszinierendes Neuland, sowohl für den Tiroler als auch für den Steirer. Spannend bleibt auch, wie gut sich der erneut geringfügig überarbeitete Ford Fiesta Proto im Wettbewerb halten wird können. Die zuletzt gemachten Erfahrungen sind in jedem Fall ermutigend.

Eigentlich ist es fast nicht zu glauben, aber auch für den vielgereisten Alfons Nothdurfter gibt es noch die eine oder andere Rallye im näheren europäischen Umland, die bisher noch nicht auf seinem Einsatzplan gestanden ist. Eine davon ist die Rally Vipavska Dolina im Umland von Ajdovš?ina in Slowenien. Sie ist bekannt für ihre stilvollen Strecken in ebenso malerischer Landschaft, und dafür, daß in diesem Gebiet der Sport besonders leidenschaftlich empfangen wird. Da trifft es sich günstig, daß neben dem Flair der Veranstaltung auch die Zugehörigkeit zum Alpe Adria Rally Cup lockt, und vor Allem die zur Austrian Rallye Challenge. Die in diesem Jahr im sportlichen Programm von Alfons Nothdurfter und Christian Roschker an der vordersten Stelle steht.

Die Freude vor diesem nächsten Rallye-Start ist groß, das Erforschen des Möglichen im Zusammenspiel mit der Technik macht Alfons Nothdurfter auch in seinem 74. Lebensjahr noch enorm viel Spaß. Mit Christian Roschker aus der Steiermark hat der Tiroler erneut einen Partner gefunden, der ihn mit ebenso viel Einsatz und Begeisterung unterstützt, seit beinahe zwei Jahren sind sie gemeinsam erfolgreich aktiv. So weit es die Verfassung der Wagen zuläßt, aber seit den letzten Starts hat der Ford Fiesta Proto sehr beständig an Zuverlässigkeit und gut kontrollierbarem Fahrverhalten zugelegt. Bei der Laserhero Lavanttal-Rallye powered by Dohr Wolfsberg, die hier zuletzt auf dem Programm stand, zeigten die Vorbereitungs-Arbeiten schon sehr gut ihre Wirkung, mit ein wenig mehr Glück hätte sogar ein Podestplatz in der Prototypen-Kategorie herausspringen können. Der Aufwärtstrend gibt auf jeden Fall Anlaß zur Zuversicht, die Chance ist sehr hoch, daß bei den kommenden Rallyes weitere Schritte nach vorne möglich sein werden.

Eine davon ist die Rally Vipavska Dolina, die am Wochenende des 8. und 9. Mai dieses Jahres stattfinden wird. Auch hier wird sich zeigen, wie wirkungsvoll der aktuelle technische Stand seinen Zweck erfüllen wird können. Das Hauptaugenmerk wurde zuletzt darauf gelegt, den Steuerungs-Mechanismus der Turbo-Aufladung darauf zu programmieren, einen gleichmäßigen Druck aufzubauen, jedoch die Höchstleistung etwas zurückzunehmen. Auch um die Beanspruchung des Motors zu reduzieren und die nächste umfangreiche General-Reparatur in weitere Ferne zu schieben. Dennoch sollte für ausreichend Kraft-Abgabe gesorgt sein, und ein bißchen was läßt sich immer noch durch das berühmte „Herz“ an Draufgabe hinsichtlich Speed und Dynamik ergänzen. Besonders, wenn die Strecken so beschaffen sind wie im früheren Gebiet der Saturnus-Rallye, die ihrerseits auch unter österreichischen Anhängern und Sportlern hohes Ansehen genossen hatte.

Das genießt unverändert auch der MSC Kitzbühel, der zwischendurch, am eben erst kurz zurückliegenden 26. April, ein Autoslalom-Event in Erpfendorf bei St. Johann in Tirol abgehalten hat. Es war natürlich Ehrensache für Alfons Nothdurfter, daß er als eines der unverändert führenden Mitglieder dort auch zum Rennen antreten würde. Sogleich hatte er auch mit einem geliehenen Mazda RX-8 mit Rotationskolbenmotor die Klasse gewinnen können. Mit dem Simca Rally 2 aus seinem eigenen Besitz hat es immerhin noch für einen dritten Platz in der dortigen Wertung gereicht.

Immer in Bewegung bleiben: Zweifellos ein wichtiger Grundsatz der Familie Nothdurfter. Und der programmgemäße Vorsatz für die bevorstehende Rally Vipavska Dolina in Slowenien. Was einmal mehr Einiges an Spannung verheißt.

Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.

Ähnliche Themen:

ARC, Lavanttal Rallye: Bericht Nothdurfter

Frühlingsstimmen

So wie bei der aktuellen Wetterlage zeichnet sich auch bei den Rallye-Aktivitäten von Alfons Nothdurfter eine deutliche Aufhellung ab. Der Ford Fiesta Proto läuft zwar noch nicht ganz perfekt, aber es waren deutliche Fortschritte gegenüber den bisherigen Rallyes erkennbar.

ARC, Lavanttal Rallye: Vorschau Nothdurfter

One more try – one more chance

Nach zwei Jahren steht für Alfons Nothdurfter wieder einmal ein Start in Wolfsberg und Umgebung auf dem Programm, es wird sein erstes Antreten im Lavanttal mit Christian Roschker und dem noch nicht lange im Besitz befindlichen Ford Fiesta Proto sein.

ARC Rallye Triestingtal: Rallye Radio

Triestingtal - Rallye Radio: Einstiegszeiten

Noir Trawniczek begibt sich bei der ARC Rallye Triestingtal wieder auf "Stimmenfang" - die Rallye Radio-Einstiegszeiten bei der ARC Rallye Triestingtal.

Georg Gschwandner im Interview

„Sind sehr glücklich mit dem Starterfeld“

ARC Rallye Triestingtal-Veranstalter Georg Gschwandner im Interview: Wie es zur Rückkehr des Rallyesports ins Triestingtal kam und warum er sich besonders geehrt fühlt…

News aus anderen Motorline-Channels:

Ruhe für die ganze Familie – Citroën C3 Aircross & C5 Aircross im großen Familien-SUV-Test

Der perfekte Familien-SUV? Citroën C3 & C5 Aircross im Vergleich

Platz für sieben Personen, Sofa-Komfort auf vier Rädern und Preise, die Familienbudgets schonen: Wir haben Citroën C3 Aircross und der C5 Aircross genau unter die Lupe genommen.

Rechbergrennen 2026: Bericht

Wochenende voller Rekorde

Der Rechberg erlebt ein Wochenende voller Rekorde…auch bei der 52. Auflage. Christian Merli und Ronnie Bratschi sind die Dominatoren des Berg-Klassikers. Christoph Lampert bester Österreicher. Neuer Streckenrekord bei den Tourenwagen und Höchstleistungen im Almenland

Weitere Artikel:

CZ, Rally Sumava Klatovy: Vorschau Wagner

Wagner in CZ: Angriff auf den Titel!

Simon Wagner und Hanna Ostlender greifen auch 2026 wieder in der Tschechischen Rallye-Meisterschaft an – und das mit einem klaren Ziel: Nach dem Vizemeistertitel im Vorjahr soll nun der volle Angriff auf den Titel erfolgen.

Neue Bilder aus Spanien

Toyota testet erneut WRC-Prototyp für 2027

Neue Bilder und Videos des Toyota-Prototyps für 2027 sind aufgetaucht - Das Auto sieht nun deutlich anders aus als beim vorherigen Test in Portugal

Mitropa Cup: Vorschau Rally Porec

24 MRC-Teams bei 27. Rally Porec

Erst zum zweiten Mal im Meisterschaftskalender vertreten, gehen 24 Teams des Mitropa Rally Cup (MRC) bei der Rally Porec in Kroatien an den Start.

WRC Kanaren Rallye am Wochenende

Warum sich Sordo auf sein WRC-Comeback freut

Dani Sordo kehrt am Wochenende anlässlich der Kanaren-Rallye ins Hyundai-Werksteam zurück - Den Wettbewerb hat der Spanier nicht vermisst, aber ...

Rallye: Kommentar

Österreicher in den Top-Serien dieser Welt

Ob in ERC3 oder ERC4, im WRC Masters Cup, in der CZ-Meisterschaft, in der EHRC, im Mitropa oder Alpe Adria Cup - überall sind Teams aus Österreich ganz vorn dabei…