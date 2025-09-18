RALLYE

ARL: Rallye Radio & Live Videos
Foto: Harald Illmer

ARL: Rallye Radio & Live Videos | 18.09.2025

Austrian Rallye Legends: Rallye Radio

Bei den Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ sind Noir Trawniczek und Bar Bra wieder auf "Stimmenfang" - und: Auf der ARL-Facebook-Seite gibt es Freitag und Samstag Live Videos.

Wer die wunderbaren Sonderprüfungen oder die in Mooslandl und Admont verstreuten Rallyeteams nicht vor Ort bewundern kann, hat über das „ARL Rallye Radio“ die Möglichkeit. Bei lockeren Interviews versuchen Noir Trawniczek und Bar Bra die Stimmung über den Äther aufzusaugen.

Zu folgenden Zeiten können die LIVE-Einstiege über folgenden Link empfangen werden:
mixlr.com/rallye-radio-noir

Donnerstag, 18. September 2025:
ARL Rallye Radio vom Showstart:
Ab 17.45 Uhr via rallye-radio-noir.mixlr.com

Freitag, 19. September 2025:
ARL Rallye Radio aus der Servicezone Mooslandl
Ab 15.30 Uhr via rallye-radio-noir.mixlr.com

Samstag, 20. September 2025:
ARL Rallye Radio von der Fanmeile Admont:
Ab 13.30 Uhr via rallye-radio-noir.mixlr.com 

Zum Nachhören:
Über folgenden Link können die Interviews unmittelbar nach dem Ende des Live-Streams abgehört werden:
mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel

Auf der Facebook Seite der Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ werden spontane LIVE Interviews zu sehen sein:
www.facebook.com/ArboAustrianRallyeLegends

Nennliste, Zeitplan & Streckenpläne

Nennliste der ARL 2025:
www.arboe-rallye.at/2025/nennliste.html

Zeitplan der ARL 2025:
www.arboe-rallye.at/2025/zeitplan.html

Streckenpläne:
www.arboe-rallye.at/2025/streckenplan.html

