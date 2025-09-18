ARL: Rallye Radio & Live Videos

Wer die wunderbaren Sonderprüfungen oder die in Mooslandl und Admont verstreuten Rallyeteams nicht vor Ort bewundern kann, hat über das „ARL Rallye Radio“ die Möglichkeit. Bei lockeren Interviews versuchen Noir Trawniczek und Bar Bra die Stimmung über den Äther aufzusaugen.



Zu folgenden Zeiten können die LIVE-Einstiege über folgenden Link empfangen werden:

mixlr.com/rallye-radio-noir



Donnerstag, 18. September 2025:

ARL Rallye Radio vom Showstart:

Ab 17.45 Uhr via rallye-radio-noir.mixlr.com



Freitag, 19. September 2025:

ARL Rallye Radio aus der Servicezone Mooslandl

Ab 15.30 Uhr via rallye-radio-noir.mixlr.com



Samstag, 20. September 2025:

ARL Rallye Radio von der Fanmeile Admont:

Ab 13.30 Uhr via rallye-radio-noir.mixlr.com



Zum Nachhören:

Über folgenden Link können die Interviews unmittelbar nach dem Ende des Live-Streams abgehört werden:

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel



Auf der Facebook Seite der Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ werden spontane LIVE Interviews zu sehen sein:

www.facebook.com/ArboAustrianRallyeLegends



Nennliste, Zeitplan & Streckenpläne



Nennliste der ARL 2025:

www.arboe-rallye.at/2025/nennliste.html



Zeitplan der ARL 2025:

www.arboe-rallye.at/2025/zeitplan.html



Streckenpläne:

www.arboe-rallye.at/2025/streckenplan.html