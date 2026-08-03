RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
Achim Mörtl Kolumne: Bummeltempo
Foto: At-World

Achim Mörtl Kolumne: Bummeltempo | 03.08.2026

Finnland im Bummeltempo: Was 5s/km im echten Sport bedeuten

Als Reaktion auf die Kolumne von Peter Klein hat sich nun auch motorline.cc-Kolumnist und Ex-Staatsmeister Achim Mörtl zu Wort gemeldet: Über die sportliche Entwertung der Stoppuhr und die absurde Vermarktung im WRC Masters Cup

Achim Mörtl

Wer jemals im Leistungssport auf nennenswertem Niveau unterwegs war, kennt das unbarmherzige Diktat der Stoppuhr. Sie kennt keine Ausreden, keine geschönten PR-Formulierungen und keine Gefälligkeiten. Sie teilt das Feld blitzschnell in zwei Kategorien ein: in jene, die sportliche Höchstleistung erbringen – und in jene, die dem Feld hinterherfahren. Anders ausgedrückt: Durch sie wird die sportliche Wertigkeit objektiv messbar.

Was jedoch bei der 75. Auflage der Rallye Finnland im sogenannten WRC Masters Cup geboten wurde, schlägt jedem echten Leistungsgedanken mit dem Vorschlaghammer ins Gesicht. Wenn ORF-Reporterlegende Peter Klein spöttisch feststellt, dass jemand das Gefühl hatte, da fahre jemand „mid’m Voglhäusl um die Müch“, schlägt das das eigentliche Ausmaß dieser sportlichen Katastrophe fast noch versöhnlich nieder. Man muss dazu nur die nackten Zahlen der offiziellen Stoppuhr ins Verhältnis zu anderen Sportarten setzen, um zu begreifen, welch eklatante Lücke sich da aufgetan hat.

Der Streif-Vergleich: Wenn der Exot 20 Sekunden Rückstand kassiert

Schauen wir uns die Realität der 30 Kilometer langen Königs-Etappe von Himos-Jämsä an. An der Spitze der WRC2-Klasse schenkten sich die Top-10-Piloten absolut nichts – sie lagen nach 30 Kilometern am Limit gerade einmal mickrige zehn Sekunden auseinander.
Und dann kommt Johannes Keferböck im Toyota GR Yaris Rally2. Sein Rückstand auf dieser einen Prüfung beträgt satte zwei Minuten und 30 Sekunden. Das entspricht rechnerisch fast 5 Sekunden Zeitverlust pro Kilometer und einer Geschwindigkeitsdifferenz von realistischen 20 km/h – wohlgemerkt auf die Fahrerkollegen im baugleichen WRC2-Material.

Um die Absurdität dieser Zahl zu begreifen, muss man sie ins Verhältnis zu anderen Disziplinen setzen, die eine ähnliche Durchschnittsgeschwindigkeit aufweisen: Auf der Kitzbüheler Streif: Die Hahnenkamm-Abfahrt misst rund 3,3 Kilometer. Wer dort pro Kilometer fünf Sekunden verliert, kommt im Ziel mit 15 bis 20 Sekunden Rückstand an. Das sind übrigens jene Exoten aus Exoten-Skinationen (wie z. B. aus Afrika), die vielleicht fünfmal im Jahr Skifahren gehen und nur im Zuge von Großereignissen eine Startberechtigung erhalten. Läufer, bei denen man als Zuschauer vor dem Fernseher Stoßgebete gen Himmel schickt und jedes Mal zittert, ob sie überhaupt heil und am Stück im Zielraum ankommen.

Vom Schreckgespenst der Junior-Klasse vorgeführt

In der WRC heißt das auf gut Deutsch: Man parkt auf der Wertungsprüfung gedanklich bereits an der nächsten Raststätte. Es ist sportlich schlichtweg unterirdisch. Dass gleich ein halbes Dutzend Nachwuchsfahrer aus der leistungsschwächeren RC3-Juniorenklasse (Rally3) mit weitaus weniger PS im fliegenden Wechsel an den Masters-Piloten vorbeizog, unterstreicht die dramatische Bilanz dieser Darbietung.
Das eigentliche Drama liegt jedoch nicht im dargebotenen Tempo an sich. Es sei jedem vermögenden Gentlemen-Driver gegönnt, sich für teures Geld im High-Tech-Rallyeauto den Kindheitstraum von den finnischen Sprungkuppen zu erfüllen. Wenn man jedoch im Bummeltempo durch die Wälder rollt und im Ziel den vorletzten – und gleichzeitig letzten – Platz einer Zwei-Mann-Kategorie belegt: Wie kann man da ernsthaft hergehen und diese Vorstellung in der Außendarstellung auch noch als sportlichen Erfolg vermarkten?

Das Format als PR-Katalysator: Wenn das Reglement die Steilvorlage liefert

Dass sich die Wahrnehmung eines solchen Rennwochenendes so drastisch spaltet, liegt nicht zuletzt in der Ausrichtung des WRC Masters Cup selbst begründet. Die FIA wollte mit dieser Wertung eine Plattform für erfahrene Gentlemen-Driver über 50 schaffen. Wenn jedoch bei einer Traditionsveranstaltung wie der Rallye Finnland exakt zwei Fahrzeuge in dieser Kategorie an den Start gehen, gerät das sportliche Fundament ins Wackeln. Das Format schafft ein Schlupfloch für die eigene Außendarstellung: Es ermöglicht es Teams, das bloße Zielerreichen im Schneckentempo in ein offizielles Cup-Resultat umzumünzen und pressewirksam zu vermarkten. Man muss sich die ehrliche Frage stellen: Wie würde eine Presseaussendung eigentlich aussehen, wenn es diesen Masters Cup nicht gäbe und ein Team schlicht mit fünf Sekunden Rückstand pro Kilometer in der regulären WRC2-Klasse ins Ziel käme? Ohne das Label des Cups bliebe am Ende nur die nackte Zahl der Stoppuhr – und die ließe sich in keinem PR-Verteiler der Welt mehr als Meisterschaftserfolg verkaufen.

Die Lücke zwischen Stoppuhr und PR-Rhetorik

Dass man in glattgebügelten Pressemitteilungen eine solche Vorstellung als „harte Challenge“ verkauft und das Ganze als taktischen Meisterschaftserfolg umdeutet, tut jedem Menschen, der jemals ehrlichen Leistungssport betrieben hat, in der Seele weh.

Wo junge Nachwuchstalente ohne Budget mit dem Messer zwischen den Zähnen um jeden Sponsoreneuro kämpfen und ihr Leben riskieren, um eine halbe Sekunde herauszukratzen, stellt sich das Team Keferböck hin und feiert 17 geschenkte Punkte aus einem Zwei-Kandidaten-Bewerb als motorsportlichen Meilenstein. Das ist keine Taktik, das ist die Entwertung des Leistungsprinzips.

Ein Masters-Cup-Ergebnis, das primär darauf basiert, dass die Konkurrenz gar nicht erst anreist und man selbst mit Exoten-Abstand ins Ziel stottert, besitzt absolut null sportliche Bedeutung. Es wird Zeit, dass wir aufhören, erkaufte Anwesenheitszeugnisse als Heldentaten zu verkaufen. Wer fünf Sekunden pro Kilometer verliert, fährt keine Meisterschaft – er macht eine sehr teure Sightseeing-Tour. Und wer das danach als sportliche Großtat verkauft, entlarvt nur die klaffende Lücke zwischen der PR-Formulierung und der knallharten Realität auf der Stoppuhr.

Kolumnen und Kommentare spiegeln die Meinung des jeweiligen Autors wieder und stellen nicht zwingend die Meinung der Redaktion dar.

Ähnliche Themen:

WRC Rallye Japan 2026: Bericht

Evans feiert zweiten Saisonsieg

Elfyn Evans setzt sich zum dritten Mal bei der Rallye Japan durch - Sebastien Ogier bei Toyota-Gala Zweiter - Oliver Solberg betreibt Schadensbegrenzung. WRC Masters: Sieg für Norihiko Katsuta. Keferböck nun 18 Punkte vor Lafarja.

WRC Kanaren-Rallye: Bericht

Ogier siegt - Keferböck auf P2 im Masters Cup

Oliver Solberg verunfallt auf der vorletzten Wertungsprüfung und beendet das Riesenduell mit Sebastien Ogier - Toyota überragend auf den Kanarischen Inseln. Keferböck/Minor bauen mit Platz 2 die Masters-Führung aus.

WRC Kroatien: Bericht K4 Rally Team

Tabellenführung im WRC Masters Cup zurückerobert!

Mit einem klaren Sieg im WRC Masters Cup konnten Johannes Keferböck und Ilka Minor bei der WM-Rallye in Kroatien die Tabellenführung zurückerobern. Schon in zwei Wochen soll ein weiterer Masters-Sieg eingefahren werden. Johannes ist top motiviert: „Auf Gran Canaria volle Attacke!“

News aus anderen Motorline-Channels:

Rot und Spiele für viele

Skoda Octavia Combi im Test

Nur Vernunft allein kanns ja auch nicht sein. Als Sportline mit MHD-Benziner zeigt dieser Škoda Octavia, dass Fahrspaß ohne schlechtes Gewissen in eine nüchterne Fahrzeugklasse passt.

Im Familienautostest: Suzuki e Vitara

Weil’s leise besser passt

Futuristisch gestylte Showcars gibt’s reichlich. Der Suzuki e Vitara ist mehr der alltagstaugliche Stromer, bodenständig, clever und unaufgeregt. Wir haben mit dem familienfreundlichen Allrad-Profi einen Abstecher in die Berge gemacht.

Die schöne große Welt

Helden auf Rädern: IKA-Renault Torino

Wer aus amerikanischem Blech ein ur-argentinisches Auto bauen möchte, geht dafür natürlich nach Italien. Um im Endeffekt bei den Franzosen zu landen. Die Geschichte des IKA-Renault Torino hat aber noch ein paar spitze Wendungen genommen.

F1-Boss kontert Kritik

"Niemanden interessiert es!"

Sollte die Formel 1 in der TV-Übertragung darüber informieren, wenn bei einem Auto die Batterie leer ist? - Stefano Domenicali will neue Fans der Serie nicht überfordern

Achim Mörtl Kolumne: Bummeltempo

Weitere Artikel:

Austrian Rallye Legends 2026

Schon jetzt Zusagen aus neun Nationen!

Es sind noch sieben Wochen bis zum offiziellen Nennschluss der Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ (24. bis 26. September) - schon jetzt gibt es Zusagen von Teams aus neun Nationen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren...

ARC, Mühlstein Rallye: Vorschau

Bunt gemischtes Feld aus sieben Ländern

Die SG Toolbox Mühlstein Rallye powered by Baumentor wartet mit 77 Teams aus 7 Ländern auf! Mit Startnummer 1 bringt der Tscheche Adam Brezik Europameisterschafts-Flair nach Schwertberg. In der Austrian Rallye Challenge sind sämtliche Topteams am Start....

ARC, Mühlstein Rallye: Vor Nennschluss

Mühlstein Rallye vor Nennschluss: Noch ein Sponsor an Bord!

Mit der Firma Baumentor hat die SG Toolbox Mühlstein Rallye powered by Baumentor (7. & 8. August) einen weiteren Sponsor an Bord holen können. Die Nennliste der Rallye ist bereits gut gefüllt...

WRC Finnland: Nach SP14

Überschlag wirft WM-Spitzenreiter zurück

Drama bei der Rallye Finnland: WM-Spitzenreiter Elfyn Evans wirft den Sieg mit einem Überschlag weg - Sebastien Ogier liegt nun wieder deutlich vorne. Keferböck/Minor weiter auf P2 der Masters.

Rallye Weiz: Bericht TEC7 HRM

Wagner kämpft um EHRC-Sieg & wird vorzeitig Staatsmeister!

In der nationalen Historischen Staatsmeisterschaft bzw. HRM Classics sind prinzipiell alle Teilnehmer der FIA EHRC (mit den Superstars Jari-Matti Latvala und Francois Delecour) punkteberechtigt. Die einheimischen historischen Piloten tragen prominente Namen und sind auch in der EHRC vertreten durch den fünffachen Europameister Karl Wagner..