Achim Mörtl startet mit neuer Kolumne

Achim Mörtl ist nicht nur dreifacher österreichischer Rallye-Staatsmeister und mehrfacher Teilnehmer an der Rallye-WM sowie – auf zwei Rädern – an Cross-Country-Rallyes, sondern auch jemand, der mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält. Achim trägt sein Herz auf der Zunge und scheut sich auch nicht davor, mit seiner Meinung anzuecken. Und auch, wenn er sich in den letzten Jahren vor allem dem mentalen Coaching gewidmet hat, was sich in der Welt des Motorsports tut, das weiß der Kärntner ganz genau.



Umso mehr freut sich Motorline.cc daher, dass wir Achim Mörtl dafür gewinnen konnten – in unregelmäßigen Abständen und vor allem nach relevanten Motorsport-Wochenenden – die Geschehnisse entsprechend zu kommentieren. Auf der Suche nach dem passenden Namen für diese Kolumne hat uns auch der Kommentar von Werner Riedl (Link) inspiriert. „Sport am Montag“ war eine legendäre ORF-Sendung, was lag da näher, als „Achims Sport am Montag“ ins Leben zu rufen.



„Ich freue mich sehr, dass ich künftig für Motorline.cc die Motorsport-Wochenenden analysieren und kommentieren darf, Motorline.cc ist seit über 20 Jahren die wichtigste Anlaufstelle rund um den heimischen Motorsport und den Rallyesport im Speziellen“, so Mörtl. Zwar wird der Rückblick auf nationale und internationale Rallye-Events ganz besonders im Fokus des Kärntners liegen, er wird aber genauso seine Meinung zu anderen Serien wie der Formel 1 oder der MotoGP abgeben, wenn es aus seiner Sicht dazu etwas zu sagen gibt.



„Achim Mörtl eckt mit seiner direkten Art manchmal an, er ist aber zweifellos ein wertvoller Kenner der Motorsport-Szene, der auch zu Diskussionen und Denkanstößen einlädt und Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Wir sind daher sehr glücklich, ihn als Kolumnisten gewonnen zu haben“, so Verlagsleiter Stefan Schmudermaier. Und weiter: „Dass ‚Achims Sport am Montag‘ auch polarisieren wird, ist uns bewusst. Aber gerade dieses Salz in der Suppe sorgt für Gesprächsstoff und letztlich auch dafür, dass der Stellenwert des Motorsports in Österreich nicht in Vergessenheit gerät, ganz im Sinne der vielen Fans.“



Die Auftaktkolumne wird natürlich gleich am Montag (08.01.) veröffentlicht, alles dreht sich hier – wie könnte es auch anders sein – um die Jännerrallye 2024.