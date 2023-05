Actronics Rallye 2023: Vorschau Pröglhöf

Luca Pröglhöf startet in diesem Jahr seine zweite Saison in dieser Serie. Neben ihm sitzt seine erfahrene Beifahrerin Christina Ettel. Luca und Christina sind mittlerweile ein eingespieltes Team, pilotieren gemeinsam die österreichische Meisterschaft und bestritten auch im e-Cup bereits einige Rallyes gemeinsam. Eine optimale Zusammenarbeit ist für ein gutes Ergebnis Voraussetzung, um in dieser Meisterschaft an die Spitze der Bestenliste zu kommen!



Aus dem internationalen Teilnehmerfeld aus Schweden, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Spanien, Rumänien und Österreich, sind für Luca und Christina wieder einige bekannte Gesichter dabei, aber auch sechs Teams, die das erste Mal dabei sind.



Das Duo Pröglhöf/Ettel startet in dem von STARD/Stohl Racing eingesetzten Opel Corsa-e unter dem Teamnamen TEAM OPEL AUSTRIA. Luca und Christina haben sich diese Saison optimal vorbereiten können. Die zusätzliche Teilnahme an der österreichischen Rallyemeisterschaft, bei der sie drei Siege in Folge einfahren könnten, stimmt beide für die Saison positiv. Ein kurzer Testlauf letzte Woche zeigte auch, dass das Fahrzeug optimal vorbereitet ist und sich Pröglhöf im Auto sichtlich wohlfühlt.



Bereits am Donnerstag beginnt für das einzig österreichische Team die Besichtigung der norddeutschen Strecken. „Ich freue mich bereits riesig auf den Start der E-Cup Saison und bin höchst motiviert. Für mich nicht nur die zweite Saison im Opel Corsa-e, sondern auch das zweite Mal hier in Sulingen. Christina und ich sind bestmöglich vorbereitet und möchten hier möglichst viele Punkte in die Meisterschaft mitnehmen.“, kommentiert Pröglhöf.