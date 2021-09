Toyota-Fahrer Kalle Rovanperä bleibt Sieg-Favorit bei der Rückkehr der Akropolis-Rallye Griechenland im Kalender der Rallye-WM. Dabei kam ihm Hyundai-Pilot Ott Tänak am Samstagnachmittag näher.



Der Finne gewann vier Prüfungen und baute seinen Vorsprung auf 39,7 Sekunden aus, bevor Tänak die letzte Prüfung des Tages für sich entschied und den Abstand auf 30,8 Sekunden reduzierte.



Der WM-Führende Sebastien Ogier beendete den Tag als Dritter. Er liegt 40,2 Sekunden hinter Rovanperä, aber nur 9,4 Sekunden hinter Tänak. Hyundai-Pilot Dani Sordo rangiert als Vierter im Niemandsland der Tabelle.



Das M-Sport Ford-Duo Adrien Fourmaux und Gus Greensmith kämpft um Platz fünf und geht mit einem Abstand von 15,8 Sekunden zueinander in den letzten Tag.



Elfyn Evans erholte sich von seinem Getriebeproblem vom Freitag und kletterte vom 16. auf den siebten Platz (+5:51,9 Minuten), während Thierry Neuville nach seinem mechanischen Problem am Freitag von Platz 18 auf Rang zehn (+7:47,6 Minuten) vorrückte.



Haarig wurde es am Samstag auf WP10. Die Prüfung wurde mit der roten Flagge abgebrochen, nachdem sie der letzte WM-Teilnehmer beendet hatte. Der Grund war, dass sich Zuschauer an gefährlichen Stellen befanden und man keinerlei Risiko eingehen wollte. Greensmith hatte dabei Glück, dass er einen schweren Unfall vermeiden konnte.



Zum Abschluss der Akropolis-Rallye Griechenland finden am Sonntag noch drei Wertungsprüfungen statt. Der Start in den letzten Tag des WRC-Events erfolgt um 7:08 Uhr morgens.