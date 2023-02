Die Akropolis-Rallye in Griechenland bleibt zwei weitere Jahre Teil der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC). Wie die WRC-Promoter GmbH am Donnerstag bekannt gab, wurde der in diesem Jahr auslaufende Vertrag mit den lokalen Veranstaltern bis einschließlich 2025 verlängert.



"Diese Vereinbarung sichert den Platz Griechenlands in der Rallye-Weltmeisterschaft für die nächsten zwei Jahre und die Zukunft einer der berühmtesten Rallyes der Welt", sagte Simon Larkin, Event Director beim WRC-Promoter.



Die Akropolis-Rallye, die als eine der anspruchsvollsten Schotterrallyes der Welt gilt, war 2021 nach acht Jahren Pause im Zuge der Corona-Krise und der vorübergehenden Konzentration des WRC-Kalenders auf Europa in die Weltmeisterschaft zurückgekehrt.



Die Tradition reicht weit zurück: Bereits im ersten WM-Jahr 1973 war Griechenland Teil des WM-Kalenders. "Die Akropolis hat ein reiches WRC-Erbe und einige der leidenschaftlichsten Fans der Welt, wie die 65.000 Zuschauer im Athener Olympiastadion im vergangenen Jahr bewiesen haben", so Larkin. "Wir freuen uns darauf, diese Tradition in den kommenden Jahren in Griechenland fortzusetzen.



Lefteris Avgenakis, stellvertretender Sportminister und Präsident des Organisationskomitees der Akropolis Rallye, fügt hinzu: "Ich freue mich, dass das 70-jährige Jubiläum der Akropolis Rallye eine großartige Gelegenheit ist, nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft zu feiern."



"Die Vertragsverlängerung um weitere zwei Jahre ist das Ergebnis der hervorragenden Zusammenarbeit und des Vertrauens zwischen der griechischen Regierung, der FIA und dem WM-Veranstalter, aber auch der tadellosen Organisation der letzten beiden Auflagen."



"Die diesjährige Rallye der Götter wird ein aufregendes Erlebnis. Jeder ist eingeladen, die Geschichte mit eigenen Augen zu sehen und die Schönheit Griechenlands zu erleben."