Die Akropolis-Rallye Griechenland wird für das Jahr 2026 umfassend umgestaltet. Die legendäre Schotter-Rallye der Weltmeisterschaft (WRC) erhält für die diesjährige Ausgabe eine neue Basis und einen außergewöhnlichen, schwimmenden Parc Ferme.



Die Organisatoren haben heute den Zeitplan für den achten Saisonlauf (25. bis 28. Juni) enthüllt. Dabei zieht der Servicepark rund 240 Kilometer nach Süden um. Anstatt in Lamia wird das Hauptquartier in Loutraki aufgeschlagen, das etwa 80 Kilometer östlich der Hauptstadt Athen liegt.



Durch diesen Umzug umfasst die Rallye nun 17 Wertungsprüfungen in den Regionen Attika, Peloponnes und Mittelgriechenland. Die Strecke bietet eine Mischung aus Klassikern, Rückkehrern und komplett neuen Abschnitten mit einer Gesamtlänge von über 320 Kilometern.



Logistik-Innovation auf dem Wasser



Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist eine ungewöhnliche Transportlösung. Nach der Auftaktprüfung in Athen am Donnerstagabend, werden die Teams im Hafen von Korinth auf eine Fähre nach Itea verladen, um die Freitagsetappe vorzubereiten. Das Schiff dient dabei als offizieller Parc Ferme und die Besatzungen haben die Möglichkeit, die Nacht an Bord zu verbringen. Die Organisatoren erhoffen sich von dieser Methode eine Zeitersparnis und eine Erleichterung der Logistik für die Teams.



Der Freitag beinhaltet die bei Fans beliebte Prüfung "Bauxites", bevor es zum Berg Parnassos geht, wo die längste Prüfung der Rallye wartet. Die ersten 19,28 Kilometer entsprechen einem Teil der Prüfung "Drosohori", die zuletzt 2009 befahren wurde, während die restlichen 10,77 Kilometer völlig neu sind.



Zudem kehrt die Prüfung "Ghymno" erstmals seit 2013 zurück. Eine neu gestaltete Version von "Loutraki", die doppelt so lang wie bisher ist, wird am Sonntag zweimal befahren und fungiert gleichzeitig als abschließende Powerstage.



Fokus auf Tourismus und Sport



"Die Akropolis-Rallye ist eine Veranstaltung mit starker internationaler Präsenz, die Griechenland als Ziel für sportliche Großereignisse hervorhebt", erklärt Giannis Vroutsis, der stellvertretende griechische Sportminister.



"Das diesjährige Design mit neuen Wertungsprüfungen und dem innovativen Seetransport der Besatzungen nutzt die einzigartigen Merkmale unseres Landes und stärkt die Verbindung zwischen verschiedenen Regionen durch eine Veranstaltung von globaler Sichtbarkeit. Wir unterstützen weiterhin aktiv ein Event, das Sport, Technologie, Tourismus und die griechische Identität vereint", so Vroutsis weiter.



Zahlreiche Änderungen im WRC-Kalender



Die Neuausrichtung in Griechenland ist Teil einer Reihe von Änderungen im aktuellen Kalender. Anfang des Monats gab die Rallye Finnland signifikante Anpassungen bekannt, wobei die Streichung der ikonischen "Ouninpohja"-Prüfung die größte Überraschung darstellte.



Die Rallye Japan (28. bis 31. Mai) kündigte für 2026 neue Asphalt-Prüfungen an, während die Rallye Italien auf Sardinien (1. bis 4. Oktober) ihre Basis nach Alghero zurückverlegt. Dies wird die vorerst letzte WRC-Ausgabe auf der Insel sein, da der italienischen WM-Lauf ab 2027 rund um die Hauptstadt Rom stattfinden soll.



Zudem wird die Rallye auf den Kanarischen Inseln im April eine Zuschauerprüfung auf dem Circuito Islas Canarias austragen, wo von 1992 bis 2003 das legendäre Race of Champions stattfand.