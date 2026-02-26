RALLYE

Akropolis-Rallye mit Innovationen WRC-Fahrzeug bei der Akropolis-Rallye 2025 (Symbolbild)
Toyota Gazoo Racing

Neue Route und schwimmender Parc Ferme

Spektakuläre Innovation bei der WRC in Griechenland: Ein schwimmender Parc Ferme soll die Logistik revolutionieren - Die Details zur neuen Akropolis-Route

Die Akropolis-Rallye Griechenland wird für das Jahr 2026 umfassend umgestaltet. Die legendäre Schotter-Rallye der Weltmeisterschaft (WRC) erhält für die diesjährige Ausgabe eine neue Basis und einen außergewöhnlichen, schwimmenden Parc Ferme.

Die Organisatoren haben heute den Zeitplan für den achten Saisonlauf (25. bis 28. Juni) enthüllt. Dabei zieht der Servicepark rund 240 Kilometer nach Süden um. Anstatt in Lamia wird das Hauptquartier in Loutraki aufgeschlagen, das etwa 80 Kilometer östlich der Hauptstadt Athen liegt.

Durch diesen Umzug umfasst die Rallye nun 17 Wertungsprüfungen in den Regionen Attika, Peloponnes und Mittelgriechenland. Die Strecke bietet eine Mischung aus Klassikern, Rückkehrern und komplett neuen Abschnitten mit einer Gesamtlänge von über 320 Kilometern.

Logistik-Innovation auf dem Wasser

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist eine ungewöhnliche Transportlösung. Nach der Auftaktprüfung in Athen am Donnerstagabend, werden die Teams im Hafen von Korinth auf eine Fähre nach Itea verladen, um die Freitagsetappe vorzubereiten. Das Schiff dient dabei als offizieller Parc Ferme und die Besatzungen haben die Möglichkeit, die Nacht an Bord zu verbringen. Die Organisatoren erhoffen sich von dieser Methode eine Zeitersparnis und eine Erleichterung der Logistik für die Teams.

Der Freitag beinhaltet die bei Fans beliebte Prüfung "Bauxites", bevor es zum Berg Parnassos geht, wo die längste Prüfung der Rallye wartet. Die ersten 19,28 Kilometer entsprechen einem Teil der Prüfung "Drosohori", die zuletzt 2009 befahren wurde, während die restlichen 10,77 Kilometer völlig neu sind.

Zudem kehrt die Prüfung "Ghymno" erstmals seit 2013 zurück. Eine neu gestaltete Version von "Loutraki", die doppelt so lang wie bisher ist, wird am Sonntag zweimal befahren und fungiert gleichzeitig als abschließende Powerstage.

Fokus auf Tourismus und Sport

"Die Akropolis-Rallye ist eine Veranstaltung mit starker internationaler Präsenz, die Griechenland als Ziel für sportliche Großereignisse hervorhebt", erklärt Giannis Vroutsis, der stellvertretende griechische Sportminister.

"Das diesjährige Design mit neuen Wertungsprüfungen und dem innovativen Seetransport der Besatzungen nutzt die einzigartigen Merkmale unseres Landes und stärkt die Verbindung zwischen verschiedenen Regionen durch eine Veranstaltung von globaler Sichtbarkeit. Wir unterstützen weiterhin aktiv ein Event, das Sport, Technologie, Tourismus und die griechische Identität vereint", so Vroutsis weiter.

Zahlreiche Änderungen im WRC-Kalender

Die Neuausrichtung in Griechenland ist Teil einer Reihe von Änderungen im aktuellen Kalender. Anfang des Monats gab die Rallye Finnland signifikante Anpassungen bekannt, wobei die Streichung der ikonischen "Ouninpohja"-Prüfung die größte Überraschung darstellte.

Die Rallye Japan (28. bis 31. Mai) kündigte für 2026 neue Asphalt-Prüfungen an, während die Rallye Italien auf Sardinien (1. bis 4. Oktober) ihre Basis nach Alghero zurückverlegt. Dies wird die vorerst letzte WRC-Ausgabe auf der Insel sein, da der italienischen WM-Lauf ab 2027 rund um die Hauptstadt Rom stattfinden soll.

Zudem wird die Rallye auf den Kanarischen Inseln im April eine Zuschauerprüfung auf dem Circuito Islas Canarias austragen, wo von 1992 bis 2003 das legendäre Race of Champions stattfand.

Motorsport-Total.com

WRC Monte-Carlo: Tag 2 (SP9)

Ogier verkürzt Rückstand

Im Duell um P2 hinter Spitzenreiter Oliver Solberg macht "Monte"-Rekordsieger Sebastien Ogier weiter Boden gut - Thierry Neuville hängt kurzzeitig fest. Keferböck/Minor führen weiterhin bei den Masters.

WRC Monte-Carlo: Nach SP6

Solberg verteidigt Führung trotz Reifenschaden

Toyota-Pilot Oliver Solberg hat seine Führung bei der WRC Rallye Monte-Carlo 2026 verteidigt, obwohl er am Freitagvormittag einen schleichenden Plattfuß hatte. Keferböck/Minor führen weiter bei den Masters.

WRC Monte-Carlo: Nach SP3

Solberg führt bei Eis, Schnee und Nebel

Bei extrem tückischen Bedingungen auf der ersten Etappe der "Monte" behält Toyota-Neuzugang Oliver Solberg trotz "hundert Beinahe-Abflügen" kühlen Kopf. Keferböck/Minor auf Platz 19 der RC2 liegend bei den WRC Masters in Führung.

"Richtige Monte" steht bevor

Die Herausforderungen beim WRC-Auftakt

Winterliches Wetter droht die Rallye Monte-Carlo an diesem Wochenende als Auftakt der Rallye-WM 2026 noch schwieriger zu machen als ohnehin schon

Hinterradantrieb und die Kunst des Weglassens

Schon gefahren: Tesla Model 3 RWD – günstig einsteigen

Über den Einfluss von Tesla auf den weltweiten Automobilmarkt wurde schon viel berichtet, denn dieser war einfach enorm. Jetzt möchte die Marke erneut den Einstieg in die E-Mobilität deutlich erleichtern.

Der etwas andere Geburtstag

Zum 80er: Kia Pride mit E-Antrieb

Kia wird heuer 80 Jahre alt. Und man feiert dies mit einem zum Stromer umgebauten Kleinwagen. Der ursprünglich eigentlich kein Kia war.

Die unendliche Geschichte

Test: Toyota Land Cruiser

Ein neuer Land Cruiser ist immer eine große Sache. Vor allem, wenn er den Talenten seiner Ahnen treu geblieben ist, aber alles besser macht.

Karls Eingabe

Helden auf Rädern: Nissan Murano CrossCabriolet

Ein SUV ist eine gute Idee, ein Cabrio auch. Aber beides in Kombination? So ganz dürfte nicht einmal Nissan davon überzeugt gewesen sein, dass das Murano CrossCabriolet funktionieren könnte.

Riverside, Joanneum & Triestingtal

Viel Rallye auf drei Bühnen

Binnen einer Woche kommen Rallyefans bei gleich drei Events auf ihre Rechnung: Motorsportshow Riverside, Rallye-Event in Graz und Podiumsdiskussion am Vorabend der ARC Rallye Triestingtal.

WRC Rallye Schweden: Tag 3 (SP15)

Evans vergrößert Vorsprung auf Katsuta

Toyota hält bei der Rallye Schweden am Samstag die ersten vier Plätze - Elfyn Evans führt 13,3 Sekunden vor Takamoto Katsuta - Hyundai weiterhin chancenlos

ARC Rallye Triestingtal: Vorschau Mayer

Viel Neues bei Daniel Mayer vor Start im Triestingtal!

Nach einem dreitätigen Promotions-Auftritt bei der Motorsport-Show im Liesinger EK „Riverside“ steht Daniel Mayer kommenden Samstag (28.2.) beim Comeback der Triestingtal-Rallye im Raum Berndorf am Start.

Rallye: Kommentar

Der „grade Manfred“ & sein Comeback

Erstmals seit 2012 startet Manfred Stohl wieder bei einer heimischen Rallye - Noir Trawniczek blickt zurück auf seine erste Begegnung mit einem der großen Charakterköpfe dieses Sports.