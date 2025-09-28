Alpe Adria Cup: Rally Valli della Carnia

AARC-2WD:

Niki Schelle und Melanie Kalinke stehen nun vorzeitig als AARC-Champions 2025 fest.



Nach dem unerwartet frühen Ausfall der ungarischen Konkurrenten Marcell Gutai und Martin Hajdina, die bereits in der ersten Sonderprüfung aufgrund eines Getriebeproblems an ihrem Peugeot 208 Rally4 ausschieden, sicherten sich Schelle/Kalinke den Titel. Für sie ist ein Start bei der abschließenden Veranstaltung in Dobersberg nun nicht mehr erforderlich.



Den zweiten Platz belegten Wolfi Irlacher und Regina Miedl, ebenfalls in einem Peugeot 208 Rally4. Das italienische Team Nicola Giatti und Fabio Gressani erreichte im Renault Clio Rally5 den dritten Rang. Alessandro Prodorutti und Fabio Lazzer (Renault Clio Rally5) erkämpften sich mit Platz vier wichtige Punkte für die Gesamtwertung und haben in Dobersberg weiterhin Chancen auf das Podium. Auf dem fünften Platz landeten Alessandro Beltramini und Eduardo Brovelli im Peugeot 106 Rally und Platz sechs ging an Christian Reschenhofer und Manfred Cerny, die ihren BMW 325i unter anspruchsvollen Bedingungen sicher ins Ziel brachten.



AART-4WD:

Manuel Kössler und Bendikt Hoffman stehen als AART-Meister bereits fest und verzichteten auf einen Start in Carnia, sodass nur zwei AART-Teams am Start waren.



Manuel Egginger und Thimo Tremmel erzielten einen souveränen Sieg für Deutschland.



Nach dem Ausfall der italienischen Favoriten Massimiliano Cudiz/Franco Codromaz (Skoda Fabia R5) in der ersten Sonderprüfung, setzten sich die deutschen Mitsubishi Lancer EVO X Piloten durch. Trotz technischer Herausforderungen erreichten Egginger/Tremmel einen respektablen 27. Gesamtrang in einem stark besetzten Starterfeld von über 105 Teams.