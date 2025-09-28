RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
Alpe Adria Cup: Rally Valli della Carnia
Foto: Marek Pleha

Alpe Adria Cup: Rally Valli della Carnia | 28.09.2025

Dreifacherfolg der deutschen AARC & AART-Teams

Beim jüngsten AARC-Lauf in Italien konnten die deutschen Teams sowohl in der AARC als auch in der AART trotz Regen und schwierigen Bedingungen überzeugende Ergebnisse erzielen.

AARC-2WD:
Niki Schelle und Melanie Kalinke stehen nun vorzeitig als AARC-Champions 2025 fest.

Nach dem unerwartet frühen Ausfall der ungarischen Konkurrenten Marcell Gutai und Martin Hajdina, die bereits in der ersten Sonderprüfung aufgrund eines Getriebeproblems an ihrem Peugeot 208 Rally4 ausschieden, sicherten sich Schelle/Kalinke den Titel. Für sie ist ein Start bei der abschließenden Veranstaltung in Dobersberg nun nicht mehr erforderlich.

Den zweiten Platz belegten Wolfi Irlacher und Regina Miedl, ebenfalls in einem Peugeot 208 Rally4. Das italienische Team Nicola Giatti und Fabio Gressani erreichte im Renault Clio Rally5 den dritten Rang. Alessandro Prodorutti und Fabio Lazzer (Renault Clio Rally5) erkämpften sich mit Platz vier wichtige Punkte für die Gesamtwertung und haben in Dobersberg weiterhin Chancen auf das Podium. Auf dem fünften Platz landeten Alessandro Beltramini und Eduardo Brovelli im Peugeot 106 Rally und Platz sechs ging an Christian Reschenhofer und Manfred Cerny, die ihren BMW 325i unter anspruchsvollen Bedingungen sicher ins Ziel brachten.

AART-4WD:
Manuel Kössler und Bendikt Hoffman stehen als AART-Meister bereits fest und verzichteten auf einen Start in Carnia, sodass nur zwei AART-Teams am Start waren.

Manuel Egginger und Thimo Tremmel erzielten einen souveränen Sieg für Deutschland.

Nach dem Ausfall der italienischen Favoriten Massimiliano Cudiz/Franco Codromaz (Skoda Fabia R5) in der ersten Sonderprüfung, setzten sich die deutschen Mitsubishi Lancer EVO X Piloten durch. Trotz technischer Herausforderungen erreichten Egginger/Tremmel einen respektablen 27. Gesamtrang in einem stark besetzten Starterfeld von über 105 Teams.

Ähnliche Themen:

AARC, Vipavska Dolina: Bericht

Vipavska Dolina in Slowenien - 2. Lauf AARC & AART

Mit Kößler/Hofmann und Schelle/Kalinke meldeten gleich zwei deutsche Teams ihren Anspruch auf den Gesamtsieg im Alpe Adria Cup und auch in der Alpe Adria Trophy an.

AARC: Quattro River Rallye

Alpe Adria Cup feierte Saisonstart

4. QUATTRO RIVER RALLY in Kroatien - 22 AARC/AART Teams aus 8 Nationen, trafen sich am 5./6. April in Karlovac südlich von Zagreb.

News aus anderen Motorline-Channels:

Super spannend, dieses Fordfolio

Im Test: Ford Tourneo Courier & Tourneo Custom

Ein E-Auto ist nicht familientauglich? Dann lernen Sie doch mal die jüngsten Mitglieder der elektrischen Ford Flotte kennen! Wir starten mit den Großraumlimousinen E-Tourneo Courier und E-Tourneo Custom.

Der etwas andere Geburtstag

Zum 80er: Kia Pride mit E-Antrieb

Kia wird heuer 80 Jahre alt. Und man feiert dies mit einem zum Stromer umgebauten Kleinwagen. Der ursprünglich eigentlich kein Kia war.

Subaru Forester – schon gefahren

Warten auf den neuen Subaru Forester

Ein Nachfolger des 1997 eingeführten Gelände-SUVs steht schon in den Startlöchern. Generation Nr. 6 wird in Österreich – im Gegensatz zu manchen anderen Ländern in Europa – erst 2025 anlaufen.

Weitere Artikel:

Herbstrallye: Neubauer im Toyota

Vorjahrssieger Neubauer zündet den Toyota GR Yaris Rally2

Mit dem Toyota GR Yaris Rally2 von ZM Racing möchte Hermann Neubauer in Dobersberg seinen Vorjahrssieg verteidigen. Als sein Teamkollege startet der zweifache Herbstrallye-Sieger Martin Fischerlehner im Ford Fiesta Rally2. Bis zum 26. September können sich Teams für die Herbstrallye (10. & 11. Oktober 2025) anmelden - die Nennliste wird laufend aktualisiert…

FIA plant radikale Neuausrichtung

Aus für die Rallycross-WM

Nach Jahren des Rückgangs zieht die FIA Konsequenzen: Die Rallycross-WM (WRX) wird eingestellt und durch eine EM und einen Weltcup ersetzt

ARC, OBM Rallye: Bericht Friedl

„Serviceteam – volle Kraft voraus!“

Eugen Friedl und Helmut Aigner vom MCL 68 konnten trotz Getriebeschaden an Ihrem Mitsubishi Evo IX am 1.Tag Dank dem nächtlichen Einsatz der Service-Crew das Ziel erreichen.

WRC2-Champion Oliver Solberg

Kommt jetzt das Rally1-Comeback?

Oliver Solberg krönt seine Saison mit dem WRC2-Titel und spricht über seine Chancen auf ein Rally1-Cockpit 2026

ARC, OBM Rallye: Bericht Schindelegger

Neustart erfolgreich!

Die Land der 1000 Hügel Rallye sollte für das Rallyeteam Schindelegger einen Neustart und endlich wieder eine Zielankunft bringen. Beides wurde mit dem ARC Historic 2WD Sieg erreicht.