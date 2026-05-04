Alpe Adria Rally Cup: Vipavska Dolina

Nachdem beim AARC-Auftakt in Kroatien, der Quattro River Rally 15 Teams am Start waren, werden nun 24 Teams erwartet und insgesamt 107 Teams haben in Ajdovscina genannt.



Zwei ungarische Paarungen führen den AARC und die AART nach der ersten Rally an.

Tibor Érdi & István Kerék kommen als Leader der AART-4WD nach Slowenien und János Szyilagyi & Fanni Molnár führen nach der Quattro River Rally im AARC-2WD.



AART-4WD mit 7 Teams in Slowenien:

In der Allrad Klasse werden die nach der QRR am 2. Platz liegenden Österreicher Markus Steinbock/Harald Bachmayer (Hyundai i20) und die 3. Platzierten Eugen Friedl/Helmut Aigner (Ford Fiesta Proto) versuchen, die ungarischen Leader Tibor Érdi Jun./István Kerék (Ford Sierra Cosworth) vom 1. Platz zu verdrängen.



Schützenhilfe dafür kommt mit Niki Schelle & Melanie Kalinke (Citroen C3 Rally2) aus Deutschland und auch von den Neueinsteigern aus Österreicher, Alfons Nothdurfter & Christian Roschker (Ford Fiesta Proto), Dániel Fischer & Zoltán Buna (Mitsubishi EVO 9 R4) aus Ungarn und den Italienern Nicola Giatti & Fabio Gressani (Skoda Fabia).



AARC-2WD mit 17 Teams bei der Rally Vipavska Dolina:

Neben den Ungarn János Szilagyi/Fanni Molnár, die derzeit mit einem Peugeot 208 Rally4 den AARC anführen und Tomas Vecerka/Martin Zigler aus Tschechien auf einem Opel Corsa Rally4, die dahinter am 2. Platz liegen, wird die 2WD Truppe in Slowenien sehr stark vertreten sein.



Aus Österreich werden die Brüder Max & Ben Maier die 3. Platzierten nach der QRR und natürlich auch Thomas Regner/Nadine Kellner und Stefan Kellner /Godi Witzmann, alle mit Peugeot 208 Rally4, Gerald Hopf/Richard Haberl mit ihrem Opel Corsa OPC, sowie auch Reinhard Jud/Karl-Johann Reitmaier auf einem Mitsubishi Colt und die beiden BMW 325i Piloten Christian Reschenhofer/Manfred Cerny alles versuchen, möglichst viele Punkte in ihren Klassen zu machen und auch einen Großangriff auf die beiden Führenden starten.



Für Italien werden Alberto Mlakar/Cristina Delbello, die mit ihrem Peugeot 106 zurzeit am sensationelle 4. Gesamtplatz im AARC liegen, Alessandro Cepek/Fabrizio Colja (Renault Clio RS), die 2. Platzierten der Klasse C3, und die bei der QRR ausgefallenen Alessandro Prodorutti/Maurizio Lazzer (Renault Clio Rally5) in Aidovscina auch wieder dabei sein.



Und aus Ungarn erwarten wir die schnellen Quertreiber Zoltán Varga/István Endrész, die mit ihrem BMW M3 mit ihren traumhaften Drifts sicher für Jubel bei den slowenischen Fans sorgen werden und den Senior Janos Locher/Attila Biro mit ihrem Peugeot 106 Rally.



Als AARC-Neueinsteiger, die bei der QRR noch nicht dabei waren, können wir in Slowenien auch noch die Italiener Elio Segato & Adriano Padrin (Peugeot 306) sowie Marco Crozzoli & Mattia Benedet (Opel Astra GSI), aus Serbien Andrej Jasic/Mirko Stanic (Citroen DS3 R1) und die Tschechen Tomás Stuksa & Ondrej Novák (Peugeot 208 Rally4) begrüßen.



AARC: "Der Alpe Adria Rally Club wünscht seinen Teams viel Erfolg und eine unfallfreie Rally Vipavska Dolina."