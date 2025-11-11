Alpe Adria Rally Cup: Vorschau 2026

Ab 2026 wird ein neues Konzept implementiert, das zahlreiche Anregungen unserer Teams berücksichtigt und sowohl den AARC als auch die AART im 15. Jubiläumsjahr weiterentwickeln soll.



Ziel bleibt es, die Beteiligung internationaler Teams an den diversen Rallyes weiter zu steigern und die Attraktivität des Wettbewerbs im Ausland wie im Inland auszubauen.



# Im Rahmen dieser Neuausrichtung werden ab 2026 zwei kroatische Rallyes aus dem Kalender gestrichen. Ergänzend wird die „ET-König Murtal Rallye“ aufgenommen.



Mit insgesamt drei österreichischen Rallyes im AARC-Programm, ist eine vermehrte Teilnahme internationaler Teams bei den Veranstaltungen in Österreich zu erwarten.



# Zudem wird ein Rotationsprinzip eingeführt: Jährlich pausiert eine Rallye für ein oder zwei Jahre, sodass neue Veranstaltungen in das Programm aufgenommen werden können.



Dadurch wird ein abwechslungsreicher und flexibler Kalender gewährleistet.



# Größere zeitliche Abstände zwischen den einzelnen Rallyes ermöglichen eine verbesserte Koordination für Teams, die zusätzlich an anderen Serien teilnehmen möchten.



Hierbei wird darauf geachtet, Terminüberschneidungen mit der Austrian Rallye Challenge (ARC) möglichst zu vermeiden, um den Start in beiden Bewerben zu ermöglichen.



# Zur weiteren Anpassung wird der Rallyekalender 2026 von bislang zehn auf acht Rallyes reduziert und langfristig ist eine Reduktion auf sechs bis sieben Veranstaltungen geplant.



Damit tragen wir den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Rückmeldungen unserer Teams Rechnung.



Mit dem neuen Konzept strebt der AARC an, das Teilnehmerfeld weiter auszubauen. Insbesondere durch die Aufnahme der „ET-König Murtal Rallye“ in den Kalender 2026 wird eine verstärkte Einbindung internationaler Teams nach Österreich angestrebt.



Der provisorische AARC/AART Kalender 2026:

Vorbehaltlich aller Genehmigungen der Behörden und eventueller Verschiebungen von Rallyes!



28/29. März Quattro River Rally Croatia

08/09. Mai Rally Vipavska Dolina Slovenia

12/13. Juni ET-König Murtal Rallye Austria

04/05. Juli Rally Zelezniki Slovenia

01/02. August Rally Citta di Scorzé Italia * * Joker – Rally

07/08. August Mühlstein Rally Austria * * Joker – Rally

29/30. August Rally Piancavallo Italia

26/27. Sept. Rally Valli della Carnia Italia

23/24.Oktober Herbst Rallye Austria

** Joker Rally bedeutet, dass nur bei einer dieser Rallys gepunktet werden kann.

** Diese beiden Veranstaltungen sind auch Ersatzrallys, falls eine der Beiden abgesagt wird.



Näher Informationen, die Ausschreibung und Anmeldemöglichkeit findest Du ab Dezember in unserer Homepage unter: www.alpeadriarallyclub.eu