Alpe Adria Rally Cup: Vorschau 2026
Alpe Adria Rally Cup: Vorschau 2026 | 14.01.2026

AARC mit vielen Highlights im 15. Jubiläumsjahr!

Treu nach dem Motto KOMPAKT-ATTRAKTIV-KOSTENGÜNSTIG bietet der AARC seinen Teams im 15. Jubiläumsjahr einige besondere Highlights.

1.) Zwei neue Rallyes machen AARC & AART 2026 noch attraktiver!
-Mit der „ET-König Judenburg Rallye“ wird eine neue und besonders schöne Rallye in Österreich angeboten, was sicher mehr Teams aus dem Ausland nach Österreich bringen wird.

-Ein weiters Highlight dürfte auch die „Grasl Rallye Horn“ werden, die mit einem neuen und sehr kompakten Konzept starten wird, welches die Budgets der Teams enorm entlasten wird.

2.) AARC attraktiver den je für alle Teams der Austrian Rallye Challenge!

Da 2026 gleich 5 Rallyes vom AARC auch in der Austrian Rallye Challenge gefahren werden, ist eine Einschreibung in beiden Bewerben sinnvoll.

Teams der Austrian Rallye Challenge können dann gleich zweimal bei einer Rallye punkten und hätten nur einmal die Kosten einer Rallye zu tragen.

3.) Keine Erhöhung des AARC-Mitgliedsbeitrages seit 15 Jahren!

Trotz steigender Kosten wird die Jahres-Einschreibegebühr nicht erhöht! AARC-Teams: € 400.- / AART-Teams: € 500.- / Copiloten-Wertung: € 100.-

4.) Jubiläumsfeier mit einem zusätzlichen Jubiläums-Rabatt für alle:
Ein Jubiläums-Rabatt von € 50.- wird allen Teams abgezogen, wenn sich auch der Copilot in die Copiloten Wertung einschreibt.
5.) Niedere Nenngelder bei den Rallyes bleiben wie gewohnt erhalten:
Die Nenngelder bei Auslandsstarts bleiben bei € 200.- bis € 300.-Vergünstigungen bei Inlandstarts sind vereinzelt möglich. (siehe HP)

6.) Prämien für Stammteams, die neue Teams akquirieren!
Jedes ehemalige AARC/AART Team, welches ein NEUES Team zur „Alpe Adria Rally Familie“ bringt, erhält pro Team noch zusätzlich eine Jubiläums-Prämie von weiteren € 50.-

Hinzu kommen:
# Hohe Preisgelder in der Gesamtwertung und auch in der Klassenwertung!
# Ein intelligentes Reglement, welches für große Chancengleichheit sorgt!
# Auch Teams mit kleinerem Budget können Preisgelder gewinnen!
# Auch PS schwächere Fahrzeuge können ganz vorne landen!

Der AARC/AART Kalender 2026:

1.) 28/29. März Quattro River Rally (HR) ca. 80 SS/km
2.) 08/09. Mai Rally Vipavska Dolina LEONE (SI) ca. 95 SS/km
3.) 23/24. Mai *Rally Piancavallo (I)* ca. 70 SS/km
4.) 12/13. Juni ET-König Judenburg Rallye (A) ca. 130 SS/km
5.) 04/05. Juli Rally Zelezniki (SI) ca. 95 SS/km
6.) 07/08. August Mühlstein Rallye (A) ca. 100 SS/km
7.) 22/23. August Rally Valli della Carnia (I) ca. 112 SS/km
8.) 18/19. Sept. Grasl Rallye Horn (A) ca. 85 SS/km
9.) 23/24. Oktober Herbst Rallye (A) ca. 100 SS/km

Alle Termine vorbehaltlich der Austragung und Zusagen der Veranstalter!
Die 6 besten Ergebnisse kommen in die Endwertung!
* Der Termin der Rally Piancavallo ist noch nicht zu 100% fixiert.
Sollte diese Rallye gestrichen werden, gibt es keine Ersatzrallye!

Alle Informationen zur Einschreibung, dem Reglement und dem offiziellen Kalender auf der Homepage des Alpe Adria Rally Club: www.alpeadriarallyclub.eu

