Alpenfahrt: Dirigenten

Bald ist es soweit, sowohl für die Teams und die Aktiven, aber auch für die Fahrtleitung und die vielen freiwilligen Funktionäre, die am kommenden Wochenende beim heurigen Alpenfahrt Revival im Einsatz sind.



Gestartet wird das Rallyewochenende schon am Freitagnachmittag mit der technischen Abnahme der Fahrzeuge beim VW Betrieb Senker in Melk. Dann folgt für die Aktiven die Fahrerbesprechung um 18,00 Uhr im Stadtsaal Melk, 3390 Melk, Linzerstrasse 3, wo es anschließend um ca 18,30 Uhr einen Empfang für die Aktiven, die Ehrengäste und Pressevertreter geben wird.



Gestartet wird dieses Alpenfahrt Revival am Samstag um 09,01 Uhr in der Wachau-Arena in Melk in der Rollfährenstrasse. Da wird der Steirer Günther Janger mit Beifahrer Harald Gottlieb auf VW 1303 S als erstes Auto auf die Strecke geschickt werden. Übrigens die beiden Genannten waren es auch, die im Jahre 1973 mit der Startummer 1 in den einzigen Weltmeisterschaftslauf in Österreich hinein gestartet sind. Dann stehen acht Sonderprüfungen für die Teilnehmer auf dem Programm. Am Ende des Tages finden auf dem Wachauring noch zwei Prüfungen statt, da haben die Fans, die sich mit ihren Klubs schon angesagt haben die Gelegenheit, die Fahrer und Fahrzeuge aus der Nähe zu beobachten.



Weiter geht es dann am Sonntag, wo der Start wieder um 09,01 erfolgt aber diesmal vom Melker Hauptplatz aus. Da werden weitere vier Sonderprüfungen gefahren. Der Zieleinlauf erfolgt dann um 13,00 Uhr im Einkaufszentrum Löwenpark in Melk. Die Siegerehrung findet um 15,00 Uhr wieder im Stadtsaal in Melk statt.



Wer sind nun die Dirigenten dieses Alpenfahrt Revivals. Da ist der Salzburger Christian Weitgasser als Organisationsleiter 75 Jahre alt, der für die ganze Rallye zuständig ist, ebenso für die Nennungen und damit auch zum Kontakt mit den Aktiven. Dann Jörg Pattermann, ebenfalls Salzburger, 73 Jahre alt, vielfacher Staatsmeister und erfolgreicher Rallye-Co Pilot, der mit vielen Stars wie Sepp Haider, Franz Wittmann, Achim Mörtl, Ernst Harrach und Christoph Dirtl viele Sieg feiern konnte. Der Dritte im Bunde ist der Niederösterreicher Rudolf Wallner, 77 Jahre jung, er war für die Strecke zuständig, ebenso für den sportlichen Ablauf. Er gilt als ausgesprochener Fachmann, hat er doch zwanzig Semperit-Rallyes organisiert, ebenso die Expo Rallye, die Bosch Rallye und die Waldviertel Rallye.



Im Feld der 49 Starter findet man auch mit der Startnummer 11 einen Ford Escort MK1 den das Duo Josef Pointinger und Peter Stark zum Einsatz bringt. Pointinger war mit diesem Boliden vor dreißig Jahren bei der Rallye London – Mexico im Einsatz. Am 17. Mai war man in Costa Rica unterwegs, hatte einen harten Kampf mit dem Briten Tony Fall, als der Wagen von Pointinger in einen Graben rutschte und sich anschließend aufs Dach legte. Und genau mit diesem Ford Escort startet Pointinger nach 30 Jahren heuer wieder exakt am 17. Mai zum Alpenfahrt Revival in Melk. Ein echtes Nostalgie-Erlebnis für den 69-Jährigen aus Mauerbach.