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Alpenfahrt Revival 2026
Foto: Rudolf Wallner

Weitere Rallyegrößen haben genannt

Herbert Grünsteidl, Josef Pointinger, Gabi Husar u. Günther Janger sind dabei - Rallye-Weltmeister Stig Blomqvist wird auf Saab 96 einer der Starter sein. Plus: Ehrengast Rauno Aaltonen.

In vier Wochen wird das dritte Alpenfahrt Revival 2026 in Melk gestartet werden. Die Freunde des Driftwinkels als Veranstalter vertreten durch Christian Weitgasser, Rudolf Wallner und Jörg Pattermann haben sich vorgenommen, ein Starterfeld von cirka 40 Teilnehmern von 15. Bis 17. Mai 2026 auf die Reise zu schicken.

Die diesjährige Strecke führt durch die Bezirke Melk, Krems-Land, Zwettl, Perg, St. Pölten-Land und Lilienfeld. Absolute Neuerung ist heuer, dass jeder Teilnehmer selbst entscheiden kann, ob er die gesamte Strecke auf Asphalt bewältigen möchte, oder ob er eine Mischung aus Asphalt und Schotter bevorzugt. Diese Möglichkeit wurde deshalb von den Veranstaltern gewählt, um es den Teilnehmern etwas leichter zu machen, mit welchem Fahrzeug sie am Revival zu sehen sein werden.

Superstar wird der Rallye-Weltmeister des Jahres 1984 Stig Blomqvist aus Schweden sein, der einen Saab 96 steuert, mit dem er in seiner glorreichen Vergangenheit schon einmal unterwegs war. Begleitet als Co-Pilot wird er von einer Beifahrerlegende Arne Hertz, ebenfalls aus Schweden.

Studiert man die bisher vorliegende Nennliste, so kann man klingende Namen des Motorsportes wie etwa den Salzburger Sepp Haider (hat im Jahre 1988 den Rallye WM-Lauf in Neuseeland gewonnen und wurde auch deutscher Rallyemeister), ferner Heinz Janits (Rundstrecken-Spezialist), Johann Danzinger (Ex-Wachauringchef), Martin Hüsgen (Vorjahreszweiter), Werner Fessl (Gleichmäßigkeits-Spezialist), Alexander Strobl (Rallye WM-Teilnehmer), Mike Hölzl (Oldtimer-Spezialist) und Franz Zehetner (Rallye WM-Teilnehmer) nennen.

Neu dazugekommen sind Herbert Grünsteidl (Rallyecross Europameister 1977), Hans Geist (Historische Monte Carlo Rallye, Peking-Paris) Josef Pointinger (Rallye-Langstreckenspezialist), Gabi Husar (einzige Dame die einen Rallye ORM-Lauf gewinnen konnte), Christian Schallenberg (Histo-Cup) sowie Günther Janger (Rallyelegende mit vielen großartigen Erfolgen).

Sehr prominent besetzt wird auch das Vorausauto für das Alpenfahrt Revival sein. Hier wird der Kärntner Achim Mörtl hinter dem Lenkrad sitzen, sein Co-Pilot wird Sigi Schwarz sein. Beide haben im Rallyesport schon viele sportliche Erfolge feiern können.

Mit dem Tiroler Stefan Eichhorner kommt auch ein sehr erfolgreicher Rallye-Co-Pilot nach Melk. Er arbeitet derzeit für Global motor EMOTION und wird diesmal dem Veranstalter mit Rat und Tat zur Seite stehen. Mit seinen internationalen Erfahrungen kann er sehr viel zum Gelingen des Events beitragen.

Medizinisch betreut werden alle Aktiven, Beifahrer, Teamverantwortliche und Mechaniker sowie alle Mitglieder der Organisation des heurigen Alpenfahrt Revival in bewährter Art und Weise von Primarius Dr. Gerry Brandstetter, der mit dem Rallyetross auf der Strecke unterwegs sein wird.

Auch der heurige Ehrengast ist Motorsportkreisen kein Unbekannter Es ist dies der 88-jährige Rauno Aaltonen. Er gilt als finnische Rallyelegende und hat in seiner Laufbahn ungezählte Erfolge aufzuweisen. Deshalb spricht man ihn gerne als „Professor“ an. Kein anderer hat den Rallyesport so geprägt wie dieser „Fliegende Finne“, der immer wieder gerne nach Österreich kommt.

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