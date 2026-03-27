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Alpenfahrt Revival 2026: 1. Vorschau
Foto: Archiv Rudolf Wallner

Alpenfahrt Revival 2026: 1. Vorschau | 27.03.2026

Starterfeld nimmt langsam Formen an

Bis jetzt haben bereits 24 Mannschaften ihre Nennung abgegeben - Super-Star wird Rallye Ex-Weltmeister Stig Blomqvist mit Arne Hertz sein

In ca. sieben Wochen fällt in Melk der Startschuss für die dritte Auflage des Alpenfahrt-Revival. Die Vorbereitungen laufen derzeit auf Hochtouren. Die Veranstalter, die Freunde des Driftwinkels, erwarten bis zum Start am 15. Mai 2026 in etwa ein Starterfeld von ca. 40 Teilnehmern.

Bis jetzt hat es für Österreichs einzigen Rallye-Weltmeisterschaftslauf im Jahre 1973 exakt nach 50 Jahren das erste Revival 2023 gegeben. Dies mit Start und Ziel in Baden bei Wien. Die Strecke führte hauptsächlich ins südliche und westliche Niederösterreich. Gewonnen hat Walter Wawronek mit einem Jaguar E-Type S2, vor Roland Wittmann (Alfa Romeo Guiletta Sprint) und Hannes Kotrascheck (VW 1300 S).

Die Begeisterung über diese Wiedergeburt des WM-Laufes war dementsprechend groß, dies bei den Akteuren, Beifahrern und Teamverantwortlichen, aber auch die Fans zeigten sich über das Gedenken an Österreichs einzigen Rallye WM-Lauf mehr als begeistert.

Die Freunde des Driftwinkels, vertreten durch Rudolf Wallner, Christian Weitgasser und Jörg Pattermann entschlossen sich daher ein Jahr später (2024) ein zweites Revival auf die Beine zu stellen. Leider fiel der Start wenige Tage vor dem angesetzten Termin buchstäblich ins Wasser. Man musste die Veranstaltung wegen des vorhandenen Hochwassers leider absagen.

Den nächsten Versuch startete man 2025 wo man im nördlichen Bereich von Niederösterreich, in Österreichs größten Bundesland, unterwegs war. Gewonnen hat Christian Baier (Lancia Fulvia) dies vor Martin Hüsgen (BMW 2002 Ti) und Willy Illy (Fiat 124 Sport Spider).

Nunmehr kommt es zur dritten Auflage dieses Revival. Man entschied sich für eine Streckenführung durch die Bezirke Melk, Krems-Land, Zwettl, Perg, St. Pölten-Land und Lilienfeld zu wählen. Die Besonderheit heuer ist es, dass die Teilnehmer selbst wählen können, ob Sie die gesamte Strecke auf Asphalt bewältigen, oder aber ob sie eine Mischung aus Asphalt und Schotter bevorzugen wollen. Die genauen Möglichkeiten dazu sind im Anhang dieses Mails genau zu entnehmen.


Bis vor Kurzem gab es nur mündliche Zusagen einiger Teilnehmer, jetzt liegen dem Veranstalter bereits fixe Nennungen vor. Erfreulich war besonders die Zusage des schwedischen Superstars Stig Blomqvist mit seinem langjährigen Partner Arne Hertz.

Einzige Bedingung für sein Antreten war die Zurverfügungstellung eines Saab 96. Dies gelang durch die Bereitschaft des momentanen Vorsitzenden der heimischen Rallyekommission, Willi Singer, der diesen legendären Wagen sehr gerne zur Verfügung stellt.

Studiert man die bisher eingelangten Nennungen laut Beilage, dann ist ein sehr interessanter Mix zu erkennen. Echte Zeit-Spezialisten stehen renommierten und bekannten Namen aus dem Motorsport gegenüber.

Noch ist genug Zeit, um die Nennliste weiter zu befüllen, dies wünschen sich nicht nur die vielen Fans, sondern natürlich auch die Veranstalter die „Freunde des Driftwinkels“

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