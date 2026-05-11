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Alpenfahrt Revival: Programm
Foto: Rudolf Wallner

Alpenfahrt Revival: Programm | 11.05.2026

Kommendes Wochenende startet drittes Alpenfahrt Revival

40 Teilnehmer darunter Ex-Rallye-Weltmeister Stig Blomqvist kämpfen um Sekunden - Melk mit Wachauring steht im Mittelpunkt, Strecke führt über rund 430 Gesamtkilometer

Die dritte Auflage des Revival für Österreichs einzigen Rallye-Weltmeisterschaftslauf wird am kommenden Wochenende von 15. bis 17. Mai 2026 in Melk gestartet. Dort befindet sich auch die Fahrtleitung sowie der Start in die jeweiligen beiden Rallyetage.

Am Freitag, 15. Mai von 12,30 bis 17,00 Uhr findet die technische Abnahme der Fahrzeuge bei der Firma VW-Senker in Melk statt. Dann erfolgt für die Aktiven ab 18,00 Uhr die Fahrerbesprechung im Stadtsaal Melk und gleich im Anschluss gibt es dort für die Teilnehmer, die Ehrengäste und die Pressevertreter einen Begrüßungsabend, wo man die Aktiven vorstellen wird. Darüber hinaus werden Rallyecross-Stars wie Franz Wurz, Andi Bentza, Herbert Grünsteidl, Heinz Bubetz und Franz Pickel über ihre früheren Erlebnisse auf dem damaligen Leru-Ring (jetzt Wachauring) berichten. Außerdem wird es Filme von Helmut Deimel geben, die inhaltlich auch die Alpenfahrt 1973 beinhalten.

Gestartet wird dieses Alpenfahrt Revival dann am Samstag, 16. Mai 2026 um 09:01 Uhr mit der 1. Etappe in der Wachau-Arena in Melk. Von 11,00 – 13,00 Uhr findet in Waldhausen eine Zwangsrast mit Buffet statt. Weiter geht es um 13,01 mit der 2. Etappe um etwa 17: 00 Uhr erreichen die Teilnehmer das Ziel der 2. Etappe auf dem Wachauring in Melk. Dort finden dann zwei Wertungsprüfungen statt. Man fährt jeweils drei Runden in die eine und dann in die andere Richtung. Dabei haben die Fans die Möglichkeit sich Autogramme von den Stars zu holen, es besteht aber auch die Möglichkeit mit dem einen oder anderen Fahrer bei dieser Prüfung mitzufahren. Näheres erfährt man vor Ort bei der Zeitkontrolle. Die Gastronomie auf dem Wachauring bleibt an diesem Tag länger geöffnet, man kann sich mit den Aktiven treffen und sich an die glorreiche Rallyecross Zeit erinnern.

Weiter geht es mit dem Revival dann am Sonntag, 17. Mai 2026, diesmal erfolgt der Start zur dritten Etappe um 09:01 Uhr auf dem Wachauring, das Ziel der dritten Etappe befindet sich um ca. 13:00 Uhr bei der Schallaburg. Der Aushang der offiziellen Ergebnisse wird um 15:00 Uhr erfolgen und ab 15:30 Uhr findet die Siegerehrung mit Buffet in der Schallaburg statt.

Sehr interessant zu erwähnen ist noch die Tatsache, dass 23 Teams die Streckenführung mit Schotter gewählt haben und 16 Teams sich für Asphalt entschieden haben.

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Alpenfahrt Revival 2026

Weitere Rallyegrößen haben genannt

Herbert Grünsteidl, Josef Pointinger, Gabi Husar u. Günther Janger sind dabei - Rallye-Weltmeister Stig Blomqvist wird auf Saab 96 einer der Starter sein. Plus: Ehrengast Rauno Aaltonen.

Alpenfahrt Revival 2026: 1. Vorschau

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